Филатовская больница: сорок лет на страже здоровья москвичей
Первый главврач больницы Владимир Мудрак поздравил коллектив одного из крупнейших медучреждений столицы со знаменательной датой. По словам нынешнего главврача клиники Валерия Вечорко, за 40 лет специалисты ГКБ № 15 оказали квалифицированную медицинскую помощь 1,75 млн пациентам и провели 905 тыс. операций. В честь юбилея в стенах больницы состоялась конференция «40 лет опыта и новаций», а также церемония закладки капсулы с посланиями потомкам от персонала учреждения.
Клиника открылась 16 апреля 1981 года, и до 1986 года ее возглавлял Владимир Мудрак. «Хочу признаться, что я ни на секунду потом не пожалел, что взялся за запуск нового огромного лечебного комплекса. Наши терапевтические и хирургические отделения быстро стали известными, заняли свою нишу в оказании многих видов специализированной помощи», – рассказал бывший главврач, а ныне председатель Общественного совета при ГКБ № 15.
За сорок лет клиника претерпела множество разноплановых изменений. Так, в 1982 году при медкомплексе появился родильный дом на 160 коек. В 1985 году открылась консультативная поликлиника с плановой мощностью до 700 посещений в день, а через год – терапевтический корпус на 300 коек. Помимо структурных изменений менялось оборудование и сам подход к организации медпомощи. В 2018 году в ГКБ провели масштабный ремонт операционно-реанимационного блока, в ходе которого были полностью отремонтированы и оснащены самым передовым оборудованием 27 операционных и четыре реанимационных отделения.
Фото с сайта мсз.рф
Тяжелым для ГКБ стал прошлый год. Охватившая мир пандемия стала настоящим испытанием подготовленности российских медучреждений к экстренным ситуациям. Как и многие столичные клиники, ГКБ № 15 перепрофилировали для оказания помощи пациентам с COVID-19. За время пандемии больница приняла более 50 тыс. человек с коронавирусной инфекцией.
На сегодня Филатовская клиника – это современный медицинский комплекс, где москвичи могут получить комплексную помощь: диагностику, лечение и уход. Благодаря обновленному оборудованию и квалификации персонала обследования пациентов и процедуры лечения проходят быстрее и качественнее. Модернизации подвергается все, даже больничное питание: в разгар пандемии инфекционный блок клиники перевели на так называемый «индивидуальный лечебный рацион». Его подбирают врачи-диетологи специально для каждого пациента в соответствии с заболеванием, а готовят профессиональные повара специализированных производственно-логических комбинатов. К пациенту поступают свежие сбалансированные блюда, каждое – в индивидуальной упаковке. Пища готовится на пару или путем запекания и фасуется в модифицированной газовой среде, что препятствует ее порче или загрязнению. На аналогичную систему также перешли многие ведущие клиники столицы: ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, ГКБ № 40 и другие.
Фото с сайта vm.ru
Модернизация клиники продолжается и в настоящее время, к следующему году в эксплуатацию планируют ввести новый стационарный комплекс скорой помощи. В нем оборудуют шесть операционных, сам корпус оснастят современным оборудованием – ангиографом, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, рентген-аппаратом. «Хочу пожелать новых свершений всем, кто помогает развивать медицинское обеспечение населения нашего любимого города. Не в правилах столичного здравоохранения стоять на месте», – отметил Владимир Мудрак в своем поздравлении.
К 40-летней дате в клинике открыли музей, в экспозицию которого включены архивные документы и фотографии, а также раритетные медицинские инструменты. А в основании строящегося корпуса заложили капсулу с посланиями к будущему поколению от коллектива больницы.
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