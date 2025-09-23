Трамп: Украина сможет вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО

23:02 23.09.2025

Украина при поддержке Евросоюза может вернуть все утраченные территории и, «может быть, даже пойти дальше», заявил президент США Дональд Трамп после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН, пишет РБК.

«У [президента Владимира] Путина и России большие экономические проблемы, и Украине пора действовать. В любом случае, я желаю обеим странам всего наилучшего. Мы продолжим поставлять оружие НАТО, чтобы НАТО могло делать с ним все, что захочет», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что к такому выводу пришел после «ознакомления и полного понимания военной и экономической ситуации» в конфликте на Украине. Он считает, что «реальной военной мощи» для победы в текущих боевых действиях потребовалось бы меньше недели. Президент США сравнил Россию с «бумажным тигром».

«При наличии времени, терпения, финансовой поддержки Европы и, в частности, НАТО, сохранение первоначальных границ, с которых началась эта война, вполне возможно», — пишет Трамп.

Путин среди условий для прекращения огня прошлым летом называл вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, и признание этих регионов, а также Крыма в составе России.