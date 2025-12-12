Джин-Тоник «PRO100, ч. 1 Потише»

Исполнитель: Джин-Тоник, Название: «PRO100, ч. 1 Потише», Стиль: cофт-рок, Год: 2025

Музыку «Джин-Тоника» из Климовска обычно величают элегантной и интеллигентной. Музыканты на протяжении многих лет не только успешно подтверждают этот статус, но и делают на нем порою еще более ощутимый акцент. Так произошло с новым альбомом «PRO100». «Джин-Тоник» разделил его на две части, поместив туда свои старые песни в более приджазованных аранжировках. Обещаны и новые композиции, но в первой части, которая носит название «Потише», пока сплошь ремейки.

«Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного», - любил говаривать православный старец Амвросий Оптинский. Вот и «Джин-Тоник» не стали особо мудрить. Форма некоторых песен, казалось, сама нередко подсказывала их новую подачу. Именно так произошло с «Квартово-квинтовой». Если раньше песня начиналась с тандема духовых и клавишных, то теперь вместо электрооргана звучит рояль, делая композицию еще более экологичной.

В «Нажать на тормоза» музыкантам удалось заретушировать отчаяние героя от незадавшихся отношений с девушкой. На передний план теперь здесь выходит образ нераскрашенной души — в песне как бы обнажается ее ритмический каркас и следить за ее структурой намного интереснее, чем сочувствовать страдающему персонажу. Примерно то же самое можно сказать и о «В твоем сердце», только ей присуще акустическое звучание.

Завершается альбом убийственно самоироничной вещью «Селфи», которая в оригинале звучала с вокалом Валерия Сюткина. Погрязший в долгах герой мечтает стать дорогими вещами для девушки. В новой же подаче интрига приобретает еще более забавный поворот: коли нет денег, значит компенсируем это хотя бы вальяжной аранжировкой для дорогих джаз-клубов!