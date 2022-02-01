«На крыльях песни» (музыка немецкого романтизма), 4 февраля, Малый зал Московской Консерватории

15:29 1.02.2022

4 февраля 2022 года в Mалом зале Московской Консерватории состоится концерт, посвященный музыке немецкого романтизма, «На крыльях песни»

В этот вечер прозвучат шедевры камерной инструментальной и вокальной музыки немецких композиторов-романтиков: Шуберта, Шумана, Мендельсона, Штрауса и Вагнера.

«Немецкий романтизм в музыке и поэзии – одна из самых ярких вершин мировой культуры, и одно из интереснейших явлений музыкальной культуры девятнадцатого века, – рассказывает пианист Виктор Ямпольский. – Великая немецкая поэзия в сочетании с потрясающей музыкой композиторов-романтиков создают невероятные образы и отзываются глубочайшими эмоциями у слушателей».

Особенность программы концерта в том, что все сочинения, которые прозвучат, являются абсолютными шедеврами и крайне редко звучат на московской сцене. «Мы пригласили для этой программы наших друзей и партнеров, лучших исполнителей камерной музыки, – продолжает Виктор Ямпольский. – Вместе с нами на сцену выйдут: Назар Кожухарь – знаменитый скрипач, альтист, руководитель оркестра старинной музыки «Покет Симфони», солисты оркестра Большого Театра, выдающийся флейтист Николай Попов и потрясающий кларнетист Сергей Петров, один из лучших валторнистов России – Валерий Жаворонков».

Жемчужиной концерта станут редко звучащие в Москве вокальные сочинения Шуберта, Мендельсона, Штрауса и Вагнера в исполнении Натальи Савиновой, обладающей теплым, редким по красоте меццо-сопрано в ансамбле с валторной и в сопровождении других инструментов.

Начало концерта в 19:00.

Программа концерта:

Ф. Мендельсон – Соната для альта и фортепиано до минор соч. MWVQ14

Ф. Мендельсон – две песни для меццо-сопрано и фортепиано

Ф. Шуберт – интродукция и вариации «Засохшие цветы» для флейты и фортепиано, соч. D 802

Ф. Шуберт – «У потока» для меццо- сопрано, валторны и фортепиано соч. D943

Р. Шуман – Maerchen Erzaehlungen («Сказочные повествования») для кларнета, альта и фортепиано соч. 132

Р. Штраус – Alphorn («Альпхорн») для меццо-сопрано, валторны и фортепиано соч 15.

Р. Вагнер – Traume («Мечты») для меццо-сопрано в сопровождении ансамбля.

Р. Штраус – Zueignung («Посвящение») соч. 10 для голоса в сопровождении анcамбля.

Исполнители:

Наталья Савинова (меццо-сопрано)

Виктор Ямпольский (фортепиано)

Назар Кожухарь (альт/скрипка)

Николай Попов (флейта)

Сергей Петров (кларнет)

Валери Жаворонков (валторна)

В концерте принимают участие:

Евгения Попова (альт)

Сергей Савинов (виолончель).

