iOSTRA feat. Надя Крюкова «Почему, боль» (интернет-сингл)

Исполнитель: iOSTRA feat. Надя Крюкова, Название: «Почему, боль», Стиль: альт-рок, Год: 2026

Обычно дуэтные песни об отношении мужчины и женщины позволяют глубже раскрыть нюансы, добавляя стереоскопии и объективности. Гораздо реже бывают случаи, когда диалога влюбленных не происходит, а их взаимные претензии только сильнее запутывают картину. Именно это и происходит в сингле «Почему, боль» питерской альтернативной группы iOSTRA и Нади Крюковой.

Композиция начинается с партий страдающей женщины, упрекающей благоверного в насмешках над ее болью. На этом фоне более чем странно выглядят его бодрые умозаключения. Не отвечая по делу на выдвинутые претензии, он гордится тем, что стал сильнее и неуязвимее. Такой эгоизм и полное отсутствие эмпатии автоматически способны поставить крест на отношениях. Но герой упрекает зазнобу в наличии «лишних ролей» и, здесь, возможно, кроется ключ к конфликту. Скорее всего, героиня и не страдает на самом деле, а отыгрывает роль жертвы. Иначе бы она не прибегала к натужной форме «почему ты смеешься НА мою боль» (правильнее было бы «над болью»).

Выбор читателей
«Люди, продолжающие настаивать, что война на Украине носит гражданский характер, по незнанию или по злому умыслу работают на поражение»
Стоп-кадр из видеотрансляции
Песков отметил необходимость контактов парламентариев России и США
Коллаж © KM.RU
Стали известны 14 пунктов условий для прекращения войны в Иране
В Челябинске школьник выстрелил в одноклассницу
Избранное
Плюсы и минусы бамбукового настила
IV Великопостный хоровой фестиваль (открытие), 5 апреля, Большой зал Московской консерватории
Братство Атома «Черепашки-ниндзя» (интернет-сингл)
Мои качели «Один на один» (интернет-релиз)
Гудтаймс feat. НАИВ «Я устал» (интернет-сингл)
Трансформация городского пространства: современные тенденции и урбанистические проекты
Сергей Мазаев исполнил свою давнюю мечту на юбилейном концерте
«Нищета партии власти: "Единая Россия" - это просто зицпредседатель Фунт, изображающий руководство»
Ковидная прибыль для олигархов: Россия - полигон для китайских вакцин?
Дальше мечты «Поздно тебя прощать» (интернет-сингл)
Грета и Чубайс одобряют: правительство разрешило губернаторам вводить «социальную норму» на электричество
]]>
