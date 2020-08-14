Виниловые обои для первичной отделки ванной комнаты в новостройке

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Керамическая плитка — классический облицовочный материал для помещений с высоким уровнем влажности

Но владельцам жилья в новостройках невыгодно использовать дорогой кафель для оформления ванной комнаты. Такое покрытие стен трескается и отслаивается по причине просадки дома, непрекращающихся отделочных работ у соседей, сооружения рядом расположенных зданий.

Строители-профессионалы рекомендуют хозяевам квартир в новых многоэтажках обойтись косметическим ремонтом, и только через год-два использовать дорогостоящие отделочные материалы. Для ванной комнаты, как временный вариант, вполне подойдет оклеивание стен влагостойкими виниловыми обоями.

Виды и структура виниловых обоев



Обойное полотно состоит из двух разнородных слоев: прочной влагоустойчивой поливинилхлоридной (ПВХ) пленки и флизелиновой, бумажной или тканевой основы. Для отделки «мокрых» помещений подходят лишь некоторые виды обоев из винила.

Виниловые обои на ткани относятся к дорогой элитной продукции, а покрытия с бумажным основанием не подходят для оклеивания поверхности стен в ванной. Бумага — гигроскопичный материал, и в помещениях с повышенной влажностью обойное полотно часто набухает, расслаивается и отходит от стенок. Ванную комнату лучше всего оклеить виниловыми обоями на флизелиновой основе. Флизелин прочнее бумаги, не впитывает влагу, не меняет размеров при намокании и перепадах температуры, воздухопроницаемый.

При выборе обоев для ванной необходимо обращать внимание не только на основу покрытия, но и на свойства верхнего полимерного слоя. Именно они влияют на экологическую безопасность и микроклимат в помещении.

Виниловые обои, полученные способом горячего тиснения

Это износостойкие и прочные влагоустойчивые покрытия, но воздухонепроницаемые и сложные в поклейке. На этикетках рулонов, как правило, обозначено две или три волнообразные линии (моющиеся и супермоющиеся). Обойные фабрики выпускают такие разновидности покрытий:

— тяжелый винил, с высоким показателем плотности (свыше 250 г/м) и выразительным рельефом, скрывающим неровности и трещины на стенах;

— компакт-винил, с плотностью от 150 г/м до 200 г/м, часто стилизованный под натуральные материалы (кирпич, ткань, штукатурку или гранит);

— шелкография, дорогая имитация шелковой ткани разной плотности;

— винил ингибированный (с химическим тиснением), отличающийся среди обойной продукции самой высокой степенью влагостойкости и максимальным уровнем прочности.

Моющиеся обои

Верхний слой покрытия изготавливается из полиплена, одной из разновидностей поливинилхлорида. В состав защитной пленки входит полимер и добавки: стабилизаторы, модификаторы, пластификаторы и красители, необходимые для придания полотну нужных характеристик. Настенное покрытие не разрушается в результате частого взаимодействия с паром или бытовыми моющими средствами.

Обои с твердым (выпаренным) ПВХ слоем

Отделочный материал заключает в себе декоративно-защитный слой из выпаренного винила и основу из трех бумажных слоев. Согласно технологии производства, поливинилхлорид подвергается высокотемпературной обработке. Вредные вещества, в частности формальдегидные смолы, в процессе выпаривания улетучиваются и не выделяются во время эксплуатации покрытия.

Твердый винил — новый вид виниловых обоев, безвредный и не вызывающий аллергию. Соответствие отделочного материала международным стандартам, безопасность для потребителей и окружающей среды подтверждает экологический сертификат, который имеется у большинства производителей этого вида продукции.

Обои из вспененного винила (структурные)

Недорогой отделочный материал, воздухопроницаемый, легкий и простой в эксплуатации, отлично маскирует поверхностные дефекты за счет толщины и объемной плотной структуры. Виниловые покрытия под покраску тоже относятся к этому виду. Для отделки ванных комнат используются обои из вспененного винила исключительно на флизелиновой основе. Бумажная подложка во влажном помещении быстро разрушится, так как пористый верхний слой не препятствует проникновению влаги.

Особые свойства виниловых обоев



При выборе обоев для ванной комнаты нужно помнить о двух существенных недостатках покрытий с ПВХ пленкой.

1. Верхний слой из низкокачественного винила, что часто используется для получения дешевой продукции, выделяет формальдегид. Это токсичный бесцветный газ с сильным запахом, подрывающий здоровье и ухудшающий самочувствие человека. Впрочем, европейские производители утверждают, что обои, изготовленные методом горячего тиснения, не источают вредных веществ во время эксплуатации, потому что те испаряются в ходе технологического процесса. А настенное покрытие с выпаренным ПВХ слоем и вовсе относится к безопасным для здоровья человека материалам.

2. Виниловые обои, в особенности тяжелый винил, не пропускают воздух («не дышат»). В результате между обойным полотном и стеной создается среда, комфортная для размножения плесневого грибка и других вредоносных микроорганизмов. Многие производители для оклеивания стен в «мокрых» помещениях предлагают специально предназначенные виниловые обои на флизелине с микропористым или перфорированным полимерным слоем.

К выбору виниловых обоев нужно относиться со всей серьезностью. Рекомендуется покупать настенное покрытие только известных производителей и только в специализированных магазинах, обязательно требуя экологический сертификат на продукцию. Подтверждением того, что обои изготовлены из экологически чистого материала, служит соответствующий символ на этикетке в рулоне.

В противном случае рекомендуется регулярно выполнять влажную очистку поверхности виниловых обоев и оборудовать ванную комнату эффективной вентиляционной системой. Если настенное покрытие воздухонепроницаемое (без микропор в верхнем слое) предупредить появление плесени можно обработкой стен помещения противогрибковым средством и установкой вытяжного вентилятора.

Для наклеивания виниловых покрытий применяется обойный клей, рассчитанный на их вес и плотность. Рулоны обоев содержат этикетку с эксплуатационно-техническими характеристиками данного вида и условными обозначениями степени влагостойкости, экологичности, особенностей поклейки.

Обои в ванной комнате — вариант, позволяющий создать оригинальный интерьер, но требующий осведомленности о потребительских свойствах настенных покрытий и крайней внимательности при их выборе. Качественные виниловые обои на стенах ванной комнаты также практичны, как и традиционная керамическая плитка.

Фото с сайта obrawa.ru

