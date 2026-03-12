Юта с оркестром, 25 марта, ГКД

Юта с оркестром, 25 марта, ГКД

25 марта 2026 года в Государственном Кремлёвском Дворце состоится юбилейный концерт заслуженной артистки России Юты: 25 лет на сцене

Песни Юты популярны и любимы народом. Уже четверть века они звучат в хит-парадах и в кино. С первых нот они  вызывают доверие и задевают такие потаенные струны души, что хочется плакать – люди на ее концертах и не сдерживают слез. Живое исполнение, живые эмоции, живое общение со зрителем как с близким другом и наслаждение прекрасной музыкой  – так проходят выступления Юты по всей стране.
 
Юта ни на кого не похожа. Ей чужд самопиар, вы не увидите ее в скандальных ток-шоу. Она идет своим путем: пишет, аранжирует и продюсирует запись собственных песен. Классическое  музыкальное образование помогает артистке добиваться эталонного звучания. Именно поэтому ее ранние композиции, такие как «Хмель и солод» и «Жили-были» из легендарного сериала «Солдаты», по сей день актуальны наряду с сегодняшними хитами – «Струна» и «Быть выше». А ее знаменитый авторский шлягер «Любимый мой» многие и вовсе считают исконно русской народной песней. «Однозначно, это успех», – всегда шутила по этому поводу Юта. Однако именно ушедшие в народ песни и есть показатель настоящего широкого признания.
 
Сегодня Юта стала символом поддержки и надежды для миллионов россиян. Сила личной харизмы сделала ее Голосом, которому верят. Именно поэтому Юта звучит и в больших залах, и на Донбассе, и в окопах на передовой, и в госпиталях – для тех, кто защищает идеалы новой России.
 
Свои лучшие песни Юта исполнит в Кремле в сопровождении большого симфонического оркестра и знаменитого Ансамбля песни и пляски имени А.В. Александрова. В концерте, запись и трансляция которого будет осуществлена  федеральным каналом, примут участие и звезды отечественной эстрады. 
 
«За 25 лет успело подрасти новое поколение, в котором тоже достаточно много моих слушателей. С благодарностью к каждому я намерена и дальше продолжать служить музыке и Родине. До встречи на концерте! Ваша Юта».

Начало в 19.00.  

