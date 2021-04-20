Филатовская больница: сорок лет на страже здоровья москвичей

16:24 20.04.2021

ГКБ № 15 имени О.М. Филатова отпраздновала 40-летний юбилей

Первый главврач больницы Владимир Мудрак поздравил коллектив одного из крупнейших медучреждений столицы со знаменательной датой. По словам нынешнего главврача клиники Валерия Вечорко, за 40 лет специалисты ГКБ № 15 оказали квалифицированную медицинскую помощь 1,75 млн пациентам и провели 905 тыс. операций. В честь юбилея в стенах больницы состоялась конференция «40 лет опыта и новаций», а также церемония закладки капсулы с посланиями потомкам от персонала учреждения.

Клиника открылась 16 апреля 1981 года, и до 1986 года ее возглавлял Владимир Мудрак. «Хочу признаться, что я ни на секунду потом не пожалел, что взялся за запуск нового огромного лечебного комплекса. Наши терапевтические и хирургические отделения быстро стали известными, заняли свою нишу в оказании многих видов специализированной помощи», – рассказал бывший главврач, а ныне председатель Общественного совета при ГКБ № 15.

За сорок лет клиника претерпела множество разноплановых изменений. Так, в 1982 году при медкомплексе появился родильный дом на 160 коек. В 1985 году открылась консультативная поликлиника с плановой мощностью до 700 посещений в день, а через год – терапевтический корпус на 300 коек. Помимо структурных изменений менялось оборудование и сам подход к организации медпомощи. В 2018 году в ГКБ провели масштабный ремонт операционно-реанимационного блока, в ходе которого были полностью отремонтированы и оснащены самым передовым оборудованием 27 операционных и четыре реанимационных отделения.



Фото с сайта мсз.рф

Тяжелым для ГКБ стал прошлый год. Охватившая мир пандемия стала настоящим испытанием подготовленности российских медучреждений к экстренным ситуациям. Как и многие столичные клиники, ГКБ № 15 перепрофилировали для оказания помощи пациентам с COVID-19. За время пандемии больница приняла более 50 тыс. человек с коронавирусной инфекцией.

На сегодня Филатовская клиника – это современный медицинский комплекс, где москвичи могут получить комплексную помощь: диагностику, лечение и уход. Благодаря обновленному оборудованию и квалификации персонала обследования пациентов и процедуры лечения проходят быстрее и качественнее. Модернизации подвергается все, даже больничное питание: в разгар пандемии инфекционный блок клиники перевели на так называемый «индивидуальный лечебный рацион». Его подбирают врачи-диетологи специально для каждого пациента в соответствии с заболеванием, а готовят профессиональные повара специализированных производственно-логических комбинатов. К пациенту поступают свежие сбалансированные блюда, каждое – в индивидуальной упаковке. Пища готовится на пару или путем запекания и фасуется в модифицированной газовой среде, что препятствует ее порче или загрязнению. На аналогичную систему также перешли многие ведущие клиники столицы: ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова, ГКБ № 40 и другие.

Фото с сайта vm.ru

Модернизация клиники продолжается и в настоящее время, к следующему году в эксплуатацию планируют ввести новый стационарный комплекс скорой помощи. В нем оборудуют шесть операционных, сам корпус оснастят современным оборудованием – ангиографом, компьютерным и магнитно-резонансным томографами, рентген-аппаратом. «Хочу пожелать новых свершений всем, кто помогает развивать медицинское обеспечение населения нашего любимого города. Не в правилах столичного здравоохранения стоять на месте», – отметил Владимир Мудрак в своем поздравлении.

К 40-летней дате в клинике открыли музей, в экспозицию которого включены архивные документы и фотографии, а также раритетные медицинские инструменты. А в основании строящегося корпуса заложили капсулу с посланиями к будущему поколению от коллектива больницы.

