«Угрозы национальной безопасности»: в Белоруссии программист и КГБ-шник застрелили друг друга
В Белоруссии все чаще происходят непонятные вещи. Безусловно, руководство страны оказалось в тяжелом положении, столкнувшись с неоправданной бузой масс. Власти можно только посочувствовать. Но, как это часто бывает в экстремальных ситуациях, палку порою перегибают обе стороны.
Один из примеров подобной «перестраховки» - блокировка ресурса «КП-Беларусь» в интернете. Извещение об этом выдает крупнейший интернет-провайдер страны «Белтелеком» при попытке перейти на сайт. «Доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Министерства информации Республики Беларусь, принятого в соответствии с законом Республики Беларусь «О средствах массовой информации», - говорится в сообщении.
Сначала Мининформ РБ комментариев не давал, но теперь, наконец, сообщил, что это - решение межведомственной комиссии по безопасности в информационной сфере. «На интернет-ресурсе kp.by размещена публикация, в которой содержатся сведения, способствующие формированию источников угроз национальной безопасности, заключающихся в искусственном нагнетании напряженности и противостояния в обществе, между обществом и государством», - заявили в министерстве.
По данным белорусского портала TUT.BY, поводом для блокировки мог стать материал издания, в котором знакомые погибшего Андрея Зельцера, который был застрелен в собственной квартире при убийстве сотрудника КГБ, положительно отзывались о нем. Главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин также заявил, что сайт kp.by заблокировали после небольшой заметки, которая содержала комментарий одноклассницы Зельцера, отзывавшейся о нем хорошо.
Началось все с того, что сотрудники КГБ пришли к программисту Андрею Зельцеру отрабатывать его на предмет причастности к терроризму. Дверь взломали кувалдами, но тот встретил их с охотничьим ружьем и выстрелил в сотрудника КГБ Дмитрия с позывным «Нирвана». Силовик погиб, но до этого успел выстрелить в хозяина, который тоже скончался.
«На законные требования сотрудников правоохранительных органов 31-летний житель Минска отказался открыть дверь квартиры и заблокировался в ней. С целью последующего так называемого хайпа проводил видеосъемку. После проникновения в квартиру сотрудников мужчина открыл огонь из охотничьего ружья в сторону правоохранителей. В результате одному из них причинены телесные повреждения, от которых он скончался в больнице», - говорится в сообщении белорусского Следственного комитета.
Съемки проводили обе стороны, поэтому доступно видео с разных ракурсов. Кроме того, снимала и жена Зельцера - 40-летняя Мирослава. Сейчас она в следственном изоляторе, ее обвиняют в соучастии в убийстве силовика.
Точной причины, по которой пришли представители КГБ и почему они были в штатском - неизвестно. Однако Зельцер имел также американское гражданство и был руководителем группы в IT-компании EPAM, бывшей резидентом Белорусского парка высоких технологий. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее обвинил основателя EPAM в финансировании протестов в стране.
Известно, что пара поддерживала протестующих, поставляя им воду на митингах. «81 человек пропал без вести, более 7000 людей были задержаны, несколько человек погибло, правоохранительные органы в гражданском одеянии средь бела дня похищают людей, нелегитимный президент делает вид, что ничего не происходит. Товарищи белорусы, как ваши деды победили на войне? У них тоже была боязнь выходить из дома? Я живу в городе с населением почти в 2 млн человек, но на улицах в протестных движениях вижу не более 30 000. О стране беспокоится только 1% населения? Серьезно?», - писал у себя в блоге Зельцер.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Жена у него таки тоже из зельцеров, но шо это за повод тянуть на цугундер?
И погоняло должно быть безопасным, а не понтовым. Назвался бы Нео, агент влияния не попал бы в него, а он не попал бы в нирвану.
Трудно комментировать такую мутную нечёткую статью.
О происходящем в мутной стране-лимитрофе.
Во-первых, в РБ происходила вполне "оправданная буза".
В стране в который раз происходят фальсифицированные "выборы" и формальный глава РБ сидит в кресле уже 28 год.
Это узурпация власти, и рекомендации ВДПЧ ООН подходят в качестве оправдания волнениям в РБ.
Застойный и презираемый "Брежнев"-Ганапольский сидел всего 18 лет, представляя власть террористов-большевичков.
Во-вторых, на каких юридических основаниях ломились в дверь"агенты в штатском"?
Здесь нужен комментарий квалифицированного юриста.
В-третьих, по-любому, "проникновение в квартиру" сотрудников КГБ, закончившееся трупами с обеих сторон, свидетельствует о вопиющем непрофессионализме силовиков.
В-четвёртых, волнения в РБ, в обстановке лукашенковского авторитаризма, могли быть организованы лишь при влиянии и финансировании спец.служб Запада, но это классическая и привычная ситуация для любой контрразведки.
Видимо, на Западе решили попугать Лукашенко, который что-то сделал не так, как нужно курирующей РБ супер-империи Запада, скорее всего, Великобритании.
Здесь ситуация без героев, интересы Русского мира не представляют обе стороны сегодняшнего конфликта в РБ.
Но жаль погибших людей.
А если бы он надел белоснежное романтичное кружевное балетное платье и пуанты-сандалеты ,то стал бы Жириновским из российского балета "Лебединое озеро".Но он не стал "героем вашего времени" и места в жизни!
иначе дверь сломаем!"
Милиционер стрелял в личной обороне. Охотничье ружьё служит до охоты на дичь, а не до самообороны. Они пришли с обыском, представились - "Милиция! Открывайте!" Он отказался открывать дверь - если дверь не открывают, милиция обязана взломать дверь... стругал себя на нового "героя БЧБ", не планировал такого конца.