Monsters of rock USSR-1991. Тушинское побоище под AC/DC

Ровно тридцать лет назад, 28 сентября 1991 года, на поле Тушинского аэродрома в Москве состоялся рок-концерт, на котором пришлось впервые лицезреть милицию наступавшей ельцинской эпохи, в которой от доброго дяди Стёпы-милиционера вскоре не останется уже ничего

После того как закончился роковой для страны и народа фарс под названием «августовский путч», победившие демократы решили отпраздновать свою победу запоминающимся мероприятием. Моментально перекрасившимся в «защитников демократии» фейковым комсомольцам и лже-коммунистам требовалось нечто грандиозное, нечто такое, что запомнится на века.

И тут очень кстати им на помощь пришли американские «партнеры», которые стали главными бенефициарами развала СССР. Как известно, такие акулы капитализма, как американские бизнесмены, никогда просто так не выбрасывают денег не ветер, но тут они проявили неслыханную щедрость – позволили «победившему тоталитаризм народу» совершенно бесплатно поглазеть на такие супергуппы, как AC\DC и Metallica. Хотя билет на концерт этих коллективов в США, Европе и РФ стоит весьма приличных денег. Например, в 2015 году билеты на петербургский концерт Metallica стоили от 3000 до 30 000 рублей.

Но благодаря усилиям компании Warner 28 сентября 1991 года зрители смогли полюбоваться на эти группы совершенно бесплатно. Впрочем, не только на эти: компанию AC\DC и Metallica составили не особо известные на тот момент американские коллективы Black Crowes и Pantera и широко известная в узких кругах советская группа Э.С.Т. Таким образом, в Тушино выступили пять групп, одна из которых – AC\DC - на тот момент имела статус мировой супергруппы, Metallica в 1991 году была без пяти минут супергруппой, а три остальные привлекались для разогрева публики.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Можно не сомневаться, что организаторам концерта с американской стороны пришлось серьезно раскошелиться, ибо даром только птички поют, а не AC\DC и Metallica. Но потраченные средства не шли ни в какое сравнение с теми миллиардами долларов, что американцы поимели от развала СССР. К тому же нужно было срочно показать «освобожденным рабам тоталитаризма», «остановившим танки хунты», как выглядит настоящая свобода.

Интересен и ещё один момент. Сразу же после «провала путча» в Москве в больших количествах появилась «Пшеничная» водка… прибалтийского розлива. До этого, если кто запамятовал, водка продавалась по талонам, а тут, словно по волшебству, моментально образовалось водочное море разливанное, да ещё Metallica бесплатно выступала в Тушино. А говорящие головы в телевизоре прямо утверждали, что вот теперь мы все заживем, теперь надышимся вволю пьянящим воздухом свободы. Было от чего голове пойти кругом.

Особенно ярко это проявилось в тот самый памятный день 28 сентября 1991 года, когда в Тушино проходил «советский Вудсток», как пресса первоначально называла этот концерт. Там у многих не только голова пошла кругом, но и немалое число зрителей и правоохранителей пошли вразнос. До сих пор неизвестно, сколько народу пришло на этот не имеющий аналогов концерт – называются цифры от 300 тысяч до миллиона человек.

Как свидетель могу подтвердить, что такой гигантской толпы – целого людского моря – не довелось видеть больше никогда в жизни. Также могу подтвердить, что организовано мероприятие было отвратительно, и только чудом удалось избежать повторения печально знаменитой Ходынки. Зрители проходили без всякого досмотра, несли с собой алкоголь в огромных количествах, многие уже с утра были пьяными, туалетами мероприятие в должной мере обеспечено не было, само поле местами было раскисшим после недавних дождей.

Помимо любителей рока и металла на это мероприятие приехало много людей совершенно далеких от музыки, вот почему конфликтные ситуации, перерастающие в драки, вспыхивали то тут, то там. Особая тема – летающие в воздухе пустые бутылки, падающие «на кого бог пошлёт». Неудивительно, что за медицинской помощью в тот день обратилось несколько десятков человек, в основном пострадавших от попадания стеклотары в голову, а полсотни человек были госпитализированы.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Всё это происходило на глазах у огромного количества милиции и солдат внутренних войск, которых в Тушино согнали едва ли не дивизию. Какому-то высокому начальнику также пришла в голову замечательная идея привлечь вертолет, который постоянно летал над гигантской толпой. Которая заводилась все больше и больше, пока не начались вполне предсказуемые стычки с правоохранителями. Последним явно не доставляли эстетического наслаждения нетрезвые волосатые неадекваты, которые не упускали случая отпустить в адрес милиционеров или вэвэшников нецензурные словечки, справляли нужду прямо на поле, а после того как начались задержания, в правоохранителей полетели пустые бутылки.

На определенном этапе «советского Вудстока» на тушинском поле начал твориться самый настоящий беспредел. Словно это был не рок-концерт, а какая-то вариация на тему средневековой междоусобной войны, когда одни русские люди «мочили» других всеми подручными средствами. Экипажи «скорой помощи» только успевали осматривать и увозить пострадавших - как зрителей, так и правоохранителей. Знали бы медики и все остальные, что в начавшейся эпохе царя Бориса такие ситуации станут скорее рядовыми, чем экстраординарными.



Стоп-кадр из видео в YouTube

На музыкантов всё это произвело угнетающее впечатление, и уже после концерта барабанщик Metallica Ларс Ульрих говорил, что никогда не видел на концертах такого уровня насилия. Он до сих пор не в состоянии объяснить, зачем милиция избивала зрителей, ведь победа демократии над тоталитаризмом – это, вроде как, общий праздник для всех. Увиденное привело в недоумение даже музыкантов Pantera, которые сами были те ещё хулиганы, но и они не поняли, зачем надо было превращать концерт в массовый мордобой.

Дошло до того, что организаторы пригрозили остановить концерт, если драки и противостояние с правоохранителями не прекратятся. Толпа смогла успокоится, но бутылки над головами летать не перестали. До сих пор остается большой загадкой, как в тот день обошлось без жертв. Хотя кровь пролилась, и долго ещё после концерта многие зрители и правоохранители залечивали полученные раны. По-другому и быть не могло, ведь прилетевшая в голову бутылка явно не способствует улучшению здоровья.

Концерт в Тушино, получивший сразу два неофициальных названия – «тушинское попоище» и «тушинское побоище», оставил двоякое впечатление. Что касается именно концертной части, то здесь всё прошло замечательно – музыканты всех групп отыграли на твердую пятёрку. И зрителей порадовали, и сами порадовались тому тёплому приему, что был им оказан в Москве. Неудивительно, что вокалисты Metallica и Pantera – Джеймс Хетфилд и Фил Ансельмо – до сих пор вспоминают концерт в Тушино, как одно из самых неординарных и грандиозных выступлений в своей жизни. И за это организаторы «советского Вудстока» заслужили пожизненную благодарность.

Но что касается непосредственно организационных мер, то они не выдерживали критики. Меры безопасности, учитывая колоссальное скопление народа, попросту отсутствовали. И это несмотря на переизбыток правоохранителей, которым, видимо, толком не объяснили, что и как делать. Более того, отсутствие четких инструкций привело к необоснованному всплеску насилия, когда милиция и вэвэшники избивали всех, кто попадался им под руку и кто, по их мнению, вёл себя «не так». Это понятие было весьма растяжимым в тот день, и получить дубинкой по голове и спине мог абсолютно любой. За неправильную прическу, одежду, за не понравившееся словечко, за то, что просто стоял на пути разгоряченного «наведением порядка» милиционера.



Стоп-кадр из видео в YouTube

Так что подышать «свободой» у победителей «хунты» в тот памятный день особо не получилось. Даже те, кому не прилетела в голову пустая бутылка и не прошлась по спине милицейская дубинка, вряд ли остались в восторге от увиденного. От услышанного – остались, но точно не от увиденного. Именно на тушинском поле пришлось впервые лицезреть милицию наступавшей ельцинской эпохи, в которой от доброго дяди Стёпы-милиционера вскоре не останется уже ничего. А в октябре 1993 года рассеются последние иллюзии насчет того, что «моя милиция меня бережет».

Вот так, под грохот тяжелого рока, алкогольный угар и под смачные шлепки резиновых дубинок по телам и головам электората, начиналось царствование царя Бориса. Разбитые головы и носы, напряженно работающие экипажи «скорой помощи», озлобление рокеров и металлистов на людей в погонах и наоборот и нескрываемое удивление американцев, увидевших, какую «варварскую» страну им отныне предстоит «осваивать» – таким запомнился концерт Monsters of rock USSR-1991.

Если несчастливое царствование Николая II началось с грандиозной ходынской давки, то царствование Ельцина началось с не менее грандиозного «тушинского попоища», которое удивительно точно отобразило многое из того, что произойдет впоследствии, в «святые» девяностые.