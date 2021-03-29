7 советов для веселой уборки с детьми

21:09 29.03.2021

Уборка вместе с детьми часто бывает неэффективной, а поддержание порядка в квартире, где есть малыши, - очень непростая задача.

Как организовать сие мероприятие для вовлечения детей в домашние дела, развития их способности заботиться о порядке и просто для получения ими огромного удовольствия? Вот шесть полезных советов.

Совместная уборка с детьми - это идея для чистого и аккуратного дома. Вопреки расхожему мнению каждый из нас любит порядок, и дети – не исключение. Они намного лучше действуют и чувствуют себя в среде, где ничего не раздражает глаз.

Однако побудить их убирать и поддерживать порядок непросто. У маленьких детей обычно очень много игрушек, которые можно найти в каждом уголке нашей квартиры. Конечно, каждая из этих игрушек, несомненно, самая важная и нужная для повседневных игр.

Так как же вовлечь детей в домашние дела и, при этом, развлечь их?

1. Совместная уборка – одна из нелюбимых тем детей

Как родители, мы не можем показать нашим детям, что эта необходимая обязанность также нелюбима нами и нами, взрослыми. Если взрослые, как авторитет для ребенка, будут придерживаться такого подхода, то уж дети тем более.

Давайте также не будем обескураживать ребенка ненужными комментариями типа: «Если мы не уберем комнату, мы не пойдем на детскую площадку». Достаточно изменить несколько слов, чтобы оно приобрело менее повелительное выражение: «Если мы уберем комнату, тогда мы сможем вместе выйти на детскую площадку».

Давайте также похвалим ребенка за каждую попытку уборки, даже если она выглядит не так, как хотелось бы - помните, что это дети, а не профессиональные уборщики.

2. Игра в «Королеву / Короля порядка»

Не всегда сообщение "Убери свои игрушки" ясно для ребенка, особенно в раннем детстве. Стоит разделить действие на части и четко обозначить, чего мы ожидаем от ребенка, например: «Собери машинки, положи кубики в коробку, верни книги на полку».

Дети действуют более эффективно во время игр, даже когда они должны заниматься тем, что им не нравится (например, уборкой). Один из советов по игре с детьми во время уборки - поиграть в Королеву / Короля порядка. Дети любят играть разных персонажей. Королева или король всегда звучат серьезно, поэтому давайте сделаем для нашего ребенка бумажную корону, чтобы подчеркнуть серьезность ситуации. Затем же устроим игру в королеву / короля порядка, которые убирают в своем королевстве, потому что готовятся к балу, который после наведения порядка в комнате можно организовать под веселую музыку.

3. Игра в Существ беспорядка

То, что создает беспорядок («Существо беспорядка») - это все те предметы, которые находятся не на своем месте (на полу, на столе, на диване). Задача детей - найти всех таких существ и вернуть их на место - в свои домики.

Выполнив миссию по поиску и размещению существ, мы можем вручить ребенку медаль «Укротитель существ беспорядка» (сделанную, например, из бумаги). Дети любят награды и все сюрпризы, которые дополнительно мотивируют их взаимодействовать и сотрудничать.



4. Веселый танец уборщика

Мы можем использовать музыку для уборки. Дети любят играть с песнями. Поэтому во время уборки музыка будет отвлекать их от занятий, которые им не нравятся. Выбираем две-три песни – любимые у ребенка. Начинаем убираться с ребенком под ритм песни, петь и танцевать.

Конечно, стоит установить правила - ребенок за это время собирает игрушки, а мама / папа, например, вытирает пыль. Когда песня закончилась, мы проверяем, прибрано ли в комнате, не нужно ли станцевать еще один танец уборщика.

5. "Эй, пираты!"

Еще одна ролевая игра. У большинства родителей есть сундуки, ящики, коробки для игрушек. Итак, мы представляем, что гостиная / комната - это корабль, на котором пираты оставили много сокровищ (сокровища, конечно же, это наши игрушки). Сокровища следует складывать в сундуки / коробки.

Мы можем попросить ребенка сделать это очень тихо, на цыпочках, чтобы пираты не слышали. Кроме того, давайте спрячем где-нибудь в неочевидном месте настоящее сокровище - печенье, фрукты или конфеты. Для ребенка это, несомненно, будет прекрасным стимулом к действию.

6. Мотивационная доска

Система вознаграждений очень часто используется для мотивации детей к определенным занятиям. Мы можем сделать доску или наклеить карточку с днями недели, например, на холодильник или в детской. За каждую помощь в уборке квартиры или комнаты ребенок получает наклейку или штамп на доске в определенный день.

Мы заранее договариваемся с ребенком, что за сбор трех и более наклеек в неделю он получит вознаграждение - поход в кино, катание на коньках или что-то, что ему нравится.

Однако нельзя допускать ситуации, когда ребенок начинает чувствовать, что убирается только для того, чтобы получить пользу, поэтому нематериальные награды в виде времени, проведенного вместе - веселья, походов куда-либо, определенно более полезны.

7. День уборки вместе с ребенком

Очень простая идея - установить день постоянной уборки. Выбираем день недели, когда все члены семьи вместе будут наводить порядок в квартире. Для детей младшего возраста это также прекрасная возможность вспомнить дни недели.

Чтобы воспитать у детей привычку поддерживать порядок, важно развивать это понимание с раннего возраста. Однако стоит помнить, что нельзя ожидать, что маленькие дети будут вытирать пыль или мыть пол.

Трехлетний ребенок будет убирать, как умеет - собирать машинки и ставить на их место плюшевых мишек. Мы можем ожидать большего от детей постарше, но сначала нам нужно научить их этому и показать им, как выполнять определенные действия

