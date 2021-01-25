«Дворцовый» поворот: «разгорятся» ли протесты к лету?

12:28 25.01.2021

Экстраполируя ситуацию на летний период, сторонники Навального тешат себя надеждами на еще более масштабные акции в преддверии выборов в Госдуму

Оппозиция назвала прошедшие в субботу митинги в поддержку Алексея Навального крупнейшими в России за последние годы и "мощнейшим" выступлением регионов. По данным "Би-би-си", протесты прошли в 122 городах России. Общее число участников оценивается по минимальной планке в 110 тыс. человек, по максимальной - в 160 тыс. На акциях было задержано 3 тыс. 609 человек, пострадали 42 сотрудника правоохранительных органов. Сторонники Навального объявили о том, что сделают такие протесты чуть ли не регулярными.

Вообще оценки массовости выступлений существуют полярные. Сама оппозиция, как мы уже сказали, называет акции крупнейшими, там считают, что если бы не холода, то вышло бы еще больше народа. Экстраполируя ситуацию на летний период, сторонники Навального тешат себя надеждами на еще более масштабные акции в преддверии выборов в Госдуму. С ними соглашаются некоторые эксперты.

"Оценивая численность протестующих, надо понимать, что это депрессивная ковидная зима. Мерзкая погода, упадочное настроение. В августе-октябре 2021 их будет намного больше. Ощущение исторического тупика будет только нарастать, а летне-осенняя погода будет звать на улицу", - полагает политолог Константин Калачев.

Крупный телеграм-канал Т34 отмечает, что у силовиков в Москве и Санкт-Петербурге "едва хватило сил и средств, чтобы удержать ситуацию в центрах столиц под контролем".

"С поправкой на погоду, можно сказать, что к майским праздникам реалистично увидеть на улице и 100 тысяч человек. Это значит, что в город придется вводить войска и полностью перекрывать движение в центре, чего не сделали даже летом 2019 года", - считают авторы канала.

По их мнению, в России сложилось агрессивное меньшинство, лидером которого стал Алексей Навальный. Это сложносоставной с демографической и социальной точек зрения "пирог" из недовольных президентом Владимиром Путиным. И Навальный – его лидер, потому что он против Путина, а не потому что меньшинство любит Навального.

По мнению авторов канала, ход с фильмом про дворец полностью себя оправдал, и в поддержку Навального просто так столько людей бы не вышло.

Однако если обратиться к цифрам, то получится, что в Москве на акцию вышло лишь порядка 0,1% населения. В этом смысле протест действительно сместился в регионы, в некоторых "явка" оказалась в разы больше. В Краснодаре, Екатеринбурге, Иркутске, Владивостоке уровень протестности был 0,3-0,4%. И все равно это пока не позволяет говорить о вовлечении в акции широких масс.

Доцент УрГПУ Андрей Коряковцев приводит сравнение численности протестующих с 2011-2012 годами и делает вывод, что некогда широкое и массовое протестное движение России "скукожилось до своего ядерного электората".

"И этот ядерный электорат почти за десять лет остался прежним: идейно, численно и организационно. Никакого классового расширения не произошло. От бессилия это сделать - и ставка навальнистов на школьников и студентов. Это политическая катастрофа для тех, кто считает себя "либеральной" и "лево-либеральной" "оппозицией" - если принимать декларируемые ею цели всерьез", - полагает он.

Еще один важный аспект, на который указывают многие наблюдатели – радикализация. Пожалуй, впервые с 2005 года, со времени монетизации льгот, левого протеста, когда протестующие перекрывали дороги и даже захватывали в регионах административные здания, мы наблюдатели стычки с полицией, на это указывают авторы телеграм-канала "Толкователь".

В ходе субботних акций протестующие иногда выдергивали своих из их рук ОМОНа, было несколько нападений на полицию, когда протестующие атаковали первыми, а где-то даже пытались перекрывать дороги.

Интересно, что спусковым крючком крупнейших выступлений последних лет стала не пенсионная "реформа", не новые налоги, не рост цен и не ограничения локдауна, а именно что задержание Навального. И, как ни странно, в нынешних протестах напрочь отсутствовали какие-либо социально-экономические лозунги, судя по всему, вышедшими людьми движет лишь ненависть к Путину, и его уход с поста так и останется главным требованием. Такая ситуация, вероятно, будет вести страну в типичный на постсоветском пространстве тупик.

По мнению директора Центра геополитических экспертиз Валерия Коровина, главная задача Навального - спровоцировать власть на необдуманные действия, которые потом будут использовать "старшие товарищи" для создания серьезных неприятностей лично Путину. Эксперт считает, что в нынешней политической системе Навальный не может претендовать на власть эволюционным, законным путем. И если политическая система начнет падать, рушиться – тогда придет его время.

"Но вот когда придет время выбирать кандидатуру, которую Запад хотел бы видеть на посту президента РФ, то они выдвинут кого-то посерьезнее. Кудрина, например, или Набиуллину. Но Навальному рассказывают, что он, конечно, здесь власть без пяти минут, нужно, мол, только еще немножко помучиться", – говорит эксперт в беседе с Накануне.ru.

Он отмечает, что в стане протестующих гораздо меньше внимания обращено на политрепрессируемых с левого фланга - тех же Николая Платошкина и Сергея Удальцова. "Навальный - это целая корпорация, на него работает целая индустрия западных спецслужб. А Платошкина и Удальцова никто не заказывал, поэтому это "стихийные" оппозиционеры, они не в счет", - полагает он.

Примечательный момент - в минувшие выходные сторонники Навального с воодушевлением восприняли новость о том, что против задержания оппозиционера высказался экс-губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко. Вот только никому так и нет дела до того, что у самого бывшего главы Приангарья по политическому делу арестован сын. Именно этот арест совпал с решением Левченко-старшего не идти в Госдуму по освободившемуся мандату.

Мы уже писали, и об этом говорил, например, социолог Борис Караглицкий, что Система могла бы избежать тупикового для себя сценария только в случае смены экономической парадигмы, по сути - левого поворота, совершенного сверху. Но это уже невозможно, власть на это неспособна, поскольку консервируется в интересах олигархии. Политический обозреватель Константин Семин добавляет, что режим скорее сам перейдет на сторону Навального, чем позволит левому повороту свершиться.

Автор: Евгений Иванов