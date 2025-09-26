Песков считает обоснованным предложение о повышении НДС в России

14:58 26.09.2025

Предложение повысить НДС до 22% аргументировано и обосновано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь представляет всю необходимую аргументацию правительство. Аргументация убедительная, обоснованная, действия продуманные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не идет ли это предложение вразрез с поручением президента зафиксировать налоговые параметры до 2030 года.

"Экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития. Конечно, не обходится без проблем. В нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности. Но, в целом, стабильность налицо", - приводит его слова "Интерфакс".

Минфин РФ ранее предложил повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта (п.п.) - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение этого налога, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года.