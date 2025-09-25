«Вы что творите?»: генерал Шаманов возмутился переименованием в Чечне

18:06 25.09.2025

Генерал и депутат Госдумы Владимир Шаманов («Единая Россия») возмутился намерениями переименовать в Чечне казачьи станицы. Это произошло на заседании Госдумы, пишет РБК.

«В Чеченской республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свою исторические названия. Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — заявил Шаманов.

Генерал участвовал в чеченских войнах. В республику его направили в марте 1995 года, в апреле он был тяжело ранен, но вернулся в строй. В октябре того же года был назначен замкомандующего группировкой войск Минобороны России в регионе и замкомандующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа (СКВО). В апреле — июле 1996 года командовал группировкой войск Минобороны.

В 1999-м был назначен командующим 58-й армией СКВО и принимал участие в отражении вторжения чеченских боевиков в Дагестане, в тоже году стал командующим Западным направлением Объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе (до марта 2000-го). Силы под его командованием в октябре 1999 года освободили Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни и вышли к Грозному.

Дума приняла в первом чтении проект о переименовании в Чечне Серноводского (станет Серноводском), Шелковской (в Терек) и Наурской (в Нерве). Инициатива была предложена парламентом Чечни.

Переименование обосновано тем, что все три населенных пункта имеют статусы городов, и текущие названия не сочетаются со словом «город». «Нормы русского литературного языка регламентируют склонение географических названий. Так, название, употребленное с родовыми наименованиями город, поселок, станица и др., выступающее в функции приложения, согласуется с определяемым словом, то есть склоняется», — сказано во всех трех пояснительных записках.