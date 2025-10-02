Владимир Путин выступил со вступительной речью на «Валдае»

Президент России Владимир Путин выступил со вступительной речью на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».  «Коммерсант» приводит главные высказывания главы государства.

О многополярном мире и крушении гегемонии Запада

  • В нынешней ситуации в мире нужно быть готовым ко всему и «ставки чрезвычайно высоки».
  • В мире по факту уже сложилась многополярность. Она стала прямым следствием попыток Запада сохранить гегемонию в мире.
  • Запад оказался неготовым отказаться от гегемонии, не устоял перед соблазном абсолютной власти.
  • Внешнеполитическое пространство сегодня демократично, оно открывает возможности большому числу игроков.
  • Никто в мире уже не готов играть по правилам, заданным где-то «за океанами».
  • Никогда на мировой арене не было столько стран, которые стремятся влиять на ситуацию в мире.
  • Любые решения в мире возможны только на основе договоренностей, которые устраивают всех или большинство, иначе они нежизнеспособны.
  • Истеблишмент на Западе идет на обман своих граждан, нагнетая напряженность.
  • В западноевропейских странах зреет недовольство правящей верхушкой. В некоторых странах пытаются запретить оппонентов, набирающих политическую силу.
  • Мир станет свидетелем ренессанса высокого дипломатического искусства.
  • Новые объединения не создаются по пути иерархии.
  • Именно в духе дипломатии XXI века расширяется БРИКС и другие региональные объединения.
  • «Блоковые» замашки в современном мире — это анахронизм.
  • Бесконечно превращать демократические процедуры в фарс не получится.
  • Европа пытается заделать трещины, идущие по ее «зданию». Европа скатывается в периферию.
  • Подчинение мирового большинства меньшинству уступает место многосторонности.
  • История международных отношений является борьбой стран за свои интересы.
  • Безопасности нет ни для кого, если безопасность одной страны обеспечивается за счет другой.
  • Человечество рискует оказаться лишним, просто наблюдателем за процессами.
  • «Все страны и народы» должны стремиться к общей безопасности.
  • В работе ООН много проблем, но лучше пока ничего нет.


Об отношениях России с Западом

  • СССР и затем Россия дважды заявляла о готовности вступить в НАТО и оба раза получала отказ. Президент США Билл Клинтон в 2000 году назвал нереальным вступление РФ в альянс.
  • РФ была готова к совместной работе с западными партнерами, но они оказались не готовы отказаться от стереотипов.
  • По количеству карательных мер, стыдливо называемых санкциями, РФ — рекордсмен в мире. Карательные меры против России потерпели полный крах. РФ показала высочайшую степень устойчивости, противостоя санкциям
  • «Мантра» европейских политиков о том, что Россия готовится напасть на НАТО, — чушь. РФ никогда не инициировала военное противостояние, оно бессмысленно и абсурдно.
  • В мире достаточно проблем, глупо растрачивать ресурсы на придуманные конфликты.
  • Большинство людей в Европе не поймут, чем им страшна Россия. Европа придумала, что РФ является ее врагом, политика европейских элит не нова.
  • Россия внимательно следит за набирающей силу милитаризацией Европы. Ответ РФ на угрозы будет очень убедительным, ответные меры не заставят себя долго ждать.


О роли России в новом мире

  • Россия никогда не проявит слабость и нерешительность, это должны помнить те, кто хочет нанести ей поражение. История России показала, что слабость недопустима.
  • Россия нужна миру как весомая часть всеобщего равновесия.
  • Некоторые все еще надеются на «стратегическое поражение» России, но план обречен.
  • России никогда не было свойственно расистское отношение к другим странам.
  • Россия всегда была, есть и будет.


О конфликте на Украине

  • «Корневой первопричиной» украинского и других кризисов является политика Запада после Холодной войны.
  • Двусторонние проблемы России и Украины были объективным следствием распада СССР, который был связан с надеждой тогдашнего руководства страны избавиться от идеологической конфронтации с Западом.
  • Ситуация на Украине была бы иной в условиях многополярного мира.
  • Стремление всех стран обеспечить свою безопасность законны, это касается и Украины, и России.
  • Для Запада ситуация на Украине — это «карта» в более масштабной игре, это повод и способ решить свои задачи, немножко заработать на войне.
  • Европа постоянно эскалирует конфликт на Украине, других целей у нее нет.
  • РФ благодарна всем странам, прилагавшим в последние годы усилия по украинскому урегулированию.
  • Изменения в общественном сознании на Украине происходят, как бы власти ни промывали мозги украинцам.
  • Ответственность за то, что огонь на Украине пока не удалось прекратить, лежит в первую очередь на Европе.
  • Для Запада и их «прислуги в Киеве» народ Украины — расходный материал.
  • Военные действия на Украине можно было бы избежать, если бы НАТО не приближалось к границам России.


Об администрации Дональда Трампа

  • Конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы Трамп был у власти.
  • Инициативы Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта дают надежду на «свет в конце тоннеля».
  • Восстановление отношений с США — один из национальных интересов России. В отношениях двух стран есть противоречия, это нормально.
  • Сегодняшняя администрация США руководствуется интересами своей страны, это рациональный подход.
     

  1. 02.10.2025, 23:23
    Гость: коммунист

    Весомо , емко, глобально. Как Брежнев на очередном съезде КПСС. Разница в том, что у Леонида половина наград от иностранных государств в знак признания усилий СССР в деле разрядки международной напряженности и его личный вклад в этот процесс. У Владимира НАТО у границ России , гражданская война на Украине, больше десятка пакетов санкций и ежедневные налеты беспилотной авиации на города и предприятия России. Тем не менее цитаты из выступления президента нужно распространить в прессе, учебных заведениях и включить в вопросы ЕГЭ 2026.

  2. 02.10.2025, 23:08
    Гость: Никколо Макиавелли

    „Государь не должен иметь ни других помыслов, ни других забот, ни другого дела, кроме войны, военных установлений и военной науки, ибо война есть единственная обязанность, которую правитель не может возложить на другого.“

  5. 02.10.2025, 22:31
    Гость: Грабли&вилы

    Как там училка поживает, что хиджабных ( несмотря на запрет религиозной одежды) личинок в класс пускает, а девочку из многодетной, русской семьи в ободке, стилизованным под кокошник, нет?

