«Заклятие 3. Проклятие дьявола»: знай, что это все ради любви

Качественный фильм ужасов популярной франшизы «Заклятие 3. По воле дьявола» вышел в российский прокат

В безобидного мальчика-очкарика Дэвида вселяется дьявол. Домашние в шоке, война нечитому объявлена непримиримая. Во время обряда экзорцизма бессилен даже пастор. И тогда на отчаянный шаг решается парень сестры Дэвида, веля рогатому вселиться в него вместо мальца.

Страсти, вроде как, утихают. Но прилипчивый демон сдаваться не собирается и ведет свою черную работу уже в субтильном теле нового «клиента» Арне. Доведенный до белого каления Арне убивает в припадке безумия работодателя своей возлюбленной. В суде он заявляет о своей одержимости, по поводу которой теперь надо срочно собрать вещественные доказательства.

Главная приманка этого фильма – гриф «основано на реальных событиях». В начале 80-х и впрямь некий парень совершил убийство и заявил в суде на полном серьезе, что его, дескать, «бес попутал» (некоторые остроумные критики так и предлагали назвать этот фильм в российском прокате». Об исходе этого странного дела будет сообщено в фильме, а в финале продемонстрируют реальные записи ритуалов с одержимыми.

Документальная основа фильма определяет его композицию. В третьем «Заклятии» много флэшбэков, смещена хронология и немало «производственных» подробностей. К тому же в 2019 умерла прототип главной героини – экстрасенса Лоррейн – поэтому лента фактически превратилась в ее биографию.

Но динамики фильма все это отнюдь не вредит. Создатели «Заклятия 3» немедленно берут быка за рога, продемонстрировав жутчайшую сцену изгнания дьявола, где ребенка так неестественно изламывает, что искренне желаешь, чтобы это все поскорее закончилось. К счастью, в фильме дозированно употребляется и чистый экшн, а попутно поднимаются важнейшие темы, типа оскудения веры, охлаждения любви и генезиса сатанизма, увы, нередко вырастающего из фальшивой или неправильно понятой религиозности.

Кадры с сайта kino-teatr.ru

