Оркестр Лукашенко: Батька остановил рост цен не дубиной, а взмахом дирижерской палочки

Почему либеральные экономисты восхищаются тому, как в Белоруссии сдерживают инфляцию, а у себя дома выстроить такую модель не могут? У нас проводится какая-то схоластическая вредная линия, полагает эксперт

Благодаря умелому регулированию цен, введенному в октябре 2022 года, Белоруссия сумела сделать то, что не удалось российским «гигантам экономической мысли» — справиться с нарастанием инфляции, к такому выводу пришли экономисты компании «Эксперт РА», с исследованием которых ознакомились «Ведомости».

Кроме регулирования тарифов ЖКХ в Белоруссии «железной волей» Батьки было введено административное регулирование стоимости примерно 45% товаров потребительской корзины, с 2022-го по март 2025-го этот показатель был доведен до 54%. Причем регулирование здесь коснулось всех основных элементов цепочки добавленной стоимости — производителей, импортеров, а также предприятий розничной торговли.

Умелое регулирование принесло впечатляющий результат — уже спустя год темпы роста цен упали на 15,5 процентного пункта — до 1,9% годового уровня. Напомним: наши «чудо-экономисты» обещают достичь таргета по инфляции в 4% только к концу 2026 года, хотя это не точно.

Авторы исследования напоминают, что Белоруссия, как и Россия, столкнулась с растущей инфляцией в 2022 году по аналогичным причинам — международный рост цен, разрыв цепочек поставок по причине вводимых санкций, резкое ослабление национальной валюты. Кроме того, в Белоруссии инфляцию подстегивал рост денежной массы.

Однако Александр Лукашенко предпочел не дожидаться милости от мирового экономического шторма, а подписал 6 октября 2022 года директиву № 10 «О недопустимости роста цен», после чего белорусский кабмин принял постановление «О системе регулирования цен», предусматривавшее обязательное согласование с властями наценки на целый ряд товаров.

За исполнением решений следили и принимали меры Генпрокуратура, Комитет госконтроля, министерство антимонопольного регулирования и другие структуры. В результате в марте 2023 года инфляция в годовом выражении составила 5,8%, а в сентябре 2023-го — 1,87%.

Государственное регулирование экономики — процесс вполне естественный, пояснил «СП» экономист Андрей Бунич.

— Покажите мне хоть одну страну, где государство не участвует в экономических процессах! Этого нет нигде в мире, да и невозможно это. Другое дело, какие формы это участие принимает.

Если, скажем, речь идет о влиянии государства на инфляцию, то у нас его не наблюдается только по причине надуманности конструкции, в рамках которой в регулирующих структурах доминируют люди с определенным мировоззрением. Они навязывают свою позицию, свою теорию, избавлены от споров и дискуссий с кем бы то ни было.

Согласно их теории, экономический рост — это плохо. Если экономика выросла — надо ее остановить. Они также считают, что бороться с инфляцией нужно исключительно монетарными методами.

— Какие еще существуют методы?

— Например, с помощью увеличения предложения товаров. Об этом, кстати, неоднократно говорил наш президент. В Белоруссии президент Лукашенко взял на вооружение этот метод.

Там отслеживают, на какой товар идет повышение цены и просто осуществляют большее товарное наполнение, что позволяет стимулировать как раз те сектора, где образовался дефицит.

Таким образом, объем товаров увеличивается и цены не могут расти в таких условиях. Соответственно, облегчаются каналы логистики, транспортной доступности — все это известные вещи.

Надо следить за доступом товаров, чтобы не образовывались своего рода тромбы добавленной стоимости, чтобы, скажем, оптовая торговля, находясь в центре процесса, не накручивала свои искусственные проценты, по 200% прибыли не добавляла где-то в середине цепочки. Важно, чтобы у небольших производителей была возможность доводить свой товар до потребителя.

— Судя по тому, что белорусские товары активно продаются не только в республике, но и в разных уголках нашей страны — у них это прекрасно получается.

— Именно так. Надо стимулировать предложение товаров, обеспечить всю товаропроводящую цепочку, логистику и транспорт, не дать монополизировать эти поставки на уровне среднего звена, на уровне оптовой торговли, не позволять парализовать снабжение. Тогда и цены будут доступные и появится возможность их контролировать.

Цены не нужно устанавливать в административном порядке, нужно просто проводить политику дирижизма.

— Это как?

— Регулирование должно носить индикативный характер, это как, условно говоря, дирижер оркестра — он же не приказывает ничего музыкантам, а просто показывает, как играть надо.

Музыкантам это не мешает, они же не против дирижера, было бы глупо протестовать против его влияния на оркестр, правильно? Музыканты понимают, у кого есть дирижерская палочка, и на нее надо смотреть. И чем лучше ты на нее смотришь, тем лучше сыграешь свою партию.

Конечно, должен список товаров повседневного спроса, на которые должен быть обеспечен потолок цен. Это продукты из борщевого набора, яйца, — все, что мы и без того можем произвести в избытке. По другим группам товаров необходимо индикативное регулирование цен. Когда центральные органы видят всю картину, они могут влиять на ситуацию с помощью онлайн-мониторинга и опережающего реагирования. Сейчас же все видно в режиме онлайн: где может возникнуть дефицит и заранее принять меры. Иными словами, устранить сбой до его возникновения.

— Для такого отслеживания нужна дополнительная структура?

— Зачем? Достаточно ситуационной комнаты в правительстве, которая с этим отлично справится. Условно говоря, ситуация показывается схемой на экране, где проблемные точки выделяются красным светом, после чего принимаются меры, в том числе поощрительные.

— Не одним кнутом.

— У государства много возможностей — краткосрочное кредитование, налоговые льготы, или наоборот, налоговые санкции. Просто в Белоруссии все это используется.

— А у нас?

— У нас, к сожалению, проводится какая-то схоластическая вредная линия. Причем правительство ведет себя странно, когда говорит, что ему мешает Центробанк.

При этом у правительства есть свои ресурсы — оно может через казначейство, налоговую службу предоставлять предпринимателям в случае необходимости такие квазикредиты. Кроме того, есть Резервный фонд правительства, через который проходят очень приличные суммы.

Все инструменты следует использовать, чтобы поставить цены под контроль. Если, конечно, поставить такую цель и четко ее сформулировать.