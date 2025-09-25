Подорожает все: россияне на пороге очередного удара по кошельку

15:08 25.09.2025

Инициатива Минфина по налогам означает рост цен почти на все, кроме самых базовых товаров и лекарств. Чего ждать рядовым россиянам, когда бюджет жаждет денег, а бизнес не хочет за это платить

Инициатива Минфина по налогам означает рост цен почти на все, кроме самых базовых товаров и лекарств. Чего ждать рядовым россиянам, когда бюджет жаждет денег, а бизнес не хочет за это платить

Бюджет требует жертв



Минфин инициировал новый пакет налоговых изменений. С ними нам жить уже с 1 января 2026 года, если его утвердят. Что изменится:

ставка НДС вырастет с 20% до 22%;

льготные 10% сохранят для социально значимых товаров: продуктов питания и лекарств;

тем, кто был на упрощенке, придется платить НДС: порог для такой системы налогообложения снизят в шесть раз: с 60 млн до 10 млн рублей;

льготных страховых взносов для малого и среднего бизнеса, введенных в ковид, больше не будет.



Цель нововведений одна — наполнить бюджет, который недобирает доходы. За эту нагрузку расплачиваться будут обычные люди. И вот почему.

«НДС — это крупный и хорошо собираемый налог. В результате повышения налоговых ставок дополнительные сборы федерального бюджета могут составить 0,7% от ВВП, или 1,5 трлн рублей в 2026 году. Эти средства будут потрачены обратно в экономику через расходы государства, поэтому негативный эффект от повышения налогов будет небольшим», — комментирует для «НИ» аналитик проекта bitkogan Иван Вербный.

Однако оплачивать допнагрузку по налогам будет конечный потребитель. На него бизнес переложит часть роста своих расходов, говорит эксперт. Подорожает все, кроме базовых продуктов: рыбы, мяса, молока, хлеба, для которых действует льготная ставка.

Обещали заморозку — получили рост



Стоит напомнить, что чуть больше полутора лет назад, в феврале 2024 года, Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию поручил «зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года». В начале сентября 2025-го президент вновь подчеркнул, что доходы бюджета необходимо увеличивать, но без повышения налогового бремени. Сегодня же Минфин предлагает как раз то, чего обещали не делать, — рост налогов для бизнеса и потребителей.

В послании к Федеральному собранию Владимир Путин предложил зафиксировать основные налоговые параметры до 2030 года. Фото: kremlin.ru

Рост цен неизбежен



Увеличение НДС всегда сказывается на удорожании продуктов питания.

«По разным подсчетам, 1% повышения НДС трансформируется примерно в 0,5% роста дополнительной инфляции в годовом выражении. То есть если мы говорим про повышение НДС на 2%, то мы можем примерно прогнозировать 1,5-2,5%-ное повышение цен», — говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», к. э. н. Олег Абелев.

Борис Копейкин, главный экономист Института экономики роста им. П. А. Столыпина, напоминает: с такой ситуацией мы уже сталкивались в 2019 году. Тогда НДС тоже подняли на 2%.

«Но тогда повышение сопровождалось снижением других налогов и сборов, а сейчас условия для малого бизнеса, наоборот, ужесточаются. Хотя сохраняется льготная ставка для ряда товаров, их производители работают не в вакууме. Да и работники таких компаний почувствуют рост цен так же, как и все остальные», — комментирует он.

Рост налогов снижает инвестиции и замедляет экономику. Даже если базовые продукты останутся под льготной ставкой, остальные товары и услуги ощутят удар. И эффект от этого удара будет долгосрочным.

«Еще больше компаний откажется от новых капиталовложений, а кто-то попытается уйти в тень или даже закроется. Это означает, что и конкуренция за сотрудников понизится. Безработица у нас крайне маловероятна, но вот зарплаты будут расти медленнее. В результате темпы роста экономики, которые после рекордов 2023–2024 годов совсем не радуют, станут еще ниже», — прогнозирует эксперт.

Борис Копейкин обратил внимание еще на одну проблему. Ожидаемый рост доходов бюджета от повышения НДС — всего 0,6-0,7% ВВП. Стоит ли игра свеч?

«Мировой опыт говорит, что при замедлении экономики ее хорошо бы стимулировать за счет наращивания бюджетных расходов, а не дополнительно усложнять ситуацию повышением налогов. Тем более что, несмотря на увеличение, бюджетный дефицит у нас в глобальном контексте крайне умеренный, а госдолг низкий — около 15% ВВП», — подчеркивает эксперт.

Итог инициативы прост: бюджет получит свои дополнительные доходы, но платить за это придется простым россиянам. Нас ожидают:

рост цен на 1,5–2,5%;

отказ от инвестиций;

замедление роста зарплат;

уход в тень малого бизнеса.



Остается вопрос: какая цель у Минфина? Залатать текущую дыру или все же подумать о долгосрочных поступлениях в бюджет? Идея с повышением НДС, мягко говоря, неоднозначная.

Автор: Оксана Самойленко