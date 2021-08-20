Меркель призвала Путина освободить Навального

20:51 20.08.2021

Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с Владимиром Путиным назвала приговор Алексею Навальному «неприемлемым» и заявила, что его нужно освободить.

«Для нас это (приговор Навальному - прим.ред.) неприемлемо, я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального», - цитирует РБК слова Меркель.

Тему Навального также поднял и Фридрих Шмидт из газеты Allgemeine Zeitung.

«Сегодня годовщина отравления Алексея Навального, и он опубликовал статью, в которой потребовал бороться с коррупцией, поскольку она корень всех зол. Что вы об этом думаете, господин Путин? Он, например, требует вводить санкции против олигархов из вашего окружения», - спросил журналист.

РБК отмечает, что Путин не стал называть фамилию Навального. «Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона», - сказал Путин.