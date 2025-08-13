В России ограничили звонки в Telegram и Whatsapp

21:30 13.08.2025

Роскомнадзор (РКН) принимает меры по частичной блокировке звонков в Whatsapp и Telegram. По данным правоохранительных органов, именно эти мессенджеры в основном используют для обмана и вымогательства денег, заявили в РКН «Коммерсанту».

Эти сервисы применяют для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Направленные владельцам Whatsapp и Telegram требования о принятии мер противодействия различным видам мошенничества они проигнорировали, пояснили в ведомстве.

Роскомнадзор уточнил, что борьба с телефонным мошенничеством в стране ведется последовательно. С 2024 года блокировку звонков с подменой номера в телефонных сетях российских операторов блокирует система «Антифрод». В итоге подобные звонки почти полностью перешли в иностранные мессенджеры. Последние, как сообщили в ведомстве, отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей.