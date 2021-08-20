Меркель призвала Путина освободить Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель после переговоров с Владимиром Путиным назвала приговор Алексею Навальному «неприемлемым» и заявила, что его нужно освободить.
«Для нас это (приговор Навальному - прим.ред.) неприемлемо, я это выразила и потребовала освобождения Алексея Навального», - цитирует РБК слова Меркель.
Тему Навального также поднял и Фридрих Шмидт из газеты Allgemeine Zeitung.
«Сегодня годовщина отравления Алексея Навального, и он опубликовал статью, в которой потребовал бороться с коррупцией, поскольку она корень всех зол. Что вы об этом думаете, господин Путин? Он, например, требует вводить санкции против олигархов из вашего окружения», - спросил журналист.
РБК отмечает, что Путин не стал называть фамилию Навального. «Что касается фигуранта, о котором вы упомянули, он осужден не за свою политическую деятельность, а за криминальное правонарушение в отношении иностранных партнеров. Что касается политической деятельности, то никому не следует прикрываться политической деятельностью для осуществления бизнес-проектов, тем более с нарушением закона», - сказал Путин.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Меркель хромая даже не утка, а курица! И кто она такая и кому нужна сейчас!
Где решение суда на вора Ленина,который из обещанной суммы: "Фабрики рабочим"+"Земля крестьянам"+"Вся власть советам" украл первые 2 слагаемых,превратив рабочих и крестьян в рабов ,а "власть советов"- в надсмотрщиков над рабами.
Где решение суда над вором Сталиным,который по эстафете от Ленина украл у большого количества народа его будущее ,продвигая свой бизнес-проект "по мере движения СССР к социализму классовая борьба будет обостряться.",дающий дополнительные ресурсы для ГУЛАГа,где "надсмотрщики" получали нетрудовые доходы за преступления ,повлекшими смерть миллионов людей?
Где решение суда на вора Горбачева,укравшего у народа в сговоре с Ельциным и "прогрессивными и образованными" москвичами СССР!
Где решение суда над воровской семейкой Ельцина и его сообщником ,развалившего все воровские схемы семейства и окружения Ельцина путем дискредитации в глазах общественности генпрокурора Скуратова ,имевшего следственные материалы по ельцинской воровской шайке?
Где решение суда по ставленнику Ельцина,который цинично "премирует" за счет народа своих друзей олигархов,используя своё служебное положение в корыстных целях,а его ближайший подельник нагло заявляет,что олигархов в России нет ,выводя всю воровскую малину из зоны судебных преследований?
Баварские.
И чо? Даже никакой должностёнки в Газпрёме не предложил пенсионерке? Жмот.
А обратили внимание на комнатёнку, где любитель Колобка очередной раз демонстрировал аутофилию? Потом удивляемся дурновкусию ставропольских гаишников.
Касаемо последнего предложения статьи. Вопрос: торговля островами это бизнес, или политика?
"Дядя,вы дурак?"