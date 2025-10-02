Владимир Путин выступил со вступительной речью на «Валдае»
Президент России Владимир Путин выступил со вступительной речью на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». «Коммерсант» приводит главные высказывания главы государства.
О многополярном мире и крушении гегемонии Запада
- В нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему и «ставки чрезвычайно высоки».
- В мире по факту уже сложилась многополярность. Она стала прямым следствием попыток Запада сохранить гегемонию в мире.
- Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии, не устоял перед соблазном абсолютной власти.
- Внешнеполитическое пространство сегодня демократично, оно открывает возможности большому числу игроков.
- Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами».
- Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире.
- Любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они нежизнеспособны.
- Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность.
- В западноевропейских странах зреет недовольство правящей верхушкой. В некоторых странах пытаются запретить оппонентов, набирающих политическую силу.
- Мир станет свидетелем ренессанса высокого дипломатического искусства.
- Новые объединения не создаются по пути иерархии.
- Именно в духе дипломатии XXI века расширяется БРИКС и другие региональные объединения.
- «Блоковые» замашки в современном мире — это анахронизм.
- Бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится.
- Европа пытается заделать трещины, идущие по ее «зданию». Европа скатывается в периферию.
- Подчинение мирового большинства меньшинству уступает место многосторонности.
- История международных отношений является борьбой стран за свои интересы.
- Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой.
- Человечество рискует оказаться лишним, просто наблюдателем за процессами.
- «Все страны и народы» должны стремиться к общей безопасности.
- В работе ООН много проблем, но лучше пока ничего нет.
Об отношениях России с Западом
- СССР и затем Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и оба раза получала отказ. Президент США Билл Клинтон в 2000 году назвал нереальным вступление РФ в альянс.
- РФ была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов.
- По количеству карательных мер, стыдливо называемых санкциями, РФ — рекордсмен в мире. Карательные меры против России потерпели полный крах. РФ показала высочайшую степень устойчивости, противостоя санкциям
- «Мантра» европейских политиков о том, что Россия готовится напасть на НАТО, — чушь. РФ никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно.
- В мире достаточно проблем, глупо растрачивать ресурсы на придуманные конфликты.
- Большинство людей в Европе не поймут, чем им страшна Россия. Европа придумала, что РФ является ее врагом, политика европейских элит не нова.
- Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Ответ РФ на угрозы будет очень убедительным, ответные меры не заставят себя долго ждать.
О роли России в новом мире
- Россия никогда не проявит слабость и нерешительность, это должны помнить те, кто хочет нанести ей поражение. История России показала, что слабость недопустима.
- Россия нужна миру как весомая часть всеобщего равновесия.
- Некоторые все еще надеются на «стратегическое поражение» России, но план обречен.
- России никогда не было свойственно расистское отношение к другим странам.
- Россия всегда была, есть и будет.
О конфликте на Украине
- «Корневой первопричиной» украинского и других кризисов является политика Запада после Холодной войны.
- Двусторонние проблемы России и Украины были объективным следствием распада СССР, который был связан с надеждой тогдашнего руководства страны избавиться от идеологической конфронтации с Западом.
- Ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярного мира.
- Стремление всех стран обеспечить свою безопасность законны, это касается и Украины, и России.
- Для Запада ситуация на Украине — это «карта» в более масштабной игре, это повод и способ решить свои задачи, немножко заработать на войне.
- Европа постоянно эскалирует конфликт на Украине, других целей у нее нет.
- РФ благодарна всем странам, прилагавшим в последние годы усилия по украинскому урегулированию.
- Изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам.
- Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит в первую очередь на Европе.
- Для Запада и их «прислуги в Киеве» народ Украины — расходный материал.
- Военные действия на Украине можно было бы избежать, если бы НАТО не приближалось к границам России.
Об администрации Дональда Трампа
- Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Трамп был у власти.
- Инициативы Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта дают надежду на «свет в конце тоннеля».
- Восстановление отношений с США — один из национальных интересов России. В отношениях двух стран есть противоречия, это нормально.
-
Сегодняшняя администрация США руководствуется интересами своей страны, это рациональный подход.
