Песков считает обоснованным предложение о повышении НДС в России
Предложение повысить НДС до 22% аргументировано и обосновано, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Здесь представляет всю необходимую аргументацию правительство. Аргументация убедительная, обоснованная, действия продуманные", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не идет ли это предложение вразрез с поручением президента зафиксировать налоговые параметры до 2030 года.
"Экономика сохраняет достаточно высокие темпы развития. Конечно, не обходится без проблем. В нынешнем мире экономики всех государств испытывают определенные трудности. Но, в целом, стабильность налицо", - приводит его слова "Интерфакс".
Минфин РФ ранее предложил повысить общую ставку НДС на 2 процентных пункта (п.п.) - с 20% до 22%. Средства, которые принесет повышение этого налога, в первую очередь предназначены для обеспечения финансирования обороны и безопасности. В случае принятия поправки в Налоговый кодекс РФ вступят в силу с 1 января 2026 года.
Ну за то уже ВЦИОМ и ФОМ тут же нам напомнили- "не забывайте, у патриция рейтинг более 80%". Складывается впечатление, что в понятиях власти рейтинг Патриция растёт вместе с падением уровня жизни населения.
Как сказал покойный Илюхин "ложь и борзота режима..".
Меня уже не удивляет то, что распиаренный "радетель и защитник" народа не моргнув глазом переложил последствия своих экономических провалов и санкций амеров на население. А на кого же? не на Абрамовича же или Ротенбергов.
"Поэтому считаю, что платить налоги (а по сути дань) это всё-равно как поддерживать оккупационную немецкую власть в годы ВОВ. Это преступление"
Я давно об этом говорю. Сейчас такое время, что только скрывая от власти то, что имеешь, будешь к старости что то иметь. Если быть перед ними честным, то они поимеют по полной. Нельзя быть честным по отношении к воровской власти. По крайне мере это глупо. В СССР конечно КПСС не была подарочком, но они не врали людям, давали людям жить. Ценность человеческой жизни в СССР и сейчас, была несоизмеримо разной, была реальная личная ответственность чиновников даже самого высшего ранга. Сейчас человеческая жизнь обесценилась вообще.
Власть исповедует самое настоящее людоедство по ношению к "низшим классам населения". Ещё в Ельцинские годы Гайдар сформулировал концепцию "конфискационной политики Минфина"- изымать у населения любые деньги под любым предлогом, именно изымать! Сейчас власть приступила к очередной фазе конфискации денег у населения.
Ну уж , если он сам считает, то трудно не согласиться. Похоже стрелка на манометр подошла к красной черте .
Совершенно верно.
Я уже писал здесь не раз, что НДС это наглый грабёж граждан и российских регионов в целом. Посредством этого побора триллионы рублей изымаются из российских регионов кучкой прохвостов, имитирующих государство. Потом эти огромные деньги просто разворовываются, используются для роста иностранных валют и обесценения рубля, доллары перекачиваются в оффшоры, просто растрачиваются и улетают как дым в трубу. Ведь за ти бюджетные деньги, за их растрату никто не отвечает, раз их постоянно разворовывают.
Из-за грабежа посредством постоянного увеличения цен, из-за вот таких рэкетирских поборов мы и становимся с каждым годом беднее. Российская глубинка уже просто задыхается от беспросветной бедности, а эти твари всё нажраться не могут.
Страна это прежде всего её люди. И если людей грабит кучка ворья, то мы имеем полное право перестать её обогащать, беднея сами. Поэтому считаю, что платить налоги (а по сути дань) это всё-равно как поддерживать оккупационную немецкую власть в годы ВОВ. Это преступление. Не люди для государства, а государство для людей. Иначе зачем нужно государство? Чтобы кучка ворья безнаказанно нас грабила, прикрываясь государственными интересами. Их интересы давно уже всем видны невооружённым глазом - грабить нас любыми методами и средствами. Им наср... на наши интересы, тогда почему нам не должно быть наср... на их интересы. Ограбили нас на пенсии, на вклады, грабят на ценах и ещё имеют наглость заявлять "платить налоги - ваша святая обязанность".
Этот Песков озвучивает поручение кремлевского сидельца хвалить его за "мудрое" решение: повысить налог до 22%. Чем больше денег от налогов, тем больше можно их украсть.