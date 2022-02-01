«На крыльях песни» (музыка немецкого романтизма), 4 февраля, Малый зал Московской Консерватории
В этот вечер прозвучат шедевры камерной инструментальной и вокальной музыки немецких композиторов-романтиков: Шуберта, Шумана, Мендельсона, Штрауса и Вагнера.
«Немецкий романтизм в музыке и поэзии – одна из самых ярких вершин мировой культуры, и одно из интереснейших явлений музыкальной культуры девятнадцатого века, – рассказывает пианист Виктор Ямпольский. – Великая немецкая поэзия в сочетании с потрясающей музыкой композиторов-романтиков создают невероятные образы и отзываются глубочайшими эмоциями у слушателей».
Особенность программы концерта в том, что все сочинения, которые прозвучат, являются абсолютными шедеврами и крайне редко звучат на московской сцене. «Мы пригласили для этой программы наших друзей и партнеров, лучших исполнителей камерной музыки, – продолжает Виктор Ямпольский. – Вместе с нами на сцену выйдут: Назар Кожухарь – знаменитый скрипач, альтист, руководитель оркестра старинной музыки «Покет Симфони», солисты оркестра Большого Театра, выдающийся флейтист Николай Попов и потрясающий кларнетист Сергей Петров, один из лучших валторнистов России – Валерий Жаворонков».
Жемчужиной концерта станут редко звучащие в Москве вокальные сочинения Шуберта, Мендельсона, Штрауса и Вагнера в исполнении Натальи Савиновой, обладающей теплым, редким по красоте меццо-сопрано в ансамбле с валторной и в сопровождении других инструментов.
Начало концерта в 19:00.
Программа концерта:
Ф. Мендельсон – Соната для альта и фортепиано до минор соч. MWVQ14
Ф. Мендельсон – две песни для меццо-сопрано и фортепиано
Ф. Шуберт – интродукция и вариации «Засохшие цветы» для флейты и фортепиано, соч. D 802
Ф. Шуберт – «У потока» для меццо- сопрано, валторны и фортепиано соч. D943
Р. Шуман – Maerchen Erzaehlungen («Сказочные повествования») для кларнета, альта и фортепиано соч. 132
Р. Штраус – Alphorn («Альпхорн») для меццо-сопрано, валторны и фортепиано соч 15.
Р. Вагнер – Traume («Мечты») для меццо-сопрано в сопровождении ансамбля.
Р. Штраус – Zueignung («Посвящение») соч. 10 для голоса в сопровождении анcамбля.
Исполнители:
Наталья Савинова (меццо-сопрано)
Виктор Ямпольский (фортепиано)
Назар Кожухарь (альт/скрипка)
Николай Попов (флейта)
Сергей Петров (кларнет)
Валери Жаворонков (валторна)
В концерте принимают участие:
Евгения Попова (альт)
Сергей Савинов (виолончель).
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