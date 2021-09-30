Октябрь начинается с призыва. Что ждет будущих солдат этой осенью?

17:29 30.09.2021

Десятки тысяч юношей по всей стране скоро попрощаются с домом и близкими людьми на один год, чтобы отдать долг Родине. Ведь завтра, 1 октября, стартует очередной осенний призыв в армию России. Как он пройдет и что ждёт новобранцев в войсковых частях?

Три месяца пункты призыва будут принимать молодых людей 1994-2008 годов рождения, чтобы определить их способность к службе в армии и далее отправить в воинские части. В рамках осенней призывной кампании на военную службу отправятся более 127 тысяч человек. Об этом сообщил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский. Так, в Петербурге в рамках осеннего призыва 2021 планируют набрать в армию около 2,5 тысяч человек. В Ставрополе на заседания призывных комиссий будут вызваны более 2,5 тысяч юношей, но лишь около 300 человек пополнят ряды Вооруженных сил РФ.

Ежегодно план призыва выполняется успешно, несмотря на уклоняющихся от службы молодых людей. Более того, с апреля прошлого года президент Владимир Путин подписал закон об увеличении размера административного штрафа, связанного с уклонением от военной службы.

Военно-врачебная комиссия, которая проводит медицинское обследование юношей, будет решать, годен призывник к службе или нет. После майских указов комиссии сократили объём работы: призывники, имеющие отсрочку не по медицинским показаниям, теперь могут не проходить обследование. А за теми, у кого отсрочка от службы по состоянию здоровья, теперь будут смотреть внимательнее: региональная комиссия будет проводить более тщательное обследование и если выявит нарушение, то проведёт контрольный осмотр.

Говоря о здоровье, стоит упомянуть меры защиты от коронавируса в призывных пунктах и военных частях. Не дать болезни распространиться среди будущих солдат — это главная задача медработников. Так как новобранцам придётся провести год в большом коллективе, это увеличивает риск заражения. Поэтому места сбора призывников снабжены бесконтактными термометрами, бесплатными масками, антисептиками, бактерицидными облучателями. Все помещения регулярно проветривают и обрабатывают санитарными средствами. Молодым людям обязательно делают экспресс-тест на отсутствие заболевания коронавирусом. При выявлении повышенной температуры призывника отправляют на лечение. По прибытии в воинскую часть солдаты снова проходят медосмотр.

В воинских частях всё обустроено с комфортом: постирочные комнаты, спортивные залы с тренажёрами, светлые учебные кабинеты, в некоторых регионах построили бани и комнаты для отдыха. С тех пор как обеспечение военнослужащих питанием легло на плечи профессиональных комбинатов, изменились и пищеблоки, а вместе с ними и качество блюд. Профессионалы не просто готовят обеды — они занимаются разработкой меню, рассчитывают суточную норму питания бойца, на каждый приём пищи готовят большой разнообразный шведский стол и даже поздравляют армейцев с праздниками. Например, каждый месяц во всех воинских частях комбинаты накрывают стол с пирогами и сладостями, поздравляя именинников. В государственные праздники солдаты тоже не остаются без чаепития и лакомств.

