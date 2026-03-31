iOSTRA feat. Надя Крюкова «Почему, боль» (интернет-сингл)

Исполнитель: iOSTRA feat. Надя Крюкова, Название: «Почему, боль», Стиль: альт-рок, Год: 2026

Обычно дуэтные песни об отношении мужчины и женщины позволяют глубже раскрыть нюансы, добавляя стереоскопии и объективности. Гораздо реже бывают случаи, когда диалога влюбленных не происходит, а их взаимные претензии только сильнее запутывают картину. Именно это и происходит в сингле «Почему, боль» питерской альтернативной группы iOSTRA и Нади Крюковой.

Композиция начинается с партий страдающей женщины, упрекающей благоверного в насмешках над ее болью. На этом фоне более чем странно выглядят его бодрые умозаключения. Не отвечая по делу на выдвинутые претензии, он гордится тем, что стал сильнее и неуязвимее. Такой эгоизм и полное отсутствие эмпатии автоматически способны поставить крест на отношениях. Но герой упрекает зазнобу в наличии «лишних ролей» и, здесь, возможно, кроется ключ к конфликту. Скорее всего, героиня и не страдает на самом деле, а отыгрывает роль жертвы. Иначе бы она не прибегала к натужной форме «почему ты смеешься НА мою боль» (правильнее было бы «над болью»).