Весомо , емко, глобально. Как Брежнев на очередном съезде КПСС. Разница в том, что у Леонида половина наград от иностранных государств в знак признания усилий СССР в деле разрядки международной напряженности и его личный вклад в этот процесс. У Владимира НАТО у границ России , гражданская война на Украине, больше десятка пакетов санкций и ежедневные налеты беспилотной авиации на города и предприятия России. Тем не менее цитаты из выступления президента нужно распространить в прессе, учебных заведениях и включить в вопросы ЕГЭ 2026.