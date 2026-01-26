«КняZz» , 31 января, VK Stadium

16:26 26.01.2026

Группа «КняZz» выступит с большим московским концертом «Ангел и Демон» 31 января 2026 года в VK Stadium

В 2025 году проходит очередной концертный тур группы «КняZz», который получил название «Ангел и Демон» по одноимённой песне со второго номерного альбома коллектива «Тайна кривых зеркал». Песня о борьбе двух мистических созданий из светлого и тёмного мира за право быть вместе.

Программа столичного концерта будет состоять из лучших песен со всех альбомов группы «КняZz» с упором на новый материал. Также со сцены прозвучат некоторые известные песни Андрея Князева из репертуара группы «Король и Шут». По словам автора, сет-лист будет значительно отличаться от предыдущей программы «Волшебная книга». Группа активно работает над аранжировками существующих песен, чтобы придать им современное звучание и насытить музыку новыми интересными элементами. Помимо всеми любимых хитов в программу войдут и те песни, которые поклонники на концертах слышали не часто.

Андрей Князев продолжает активную работу над видеооформлением выступлений, и зритель сможет увидеть на экране персонажей любимых песен, выполненных автором в 3D-графике.

Масштабный московский концерт с программой «Ангел и Демон» будет включать в себя дополнительные элементы шоу, чтобы усилить атмосферу погружения зрителя в сказочный мир. Вишенкой на торте станет важное юбилейное событие у группы «КняZz» в 2025 году: 15 лет с момента образования коллектива. Это достаточно зрелый возраст для рок-группы, поэтому музыканты планируют показать зрителю должный уровень выступления. Как всегда, будет приветствоваться пение зала.

Коллектив группы «КняZz» будет рад видеть всех своих слушателей 31 января в столичном VK Stadium. И для новых зрителей двери в сказочный мир Андрея Князева всегда открыты!

Начало в 20.00.