Российских студентов проверят на принятие ими традиционных ценностей
В России создадут специализированную информационную систему для оценки принятия студентами традиционных ценностей, сообщает «Ведомости» со ссылкой на тендер на сайте госзакупок. Документ о заключении контракта был опубликован 15 сентября, работы должны быть выполнены за 15 календарных дней. Начальная стоимость закупки составляла около 15 млн рублей, но контракт получил ООО «Игры синих котов» с предложением 1,3 млн рублей. Заказчиком выступил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», подведомственный Минспорту РФ.
Система под названием «Система оценки духовно-нравственных ценностей образовательных организаций высшего образования» будет использоваться для тестирования студентов вузов, анализа результатов и выдачи рекомендаций. Веб-приложение собирает ответы пользователей, формирует интерактивную панель с ключевыми показателями и результатами, а также адаптируется под телефоны и планшеты.
Тесты включают закрытые, открытые вопросы и варианты ответов. Администраторы приложения смогут сами формулировать вопросы и настраивать систему оценки. Для каждого теста будут указываться название методики, авторы, описание для специалистов и инструкция для студентов.
Оценка духовно-нравственных ценностей будет рассчитываться по нескольким блокам: «Образовательный» — до 20%, «Патриотизм и гражданственность» — 25%, «Этические нормы» — 10%, «Культурные и духовные традиции» — 15%, «Социально-ориентированный» — 15%.
Полученным результатам будут присваиваться соответствующие цвета: зеленый — выше 80%, голубой — 71–80%, оранжевый — 60–70%, красный — ниже 60%.
Администраторы смогут просматривать результаты на дашборде как по всей аудитории, так и по каждому студенту отдельно, с указанием ФИО, факультета, направления, курса, группы, формы обучения, пола и возраста.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Был. И племяшка у меня там стажируется. Но, вообще, сходи-ка ты на форум Благовещенска, поспрашивай там - как тяжко и бедно живется в Китае!
Есть, их теперь очень маркетингово назвали "кэллэдж" и там теперь образование нехилых денег стоит.
Я приводил пример бывшего ПТУ, впоследствии "реорганизованного" ГОУ ПУ №101, ныне "Организация ликвидирована", без всяких экивоков про "оптимизацию". Желающие учить своих детей на сварщиков или токарей могут обращаться в иные каллэджы, но там образование на сварщика ПЛАТНОЕ!
Вопросы все с виду простые, однако со скрытым смыслом, до которого без 100 грамм хрен докопаешься.
Тем же, кто добрался до 3 вопроса и получил положительную оценку, дают бесплатную путёвку в "дом отдыха", а также отсылают письмо в институт с "благодарностью".
Дохляк-"творческий интеллигент" всегда завидовал советским инженерам-технарям, которые и ракеты делали, и в горы ходили, и под воду запросто!
Кстати, традиции живут:
"17.09.2025 Открытое первенство города Байконура по многоповторному стритлифтингу прошло ярко и зрелищно!
13 сентября в силовом городке стадиона «Десятилетие» состоялось спортивное событие, которое собрало на одной площадке сильнейших атлетов города. Количество участников составляло более 70 человек из разных организаций Байконура.
Участники продемонстрировали высокий уровень подготовки, силу духа и настоящую спортивную волю. В программе были упражнения, требующие максимальной выносливости и правильной техники: подтягивания и отжимания на брусьях. Каждый выход спортсменов сопровождался поддержкой зрителей, а накал борьбы сохранялся до последнего повтора. Организатором традиционного соревнования является ООО «Федерация гиревого спорта, армрестлинга, армлифтинга и силового экстрима» при поддержке УКМПТиС и ГБУ СОК «Байконур»"
"Мы запомним суровую осень
Город Киев и тот стадион....
Когда нас было только семь сотен,
Ну, а их был почти миллион!"
Тогда наши фанаты в Киеве реально прибесили нацюков кричалкой "Ваши телки на Тверской!" - махач был грандиозный!