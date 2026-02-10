Бензобак «Елочная игрушка» (интернет-сингл)

Исполнитель: Бензобак, Название: «Елочная игрушка», Стиль: панк-рок, Год: 2026

Народная мудрость «как ты встретишь Новый год, так его и проведешь», увы, работает не всегда и не совсем так, как нам этого бы хотелось. Если ты взрослый и зрелый человек, то, погружаясь с головой в новогодние праздники, ты потом тяжело из них выныриваешь. В итоге в конце января — начале февраля ты даже рискуешь довести себя до депрессии и саморазрушения.

Песня заслуженной московской панк-команды «Бензобак» «Елочная игрушка» вряд ли случайно вышла не на рубеже лет, а именно сейчас. Более пессимистичного произведения на новогоднюю тематику представить сложно — учитывая, что с елочной игрушкой сравнивается потенциальный висельник. Героя песни по-человечески жалко: в жизни он мало видел хорошего и даже зарплату получает не чаще, чем пишет письма Деду Морозу. Который, кстати, особенно к нему не спешит, да, может, оно и к лучшему. Ибо бедолага становится на табуретку явно не для того, чтобы прочесть стишок, а праздничного старика он ждет для того, чтобы тот завязал ему на шее галстук.