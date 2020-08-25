Путин поручил главе ФССП взять под контроль деятельность коллекторов
Владимир Путин поручил главе Федеральной службы судебных приставов Дмитрию Аристову взять под контроль деятельность коллекторских организаций, пишет РИА Новости.
"Представьте мне свои предложения. Я, конечно, вас поддержу. <...> То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех — и подконтрольных вам, и неподконтрольных, — это просто переходит иногда всякие границы", — заявил президент.
В свою очередь Аристов пообещал представить предложения и выполнить данное поручение в кратчайшие сроки.
В апреле ФССП рекомендовала сотрудникам коллекторских агентств отказаться от личных контактов с должниками из-за пандемии коронавируса. Кроме того, служба предложила рассмотреть вопрос об изменении сроков и порядка исполнения своих обязательств гражданами, у которых подтвержден COVID-19, либо попавшими в трудную жизненную ситуацию.