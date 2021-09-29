«Угрозы национальной безопасности»: в Белоруссии программист и КГБ-шник застрелили друг друга

Началось все с того, что сотрудники КГБ пришли к программисту Андрею Зельцеру отрабатывать его на предмет причастности к терроризму. Дверь взломали кувалдами, но тот встретил их с охотничьим ружьем

В Белоруссии все чаще происходят непонятные вещи. Безусловно, руководство страны оказалось в тяжелом положении, столкнувшись с неоправданной бузой масс. Власти можно только посочувствовать. Но, как это часто бывает в экстремальных ситуациях, палку порою перегибают обе стороны.

Один из примеров подобной «перестраховки» - блокировка ресурса «КП-Беларусь» в интернете. Извещение об этом выдает крупнейший интернет-провайдер страны «Белтелеком» при попытке перейти на сайт. «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», - говорится в сообщении.

Сначала Мининформ РБ комментариев не давал, но теперь, наконец, сообщил, что это - решение межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. «На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством», - заявили в министерстве.

По данным белорусского портала TUT.BY, поводом для блокировки мог стать материал издания, в котором знакомые погибшего Андрея Зельцера, который был застрелен в собственной квартире при убийстве сотрудника КГБ, положительно отзывались о нем. Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин также заявил, что сайт kp.by заблокировали после небольшой заметки, которая содержала комментарий одноклассницы Зельцера, отзывавшейся о нем хорошо.

Началось все с того, что сотрудники КГБ пришли к программисту Андрею Зельцеру отрабатывать его на предмет причастности к терроризму. Дверь взломали кувалдами, но тот встретил их с охотничьим ружьем и выстрелил в сотрудника КГБ Дмитрия с позывным «Нирвана». Силовик погиб, но до этого успел выстрелить в хозяина, который тоже скончался.

«На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице», - говорится в сообщении белорусского Следственного комитета.

Съемки проводили обе стороны, поэтому доступно видео с разных ракурсов. Кроме того, снимала и жена Зельцера - 40-летняя Мирослава. Сейчас она в следственном изоляторе, ее обвиняют в соучастии в убийстве силовика.

Точной причины, по которой пришли представители КГБ и почему они были в штатском - неизвестно. Однако Зельцер имел также американское гражданство и был руководителем группы в IT-компании EPAM, бывшей резидентом Белорусского парка высоких технологий. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил основателя EPAM в финансировании протестов в стране.

Известно, что пара поддерживала протестующих, поставляя им воду на митингах. «81 человек пропал без вести, более 7000 людей были задержаны, несколько человек погибло, правоохранительные органы в гражданском одеянии средь бела дня похищают людей, нелегитимный президент делает вид, что ничего не происходит. Товарищи белорусы, как ваши деды победили на войне? У них тоже была боязнь выходить из дома? Я живу в городе с населением почти в 2 млн человек, но на улицах в протестных движениях вижу не более 30 000. О стране беспокоится только 1% населения? Серьезно?», - писал у себя в блоге Зельцер.