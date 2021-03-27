Как вдохнуть жизнь в ванную комнату?

19:53 27.03.2021

Все, кто начинал свою жизнь в прошлом веке, наверняка, сталкивались с проблемой недостатка свободного места в квартире.

Особенно те, кто жил в пресловутых «хрущевках», знает это не понаслышке, да и остальное жилье советских времен не баловало изысками. Поэтому когда приходило время ремонта, каждый старался всеми силами увеличить, пусть даже зрительно, каждый сантиметр жилплощади. А как добиться этого в миниатюрной ванной комнате? Постараемся помочь советами, так, чтобы из малогабаритной комнатушки, она превратилась, пусть и не в шикарную, но хотя бы в милую и уютную.

Что нужно знать?

Прежде чем приступить к работе, продумайте досконально все ваши действия, хорошо бы составить план работы. Можно просмотреть иллюстрированные журналы или почитать дизайнерские блоги в интернете, это поможет подобрать стиль или концепцию вашей будущей ванной. Возьмите на заметку интересные идеи, возможно, они никогда вам и не пригодятся, но чаще всего, именно после окончания ремонта умные мысли посещают наши головы.

Важные советы

Покупая расходные материалы, берите их с небольшим запасом, но не более 10%, так вы не только спасете себя от случайно незамеченного брака, но и подстрахуетесь от неточности в расчетах. Приобретать лучше все еще до начала ремонта, чтобы потом не тратить драгоценное время на закупку недостающих деталей. Особенно обидно бывает, когда именно нужной вещи нет в продаже или же из-за одной мелочи придется обойти половину города.

Если ваши стены далеки от идеала, не используйте гипсокартон, он ворует ваше пространство, лучше довериться проверенному временем способу – штукатурке. Поэтому же не следует использовать стеновые панели.

После того, как подготовительные работы окончены, то есть, очищены стены и потолки, снята старая плитка, можно переходить к коммуникациям. Конечно, если вы не специалист, то лучше обратиться к мастерам. Если же имеете хоть какие-то навыки, то приступайте, но не забывайте о правилах безопасности – все электропровода следует изолировать гофрированной трубой и не стоит перегружать сеть, сведя количество розеток к минимуму.

По окончании этого этапа переходим к отделочным работам. Правильно подобранный цвет в ванной комнате, не только украсит интерьер, но и визуально увеличит ваше пространство. Для этого выбираем светлые тона - даже при отражении в зеркале яркие краски дадут ощущение объема. Если стены выкрасить не одним цветом, а несколькими, чередуя их между собой, то это тоже зрительно увеличит помещение. Можно обыграть светом и потолок, для этого возьмите краску на тон или два светлее, чем для стен, так будет казаться, что потолок выше, чем он есть на самом деле.

Цветы и формы

Не стоит забывать и о законах соотношения цвета и формы: если плитку на стене расположить горизонтально, то помещение будет казаться растянутым и приплюснутым, а если вертикально, то появится ощущение высоты. Размер плитки так же имеет значение – не стоит выкладывать мозаику, но и большие плитки тут будут не к месту. Можно выбрать плитку с рисунком, но гладкая своей поверхностью лучше будет отражать свет, тем самым усиливая эффект объема.

Монтаж

Подходим к следующему этапу – установке сантехники. Сегодняшний рынок предлагает массу компактных моделей сантехнического оборудования. Например, угловая акриловая ванна также поможет сэкономить вам некоторую площадь в ванной комнате. А широкий выбор таких ванн разных размеров даст возможность подобрать наиболее подходящий для вас вариант. Кроме того, акриловая ванна обладает малым весом, что позволит вам легко экспериментировать с выбором оптимального места для нее. Если же ваши домочадцы не особо пользуются ванной и предпочитают душ, то стоит рассмотреть вариант с душевой кабиной.

Декор

И последний этап – декорирование. Помня о том, что светлые тона помогают визуально расширять границы помещения, не используйте элементы декора темного цвета. Можно, например, купить коврик для ванной комнаты светлых оттенков и частично прикрыть им более темную напольную плитку. Кроме того, такой коврик способен и сам украсить ванную комнату и будет весьма комфортен для голых ног. Используйте также больше зеркал, а также аксессуары стеклянные или из прозрачных материалов, способные добавить еще больше света.

И еще несколько слов об освещении. Используйте несколько источников света, пусть они будут не настолько яркими, но в сочетании с зеркалами их свет отразится многократно.

