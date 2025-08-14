Центральный Гастроном и Летучие Рыбы «Место непростое»

Исполнитель: Центральный Гастроном и Летучие Рыбы, Название: «Место непростое», Стиль: софт-рок, Год: 2025

О тюменской группе «Центральный Гастроном» многие, как о прочих сибирских командах, узнали благодаря Егору Летову. На странном квартирнике (вернее - общажнике) 1987 года «Инструкция по обороне», где звучат песни самых различных сибирских панков в авторском исполнении, он скромно подыгрывал на флейте. Таким же неброским вышел и альбом «Место непростое», записанный в 2020-м с «Летучими Рыбами» также причастного к «ГО» мультиинструменталиста Александра Андрюшкина.

«Летучие Рыбы» отличаются легким, полетным и сомнамбулическим саундом — вспомним, например, диск «Мария» Черного Лукича, к которому они тоже приложили руку. Вот и альбоме «Центрального Гастронома» есть песня «Сон», ухватить суть которой не так просто. Такими же лишенными всяческих подпорок вышли, например, «Магистраль» и «Полосатые машины», а также «Водопад» (заглавный образ тоже из сна), где водянистые переливы инструментов явно важнее точного вербального смысла.

«Место непростое» - песни усталого человека, осознающего, что главное осталось далеко позади и сомневающегося в перспективе увидеть что-нибудь стоящее впереди. К тому же у него и «Радость ненадежная»… Раз за разом он идет в бар «Лукоморье», где напитки уже и доставляют удовольствия, но по-другому он уже не умеет. Примерно о том же и «Время дождя» - осадки его уже достали, но иных условий не предложено, поэтому он и мнит себя насекомым в янтаре, ведь у того же Летова «шевелятся кузнечики в густом янтаре...»

Для описания этой сомнамбулы задействована порою тяжелая артиллерия. Из этой серии, например, стихотворение тюменского философа Владимира Богомякова «Цветы», которое уже клал на музыку Роман Неумоев в альбоме «Инструкции по выживанию» «REX». В свою очередь, сам Богомяков декламировал это стихотворение в альбоме группы «Последний патрон» «Флаг». Участник этого коллектива Игорь «Джефф» Жевтун играет на фузз-гитаре в «Цветах» в версии «Центрального гастронома». Круг замкнулся, появилась еще одна ведущая к Егору Летову нить…

Но не так уж прост этот альбом! Кто бы мог подумать, что в мелодии «Ветра без границ» обнаружатся вдруг отсылки к арии Христа в Гефсиманском саду из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Религиозный подтекст в фильме достаточно силен. Ощутим и в других песнях на тексты Владимира Богомякова — в путеводной «Звездочке» и, главное, в «Месте не простом», которая вводит слушателя в блаженный транс и напоминает, что горящий куст с явившимся Моисеем Богом можно узреть, при желании, даже в самом неприглядном уголке…

Альбом издан лейблом «Выргород», и оформление CD ненавязчиво отсылает к дизайну бэк-каталогу «ГО». И вряд ли это случайность.