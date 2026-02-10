Бензобак «Елочная игрушка» (интернет-сингл)

Бензобак «Елочная игрушка» (интернет-сингл)

Исполнитель: Бензобак, Название: «Елочная игрушка», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Народная мудрость «как ты встретишь Новый год, так его и проведешь», увы, работает не всегда и не совсем так, как нам этого бы хотелось. Если ты взрослый и зрелый человек, то, погружаясь с головой в новогодние праздники, ты потом тяжело из них выныриваешь. В итоге в конце января — начале февраля ты даже рискуешь довести себя до депрессии и саморазрушения.

Песня заслуженной московской панк-команды «Бензобак» «Елочная игрушка» вряд ли случайно вышла не на рубеже лет, а именно сейчас. Более пессимистичного произведения на новогоднюю тематику представить сложно — учитывая, что с елочной игрушкой сравнивается потенциальный висельник. Героя песни по-человечески жалко: в жизни он мало видел хорошего и даже зарплату получает не чаще, чем пишет письма Деду Морозу. Который, кстати, особенно к нему не спешит, да, может, оно и к лучшему. Ибо бедолага становится на табуретку явно не для того, чтобы прочесть стишок, а праздничного старика он ждет для того, чтобы тот завязал ему на шее галстук.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Путин поручил снизить инфляцию до пяти процентов в 2026 году
Украина намерена превратиться в «стального ежа»
© KM.RU, Петр Чайников
Кремль ответил на вопрос о цели ударов по энергетике Украины
Московский Кремль © KM.RU, Илья Шабардин
С апреля Россия начнет выдавать «визу талантов» для образованных мигрантов
Избранное
«Власть пытается затыкать дыры тем, чем придется»: почему уборщица победила на выборах
Лукич «Полярная звезда» (CD-переиздание)
Thundermother «Dirty & Divine»
VOLDAKH «Песок» (компакт-кассета + медиатор)
Никаких здесь нет обманов — с нами снова Балабанов!
«Психопат» - образ в кино и реальность
Созвездие N «Если ты в рай, то я в ад» (интернет-сингл)
Бранимир опасается ехать в Казань из-за самого прекрасного вида спорта
«Если цены превысят некоторый порог, то продовольствие из России пойдет на экспорт. В царской России уже был принцип - "не доедим, но вывезем!"»
Фестиваля российского рока SNC 35 лет, 27-28 августа, Зеленый театр Парка Горького
Танго «Венесуэла»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации