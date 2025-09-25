«Вы что творите?»: генерал Шаманов возмутился переименованием в Чечне

Генерал и депутат Госдумы Владимир Шаманов («Единая Россия») возмутился намерениями переименовать в Чечне казачьи станицы. Это произошло на заседании Госдумы, пишет РБК.

«В Чеченской республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свою исторические названия. Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — заявил Шаманов.

Генерал участвовал в чеченских войнах. В республику его направили в марте 1995 года, в апреле он был тяжело ранен, но вернулся в строй. В октябре того же года был назначен замкомандующего группировкой войск Минобороны России в регионе и замкомандующего 58-й армией Северо-Кавказского военного округа (СКВО). В апреле — июле 1996 года командовал группировкой войск Минобороны.

В 1999-м был назначен командующим 58-й армией СКВО и принимал участие в отражении вторжения чеченских боевиков в Дагестане, в тоже году стал командующим Западным направлением Объединенной группировки федеральных сил на Северном Кавказе (до марта 2000-го). Силы под его командованием в октябре 1999 года освободили Ачхой-Мартановский и Урус-Мартановский районы Чечни и вышли к Грозному.

Дума приняла в первом чтении проект о переименовании в Чечне Серноводского (станет Серноводском), Шелковской (в Терек) и Наурской (в Нерве). Инициатива была предложена парламентом Чечни.

Переименование обосновано тем, что все три населенных пункта имеют статусы городов, и текущие названия не сочетаются со словом «город». «Нормы русского литературного языка регламентируют склонение географических названий. Так, название, употребленное с родовыми наименованиями город, поселок, станица и др., выступающее в функции приложения, согласуется с определяемым словом, то есть склоняется», — сказано во всех трех пояснительных записках.

  1. 25.09.2025, 23:29
    Гость: Поручик

    В российских автономиях и республиках идут те же самые процессы что и в бывших республиках. Массовая дерусификация и выдавливание русских. Если центральные власти в кремле срочно не наведут порядок и не остановят местных националистов, то Россию ожидает печальная судьба кровавого распада как и СССР на отдельные автономии и независимые республики. И война или СВО может стать подходящим поводом для этого.

  2. 25.09.2025, 21:54
    Гость: !

    Говорят, среди предков тех же кадыровых есть казаки, правда сейчас они выглядят как типичные носороги, потомки браков ( не в одном поколении) близких родственников

  3. 25.09.2025, 21:50
    Гость: Грабли&вилы

    Путин с уральским алкашом и ставропольским хохлом перед кем только не извинялись, чаще всего непонятно за что, учитывая всю совокупность "заслуг" перед русскими людьми получателей извинений, либо за откровенную ложь типа Катыни, кто-нибудь извинился за геноцид и переселение тех же терских казаков, их вместе и большевики и чеченцы убивали, сейчас именно станицы и поселения терского казачества пытаются очеченить.
    А у нас не только терские пострадали

  4. 25.09.2025, 21:36
    Гость: rick

    "«В Чеченской республике предлагают [переименовать] казачьи станицы, которые имеют свою исторические названия. Мало того, что сначала русскоязычное население вышвырнули оттуда, теперь и названия стираете. Эта история нашего государства. Вы что творите, я вас спрашиваю?!» — заявил Шаманов"".
    ---
    Переименуют, потому что получили соотв. разрешения.

