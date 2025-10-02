Кадыров призвал отправить генерала Шаманова под трибунал

Российского генерала, депутата Госдумы Владимира Шаманова после того, как он выступил против переименования расположенных в Чечне казачьих станиц, следует отправить под трибунал. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров на мероприятии, посвященном дню учителя в Грозном.

«Сейчас, когда в Чеченской Республике начали менять названия Шелковской и Наурской, поднял голос гнусный подлец Шаманов, которого нужно отправить под трибунал за преступления, которые он совершал. Он был самым жестоким по отношению к чеченскому народу генералом», — приводит его слова Газета.RU.

25 сентября Шаманов возмутился планами по переименованию казачьих станиц в Чечне.

«Парламент Чеченской Республики предлагает переименовать казачьи станицы, которые имеют свои исторические названия. Мало того, что вначале русскоязычное население вышвырнули оттуда — теперь и название стираете. Это история нашего государства! Вы что творите?» — говорил генерал.

В конце сентября Госдума приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым предлагается переименовать три города Чеченской Республики. Одним из документов предлагается переименовать город Серноводское в Серноводск. Населенный пункт Наурская может сменить название на Невре, а город Шелковская — в Терек.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.10.2025, 23:16
    Гость: Имрек

    Ну так победители, всегда переименовывают. Екатеринбург в Свердловск, Тверь в Калинин, Кенигсберг в Калининград, Константинополь в Стамбул, город Верный в Алма-Ату.

  4. 02.10.2025, 23:10
    Гость: Николай

    Путь недорослю ещё побрякушек прицепит. Это лучше получается чем пытаться рассуждать.

Все комментарии (14)
Выбор читателей
«Продвижение невозможно»: неудобная правда от Рогозина порвала Сеть
Дмитрий Песков © KM.RU, Алексей Белкин
Песков считает обоснованным предложение о повышении НДС в России
Лукашенко предложил построить АЭС в Белоруссии с расчетом на Донбасс
Голикова рассказала о возможности человека жить до 120 лет
Избранное
«Наше Радио» вернуло долг группе «ЙОРШ»
Карпой «Самая большая любовь» (интернет-сингл)
«Сваливать случившееся исключительно на провокаторов и политтехнологов с Украины – значит лгать обществу и себе»
Leos Hellscream feat Fun Mode, Real Bassist, Глеб Олейник, Dissforeas, Duck Quack «Кепка» (интернет-сингл)
«Если Украину от России оторвали, то не по воле Ленина и даже не по воле его формальных наследников: зато при поддержке и с подачи руководства России 1991 года»
КНДР и Россия: размышления к 75-летию северокорейской государственности
Кронер «Lost Demo Tape»
Ива Нова «Много нас тут»
ТимерТау, 10 апреля, «Китайский Летчик Джао Да»
Олег Викторович Бойко: биография
Разнузданные волей «Иллюминатор XIII»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации