В России ограничили звонки в Telegram и Whatsapp
Роскомнадзор (РКН) принимает меры по частичной блокировке звонков в Whatsapp и Telegram. По данным правоохранительных органов, именно эти мессенджеры в основном используют для обмана и вымогательства денег, заявили в РКН «Коммерсанту».
Эти сервисы применяют для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Направленные владельцам Whatsapp и Telegram требования о принятии мер противодействия различным видам мошенничества они проигнорировали, пояснили в ведомстве.
Роскомнадзор уточнил, что борьба с телефонным мошенничеством в стране ведется последовательно. С 2024 года блокировку звонков с подменой номера в телефонных сетях российских операторов блокирует система «Антифрод». В итоге подобные звонки почти полностью перешли в иностранные мессенджеры. Последние, как сообщили в ведомстве, отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей.
а возможно и других странах
Даже 20 лет не прошло! Грабить по телефону начали приблизительно в 2005-м (Whatsapp и Telegram не существовали). И вот уже сразу россияне надёжно защчищены. Спасибо родным РФным очень компетентным органам!
Лишь тот достоин жизни и свободы,
Кто каждый день за них идет на бой!
ЗАБОТЛИВЫЕ ВЫ НАШИ!
Да здравствует Роскомнадзор (РКН) -самый надзористый надзор в мире...
Получается, только в России Whatsapp и Telegram в основном используют для обмана и вымогательства денег,а также применяют для вовлечения ТОЛЬКО РОССИЯН в диверсионную и террористическую деятельность.
В ДРУГИХ СТРАНАХ посредством Whatsapp и Telegram никого НЕ ОБМАНЫВАЮТ,НЕ ОБКРАДЫВАЮТ,НЕ ВОВЛЕКАЮТ в диверсионную и террористическую деятельность.
То ли ЭНТО ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СВИСТ, ТО ЛИ ЭТО РОСИЯНИ такие наивные, простодушные и МОРАЛЬНО НЕУСТОЙЧИВЫЕ.