Путин поручил главе ФССП взять под контроль деятельность коллекторов

16:50

Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций, пишет РИА Новости.

"Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. <...> То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы", — заявил президент.

В свою очередь Аристов пообещал представить предложения и выполнить данное поручение в кратчайшие сроки.

В апреле ФССП рекомендовала сотрудникам коллекторских агентств отказаться от личных контактов с должниками из-за пандемии коронавируса. Кроме того, служба предложила рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка исполнения своих обязательств гражданами, у которых подтвержден COVID-19, либо попавшими в трудную жизненную ситуацию.