Трамп: Украина сможет вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО

Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше», заявил президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, пишет РБК.

«У [президента Владимира] Путина и России большие экономические проблемы, и Украине пора действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что к такому выводу пришел после «ознакомления и полного понимания военной и экономической ситуации» в конфликте на Украине. Он считает, что «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Президент США сравнил Россию с «бумажным тигром».

«При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО, сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — пишет Трамп.

Путин среди условий для прекращения огня прошлым летом называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и признание этих регионов, а также Крыма в составе России. 

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.09.2025, 08:43
    Гость: Анна

    Как кто-то сказал про Обаму или глупец ,или лжец,аналогично про ТРампа можно в этой ситуации сказать.Ведет себя как Обама.

  5. 24.09.2025, 08:15
    Гость: Юри_й

    А почему сша наступит кирдык, чем ты можешь им кирдык устроить? Надувание щек давно никогл не пугает

Все комментарии (23)
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Зыков
«Никаких партий в стране нет». Миллиарды рублей — в трубу? Итоги выборов, о которых не принято говорить
Сергей Собянин © KM.RU, Алексей Белкин
Собянин призвал пересмотреть условия ОМС для неработающих россиян
Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня рождения Екатерины II
На пути к проекту Шваба. Как была запущена программа сокращения мирового населения
Избранное
СРУБ «988»
Эдда «О, песни менестреля» (интернет-сингл)
Как отреагирует рынок, если мир окунется в песчаные бури?
«То, что в мире что-то происходит крайне необычное, что устойчивость мировой политической системы резко падает – понятно уже всем»
«"Режим батьки" не стал устраивать что-то злокозненное. Он просто перестал делать чужие дела»
Четвёртый вал пандемии. Жириновский продолжает «пророчествовать»
«Мы живем, под собою не чуя страны»: СМИ молчат о милости суда к таджикам-убийцам
Fakel «Прощай, молодость!»
На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы?
«Моральный Кодекс», 15 февраля, Base
«Финал Саддама был закономерным – из своего золотого терема он не смог разглядеть ряд важнейших деталей, из-за чего общая картина не собралась в единое целое»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2025 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации