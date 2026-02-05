AiRushV «Души порыв» (интернет-сингл)

Исполнитель: AiRushV, Название: «Души порыв», Стиль: ИИ-рок, Год: 2025

Что вспомнит среднестатистический советский человек 40+, если попросить его воспроизвести приметы тогдашнего быта. Двор, милый двор, где между двумя подъездами твоего дома разворачивался целый мир. Автоматы с газировкой по пять копеек за стакан, которая воспринималась как нечто высшее, нежели нектар для богов. Доблестные футбольные команды, которые побеждали на с чемпионатах не корысти ради, а потому что по-другому не могли.

Всего этого с лихвой в новой песне AiRushV «Души порыв». И есть здесь нечто большее: чувство защищенности, которого не хватает нам всем здесь и сейчас. В песне поется о том, что каждый день все было просто и понятно на будущее, как в школьном дневнике. А сейчас бумажных дневников просто, кстати, нет, - их заменяют казенные порталы, которые месяцами висят.

Щекотливость ситкуации заключается в том, что всю эту аналоговую реальность проект AiRushV воссоздает с помощью ИИ. Мало того, на песню снят клип в тоом же духе, где нейросеть аоскрешает Гагарина, Высоцкого, Куравлева, Труса, Балбеса, Бывалого и многих других. Хорошо это или не очень — судить вам…

