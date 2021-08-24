Стойкий, «наивная» и наглый клоун-попрошайка: как Меркель посетила Москву и Киев

Восточноевропейское турне немецкого канцлера показало, что Германия при всей напускной наивности - прагматична до цинизма

Канцлер ФРГ Ангела Меркель совершила свои прощальные рабочие визиты в Россию и на Украину. Глава германского правительства готовится покинуть свой пост, но перед этим решила официально подготовить дипломатические площадки для своего преемника. Переговоры в Москве и Киеве прошли, в целом, в рамках ожидаемых тем, однако некоторые тезисы, высказанные фрау Меркель, звучали откровенно диковато.

Самой «спокойной» темой на переговорах между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель стал, пожалуй, «неспокойный» Афганистан. Фрау канцлер констатировала то, что с талибами* теперь необходимо вести переговоры, но при этом нельзя допустить роста террористических проявлений на территории центральноазиатской страны. Она попросила российского лидера при переговорах с новым кабульским режимом обратить внимание на гуманитарные вопросы – в частности, на разрешение бывшим западным союзникам покидать страну.

Путин в свою очередь заявил о том, что при осуществлении афганской политики необходимо исходить из реалий – а именно из того, что талибы контролируют почти весь Афганистан. При этом он подчеркнул, что операцию НАТО в Афганистане сложно назвать успешной и, что США, ЕС и РФ вместе должны сделать все для нормализации ситуации в этой стране.

Перейдя к внутрироссийской повестке, Меркель позволила себе выйти за дипломатические рамки, озаботившись судьбой отдельных «несистемных оппозиционеров», которых она попросила выпустить из мест лишения свободы. Путин парировал это тем, что «никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона».

Кроме того, президент РФ иронично заметил, что не видно, чтобы представителей движения «желтых жилетов» во Франции и Occupy Wall Street в США поддерживали при продвижении в представительные органы власти. Попытки фрау канцлер обсудить исключение из списка нежелательных трех немецких НКО, которые вели в РФ откровенно антироссийскую деятельность, тоже ни к чему не привели.

Самыми сложными, судя по всему, были обсуждения по проблемам Украины, Донбасса и газового транзита. Формально позиции обоих переговорщиков принципиально были созвучны и сводились к верности «минскому формату». Однако, если Владимир Путин имел в виду именно безусловную реализацию минских соглашений, то Германия уже давно мечется между «буквой соглашений» и попытками упросить Россию и Донбасс «капитулировать» на счастье США и киевскому режиму.

Хотя Меркель, безусловно, является мудрым политиком, который прекрасно понимает, что если ополчение покинет границу с Россией без дополнительных гарантий, киевские нацисты устроят в Донбассе кровавую баню, германского канцлера это нисколько не интересует, и она бы только обрадовалась такому «простому» решению проблемы. Но Москва на это, естественно, пойти не может. И здесь Путин слегка «подколол» германского канцера, прямо указав на то, что внутриполитические движения Киева (вроде принятия нового законодательства о «переходном процессе») свидетельствуют об отказе украинских властей от минских обязательств.

При этом российский президент обратился к Меркель с просьбой повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств. Никаких внятных комментариев по этому поводу Меркель в Москве не дала. Собственно, сказать ей было нечего.

Осыпать Берлин и Киев царскими подарками вроде обязательств по дальнейшему транзита газа через территорию Украины Путин тоже не стал. И это было ожидаемо. Российский лидер уже давно дал понять, что в вопросах транзита Москва будет исходить из соображений экономической целесообразности. Это, естественно, не нравится киевским политикам, осознающим, что «Северный поток-2» - это значительно более короткий и дешевый маршрут. А рассчитывать на то, что Россия будет делать за свой счет политические подарки откровенно русофобскому формированию, скачущему с палками и призывами поднимать русских «на ножи» - достаточно нагло. Собственно, отказавшись в 2014 году от дружбы с Россией, в пользу целования ног западным «панам», Киев сделал осознанный выбор.

Визит Меркель в Киев не принес никакого практического результата украинским властям, но в известной мере потешил их политическое самолюбие.

Прямо на фоне переговоров Меркель и Зеленского у берегов Германии и Дании завершалась достройка «Северного потока-2». Касательно перспектив «украинского транзита» фрау канцлер отделалась ничего не значащими фразами о том, что переговоры по данному вопросу ведутся. А еще порекомендовала Киеву развивать «зеленую энергетику», что прозвучало на деле достаточно издевательски.

Попытки же Зеленского «выпросить» себе транзит напоминали кривляния скомороха, попрошайничающего на ярмарке.

А вот в политических вопросах, жалея неонацистских питомцев Запада, фрау канцлер сделала абсолютно некорректное заявление, выставившее ее не в лучшем свете. Она сказала о том, что не даст превращать газовую трубу в «геополитическое оружие» и назвала Россию «участником» военного конфликта в Донбассе, заявив о «правильности» позиции Киева, не желающего вести переговоры с ЛДНР.

Судьба тысяч политзаключенных, сидящих в украинских тюрьмах за критику нацизма и киевского режима, Ангелу Меркель ожидаемо нисколько не заинтересовала. Возложение цветов к Памятнику Неизвестному Солдату, на фоне реабилитации на Украине нацизма, к сожалению, выглядело достаточно лицемерно.

Но унижаться до уровня «тусовки» с лидерами прибалтийских республик на так называемой «Крымской платформе» Меркель не стала, демонстративно отправив вместо себя в Незалежную министра. Это очень напомнило феодальное Средневековье, когда императоры и короли, несмотря на формально практически независимый статус, категорически отказывались признавать равными себе, каких-нибудь графов-разбойников…

Что можно сказать по итогам?

Запад в очередной раз продемонстрировал, что истина для него не имеет никакого значения. И что принципов у него никаких не было, нет и не будет. Германия, как и любая другая западная страна, будет делать исключительно то, что ей выгодно. В том числе, врать, причем, достаточно цинично. И это просто нужно иметь в виду. Рассчитывать на «любовь» или «дружбу» со стороны представителей евроатлантического сообщества – бесполезно.

*Движение запрещено в РФ