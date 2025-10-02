Франция присоединилась к коалиции пиратствующих

Власти Франции захватили и удерживают в своих территориальных водах нефтеналивной танкер Boracay под флагом Бенина, якобы принадлежащий «теневому флоту» России

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на ВМС Пятой республики.

Судно подозревается в транспортировке российской нефти в обход санкций. В связи с чем в прокуратуру города Брест («морские ворота Франции» на Атлантике) подан официальный отчет и инициирована проверка. Она, как пояснил агентству местный прокурор, началась после того, как «экипаж не предоставил доказательств национальной принадлежности судна и не выполнил приказы».

Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер с сырой нефтью 20 сентября вышел из российского Приморска, следуя в индийский порт Вадинар. Он пересек Балтику, затем вошел в Северное море и направился на запад через Ла-Манш. Но в воскресенье, 29 сентября, в нейтральных водах Атлантики судно было задержано французским военным кораблем и отконвоировано в Бискайский залив. В настоящее время оно стоит на якоре вблизи французского порта Сен-Назер на атлантическом побережье.

Reuters отмечает, что танкер Boracay до 2024 г. назывался Pushpa, а еще ранее — Kiwala (суда могут менять названия, но сохраняют один и тот же идентификационный номер IMO на протяжении всего срока службы). В апреле судно уже задерживалось эстонскими властями «за плавание без действительного флага страны».

Кроме того, против танкера были введены персональные санкции со стороны Евросоюза и Великобритании в октябре 2024-го и в феврале текущего года — за использование «нерегулярных и рискованных методов судоходства», а также «участие в деятельности, целью или результатом которой была дестабилизация Украины».

Кстати, в Киеве уже отреагировали на новость о задержании танкера французами. Уполномоченный Зеленского по санкционной политике некто Владислав Власюк на голубом глазу заявил, что именно с этого судна якобы запускались те самые беспилотники, на которые на прошлой неделе жаловались власти Дании. Сам же главарь украинского режима призвал вообще закрыть Балтийское море для танкеров из России.

Официальный Париж долгое время не комментировал инцидент. Но все же прервал молчание.

Как утверждает президент Макрон, экипаж находящегося у берегов Франции танкера, в отношении которого французская прокуратура начала расследование, допустил «серьезные ошибки». Какие, правда, не уточнил.

В Кремле пока не имеют сведений о задержании.

«Не знаем, о каком судне идет речь и что там за история», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая в ходе традиционного брифинга на соответствующий вопрос.

Чего добиваются наши заклятые партнеры из Европы, а главное, чем мы можем ответить на подобные провокации?

Этот вопрос «СП» адресовала директору Центра зарубежного регионоведения и страноведения Института геополитических и региональных исследований Балтийского федерального университета им. Канта Юрию Звереву:

— Какие здесь есть варианты реагирования… Во-первых — дипломатические. Во-вторых — сопровождение танкеров российскими военными кораблями.

Правда, в последнем случае есть проблема, поскольку до места назначения сопровождать каждый «теневой» танкер (а их у России под тысячу) крайне сложно.

И кстати, я читал, что суть даже не в том, что захваченное французами судно якобы перевозило нефть, которую в ЕС считают контрабандной. Там проверяется версия, что с него могли запускаться те самые дроны, что так напугали власти Дании.

Понятно, что по-любому это бездоказательно, тем более что и дронов-то никто не видел. Но, как известно, если антироссийская истерия в Европе разгоняется, значит, это кому-то нужно.

Все это напоминает Тонкинский инцидент, с которого началась война во Вьетнаме в августе 1964 года. Там, помнится, на эсминец ВМС США «Мэддокс» (Maddox), который, между прочим, находился во вьетнамских территориальных водах, по утверждению американской стороны, напали северовьетнамские торпедные катера.

Капитан эсминца аж 22 выпущенные торпеды насчитал. Уже потом, через несколько лет после окончания войны, выяснилось, что ни катеров, ни торпед не было вовсе, нападение — вымысел.

Но, как говорится, поезд ушел. Жертвами этой чудовищной провокации стали миллионы вьетнамцев и 58 тысяч американцев. Вот такого развития событий не хотелось бы.

— По-вашему, чего добиваются наши экс-партнеры?

— А это как раз совершенно понятно. У них любимая тема — «российская экономика разорвана в клочья». Они стремятся подорвать наш нефтяной экспорт, рассчитывая на то, что Россия, лишившись экспортных доходов, экономически рухнет и приползет, так сказать, на коленях просить о мире.

Но, во-первых, у них ничего не получится. Во-вторых, им надо историю нашу учить — Россия никогда ни к кому на коленях не приползала.

— Но у нас же есть возможность жестко пресечь подобные выпады, и мы даже это делали, если не ошибаюсь?

— Да, весной был случай, когда эстонцы совместно с авиацией НАТО предприняли попытку перехватить танкер, шедший под флагом Габона в российский порт. Даже угрожали его протаранить. Но мы подняли в воздух истребитель Су-35, и все натовские «пираты» быстренько ретировались.

Тут все-таки ситуация сложнее, судно захватили в Атлантике. Но в любом случае, я думаю, варианты действий на такой случай у властей должны быть. И меры, повторюсь, существуют разнообразные — от дипломатических до военных, в крайнем случае. С учетом всех возможных обстоятельств.

Однако это всего лишь мои мысли вслух — я не являюсь лицом, принимающим решение. Иначе, естественно, я ничего бы не рассказал.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, в свою очередь, напомнил, что Польша, Эстония, Финляндия и Германия предпринимали попытки захвата российских торговых судов в течение всего лета. Теперь к коалиции пиратствующих присоединилась Франция. Подобными действиями европейцы хотят получить повод для эскалации ситуации.

«Идет информационная, организационная, техническая, военная подготовка к тому, чтобы на Балтике организовать провокацию, конфликт, который в конце концов должен привести к полномасштабному столкновению между НАТО и Россией», — сказал эксперт в комментарии для РЕН ТВ.