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Путин поручил главе ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

16:50 25.08.2020
© KM.RU, Алексей Белкин

Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций, пишет РИА Новости.

"Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. <...> То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы", — заявил президент.

В свою очередь Аристов пообещал представить предложения и выполнить данное поручение в кратчайшие сроки. 

В апреле ФССП рекомендовала сотрудникам коллекторских агентств отказаться от личных контактов с должниками из-за пандемии коронавируса. Кроме того, служба предложила рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка исполнения своих обязательств гражданами, у которых подтвержден COVID-19, либо попавшими в трудную жизненную ситуацию.

Темы: Проблемы долгов и неплатежей в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.08.2020, 00:46
Гость: Вован поручил

своему "пацану" взять под контроль бандосов.
Даже не смешно.
25.08.2020, 22:24
Гость: Во даёт

Всё поручает и поручает. Пора бы уже и по рукам дать. Или и сам процентик имеет?
25.08.2020, 20:45
Гость: 7122

Зная обнуленыша, теперь коллекторы заимели крышу и будут душить население.
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