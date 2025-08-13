В России ограничили звонки в Telegram и Whatsapp

© KM.RU, Алексей Белкин

Роскомнадзор (РКН) принимает меры по частичной блокировке звонков в Whatsapp и Telegram. По данным правоохранительных органов, именно эти мессенджеры в основном используют для обмана и вымогательства денег, заявили в РКН «Коммерсанту».

Эти сервисы применяют для вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Направленные владельцам Whatsapp и Telegram требования о принятии мер противодействия различным видам мошенничества они проигнорировали, пояснили в ведомстве.

Роскомнадзор уточнил, что борьба с телефонным мошенничеством в стране ведется последовательно. С 2024 года блокировку звонков с подменой номера в телефонных сетях российских операторов блокирует система «Антифрод». В итоге подобные звонки почти полностью перешли в иностранные мессенджеры. Последние, как сообщили в ведомстве, отказываются обеспечивать безопасность российских пользователей.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.08.2025, 23:27
    Гость: Мощно сработано !

    Даже 20 лет не прошло! Грабить по телефону начали приблизительно в 2005-м (Whatsapp и Telegram не существовали). И вот уже сразу россияне надёжно защчищены. Спасибо родным РФным очень компетентным органам!

  4. 13.08.2025, 22:24
    Гость: Бу-га-га -именно эти мессенджеры в основном используют для

    и вымогательства денег, заявили в РКН «Коммерсанту».

    ЗАБОТЛИВЫЕ ВЫ НАШИ!

    Да здравствует Роскомнадзор (РКН) -самый надзористый надзор в мире...

    Получается, только в России Whatsapp и Telegram в основном используют для обмана и вымогательства денег,а также применяют для вовлечения ТОЛЬКО РОССИЯН в диверсионную и террористическую деятельность.

    В ДРУГИХ СТРАНАХ посредством Whatsapp и Telegram никого НЕ ОБМАНЫВАЮТ,НЕ ОБКРАДЫВАЮТ,НЕ ВОВЛЕКАЮТ в диверсионную и террористическую деятельность.

    То ли ЭНТО ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ СВИСТ, ТО ЛИ ЭТО РОСИЯНИ такие наивные, простодушные и МОРАЛЬНО НЕУСТОЙЧИВЫЕ.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
«Курск» был все-таки потоплен «Мемфисом»?
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Нефтегаз в минусе, оборонные траты пухнут. Хватит ли денег и на людей, и на СВО?
© KM.RU, Михаил Попов
Российский суд признал оскорбительным слово «хохлы»
В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей с шести лет
Избранное
Трейлер к фильму «Я помню»
Борьба с реабилитацией нацизма: пора открывать новые фронты
Мои качели «Тебе» (интернет-релиз)
Переворот под грохот канонады
Бензобак «По фанку» (ЕР)
ДМЦ «На repeat» (интернет-сингл)
«Приключения «Электроников» попрощались со своим первым альбомом
«Почему абсолютно все победы Красной Армии нужно было оболгать?»
Sellout «Любовь и панк-рок, а не…»
Андрей Гулидов научил поклонников быть героями
Фестиваль «Вершина рока», 10 октября, Music Media Dome
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации