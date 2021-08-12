«Ни Родины, ни флага, ни героев»: Гагарина свергли с пьедестала

На Сахалине памятник Юрию Гагарину смешали с грязью – в прямом смысле этого слова: разрушенный монумент валялся на берегу реки Ловецкая в Невельском районе, засыпанный песком, грязью и щебнем

Мы сами своими руками рушим последние бастионы нашей духовности. В условиях поруганных и опошленных вечных ценностей Юрий Гагарин оставался чуть ли не единственным символом загадочной русской души, который, так или иначе, устраивал всех. «В нём проявился русский дух, а этот дух неудержим, и наш народ ещё проснётся и покажет диво див», - спела в песне «Гагарин жив» Юлия Теуникова.

Не проснется и не покажет. На Сахалине памятник Гагарину в прямом смысле слова свергли с пьедестала. Фотографии с выброшенным памятником напоминают кадры из постапокалиптического фильма о Советской Атлантиде. Разрушенный монумент валялся (иного слова и не подберешь) на берегу реки Ловецкая в Невельском районе, засыпанный песком, грязью и щебнем.

Местные жители не остались равнодушными к проблеме. «Очень жаль, что Юрий Алексеевич Гагарин — летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза, кавалер высших знаков отличия ряда государств, почетный гражданин многих российских и зарубежных городов - лежит брошенным среди обломков бетона на берегу моря в Ловецке города Невельска», — сообщил один из очевидцев бардака.

Тут же в соцсетях поднялась волна возмущения. «Да уж, не осталось для людей ничего святого, ни Родины, ни флага, ни героев, только культ денег», — высказала свое мнение жительница Невельска Оксана.

Фотографы с Сахалина подтвердили, что с памятником творится полный беспредел. «Для нас, как для фотографов Листа, сложилась даже целая традиция - при въезде в Невельск остановиться у монумента, отдохнуть от дороги, погулять, насладиться видом и сделать пару кадров», - рассказал руководитель фотомастерской «Лист» Александр Гайворон.

Местная администрация высказалась, как обычно бывает в таких случаях, в духе «я не я и лошадь не моя». «Этот памятник уже давно списан, находился в аварийном состоянии и ремонту не подлежал. Мы в прошлом году открыли новый сквер имени Гагарина, с новой композицией, посвященной ему. Старый был демонтирован, почему он валяется на берегу моря — я разберусь. Это, конечно, нехорошо», — прокомментировал РИА «Сахалин-Курилы» мэр Невельского района Алексей Шабельник.

В дело уже вмешался глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин. «В том, что сделали с памятником Гагарина, надо разобраться. Роскосмос сегодня же обратится к сахалинским властям за разъяснениями и с требованием восстановить памятник», - заявил Рогозин. И добавил, перефразируя один непреличный мем, мол, Юра, мы все уронили.

Стела с барельефом Гагарина стояла на въезде в Невельск с 2007 года — ее привезли туда из бывшего пионерского лагеря после землетрясения. Местные власти не смогли найти владельца монумента, считали его частной собственностью, сообщает Газета.Ру.

Фото с сайта nevelsklib.shl.muzkult.ru

Известно, что на месте памятника должны построить АЗС.

Вот с этого, видимо, и надо было начинать. Ведь у нас что ни скрепа, то непременно ТЦ, кабак или бензоколонка. Какой уж там Гагарин, когда надо было срочно расчищать место под очередной «бизнес-проект», а монумент от ветхости взял – и начал разваливаться прямо в руках. Так монумент оказался на свалке, и «кто-то что-то недоглядел, как обычно», как сказал Алексей Шабельник.

В итоге в конфликт вмешался губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Случившееся он назвал неуважительным отношением к истории и «великому прошлому нашей страны» со стороны местных властей. «Барельеф Юрию Алексеевичу Гагарину необходимо в кратчайшие сроки отреставрировать и до 1 сентября найти ему достойное место в центре города», — заявил глава региона.

Все бы хорошо, да вот только что-то подсказывает, что этот «низверженный кумир» - не последний. Мы возмущаемся пресловутой декоммунизацией на Украине, сносом памятника Коневу в Чехии, а сами не можем содержать в порядке дом Конева или памятник Гагарину. Не пора ли вспомнить о том, кто такие манкурты?