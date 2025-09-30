Российских студентов проверят на принятие ими традиционных ценностей

13:52 30.09.2025

В России создадут специализированную информационную систему для оценки принятия студентами традиционных ценностей, сообщает «Ведомости» со ссылкой на тендер на сайте госзакупок. Документ о заключении контракта был опубликован 15 сентября, работы должны быть выполнены за 15 календарных дней. Начальная стоимость закупки составляла около 15 млн рублей, но контракт получил ООО «Игры синих котов» с предложением 1,3 млн рублей. Заказчиком выступил Российский университет спорта «ГЦОЛИФК», подведомственный Минспорту РФ.

Система под названием «Система оценки духовно-нравственных ценностей образовательных организаций высшего образования» будет использоваться для тестирования студентов вузов, анализа результатов и выдачи рекомендаций. Веб-приложение собирает ответы пользователей, формирует интерактивную панель с ключевыми показателями и результатами, а также адаптируется под телефоны и планшеты.

Тесты включают закрытые, открытые вопросы и варианты ответов. Администраторы приложения смогут сами формулировать вопросы и настраивать систему оценки. Для каждого теста будут указываться название методики, авторы, описание для специалистов и инструкция для студентов.

Оценка духовно-нравственных ценностей будет рассчитываться по нескольким блокам: «Образовательный» — до 20%, «Патриотизм и гражданственность» — 25%, «Этические нормы» — 10%, «Культурные и духовные традиции» — 15%, «Социально-ориентированный» — 15%.

Полученным результатам будут присваиваться соответствующие цвета: зеленый — выше 80%, голубой — 71–80%, оранжевый — 60–70%, красный — ниже 60%.

Администраторы смогут просматривать результаты на дашборде как по всей аудитории, так и по каждому студенту отдельно, с указанием ФИО, факультета, направления, курса, группы, формы обучения, пола и возраста.