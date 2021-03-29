Новые людоедские фантазии от Зе-команды

Людьми в Незалежной будут считать только состоятельных знатоков английского языка? Об инициативе высшего чиновника сделать английский язык обязательным вторым языком на Украине

Один из высших чиновников Самостийной публично выступил со скандальной инициативой. Выступая на форуме «Украина 30. Культура. Медиа. Туризм», секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алесей Данилов предложил сделать английский вторым официальным в Незалежной.

«К глубокому сожалению, за 30 лет мы не определили украинский язык как первичный и фундаментальный язык нашей независимости. И мы за 30 лет не обратили внимания на английский язык, который должен быть обязательным вторым языком в стране. Для того, чтобы мы с вами были защищены от тех атак, от которых мы сегодня страдаем, от Российской Федерации», — цитирует чиновника «Страна.UA».

Русский язык он назвал «остатком советского прошлого». «Я еще раз обращаю внимание, знание английского языка является залогом независимости нашей страны. Английский язык должен использоваться с детского садика и школы… Его не нужно учить, его нужно знать», — подчеркнул Данилов.

Следует отметить, что секретарь Совбеза — это одна из высочайших должностей во властной иерархии Украины. Фактически, это четвертый по рангу чиновник в государстве: после президента, премьер-министра и спикера парламента. А Данилов — на этом посту стопроцентная креатура Зеленского.

Раньше он в лучших украинских политических традициях путешествовал от одной политической силы к другой: был начальником предвыборного штаба и губернатором в команде Виктора Ющенко, подвизался в БЮТ Юлии Тимошенко. В 2012 году переметнулся к регионалам и возглавил «хлебную» государственную структуру — Фонд поддержки предпринимательства (нисколько не заботясь поддержкой русского языка со стороны команды Виктора Януковича). После майдана предпринимательский фонд, по понятным причинам, обеднел.

Но Данилов немного выждал и сделал поразительный карьерный рывок. По слухам из украинских СМИ, через своего знакомого — директор «Квартал-концерта» Максима Ткаченко — он вышел на Владимира Зеленского. Зе-команда в 2019 году испытывала острый кадровый голод, и Данилов пришелся ко двору, став сначала замом, а три месяца спустя – и секретарем СНБО.

Сейчас идея Данилова о предоставлении английскому языку статуса «второго обязательного» вызвала бурю эмоций в соцсетях.

«Тяжелый идиот, говорящий на английском, ничем не отличается от идиота, говорящего на украинском или русском», — саркастично высказался в Фейсбуке эксперт по стратегическим коммуникациям ICMC Владислав Михеев.

По его словам, «ни один язык в мире не виновен в том, что отечественный и мировой правящий класс ведет себя в Украине, как на завоеванной территории, которую грабить намного перспективней, чем развивать».

«Помните, как в "Формуле любви" барин учил своих крепостных латыни, чтобы чувствовать себя как в Древнем Риме? Дремучие крестьяне со временем заговорили на языке Цицерона и Вергилия, но их социальный статус, образ жизни и окружающая действительность никак не изменились», — констатировал Михеев.

Известный украинский адвокат Максим Могильницкий назвал заявление Данилова «дерзким и неожиданным».

«Если государство не стремится развивать украинский, то с чего бы ему способствовать изучению английского? Естественных предпосылок для придания английскому какого-либо статуса мы не наблюдаем, а потому и вывод напрашивается предельно неприятный. Метрополиям свойственно навязывать колониям свой язык. Мировая история помнит массу тому примеров. Ведь туземный холоп должен понимать, чего ему заморский барин велят. Горько это признавать, друзья, но прямо сейчас в Украине явно происходит нечто подобное», — подчеркнул он.

«Глава совета безопасности Данилов предложил сделать английский вторым государственным. Или просто вторым языком (не ясно как это). В стране это мол защита от агрессии. Не сильная экономика и отсутствие коррупции, профессионалы своего дела у власти. Язык?», — задал риторический вопрос директор по стратегии Агентства кризисных коммуникаций Дмитрий Раимов.

По мнению журналиста Вячеслав Чечило, украинцев вряд ли получится когда-либо научить английскому на том же уровне, на котором они сегодня владеют русским. Просто потому, что это очень дорого. Он отметил, что инициативы киевских властей толкают жителей Украины в каменный век. В частности потому, что именно через русский язык украинцы приобщаются к мировой культуре – ведь переводить на украинский язык многие произведения мировой культуры или, тем более, научные труды нерентабельно.

«По факту отказ от русского приведет лишь к тому, что пропасть между обеспеченными и необеспеченными увеличится еще больше, а общий уровень развития страны упадет еще ниже. Будет узкая прослойка "англоязычной" аристократии и необразованные серые массы мойщиков польских унитазов. Страна-мечта Данилова в реальности выглядит именно так», — заявил Чечило.

Блестящая догадка украинского журналиста прекрасно укладывается в более глобальную чудовищную схему. Украинский Совбез во главе с Даниловым в последнее время превратился в инструмент предварительной обкатки мизантропических схем Владимира Зеленского, продиктованных тому западными хозяевами. В частности, именно через СНБОУ проводились антиконституционные решения о запрете оппозиционных телеканалов, санкциях против неугодных политиков и антикрымская «стратегия». Поэтому есть все основания полагать, что и на этот раз устами Данилова «пробный шар» забрасывает Владимир Зеленский.

Именно при действующем президенте Незалежной резко ускорилось юридическое оформление политики национального и социального апартеида под лозунгами «патриотизма» и «европейского выбора». Комплекс законов об «украинизации» лишил русскоязычных жителей Украины доступа не только к кинематографу, телевидению и госслужбе, но даже банально к получению школьного образования или к работе в сфере торговли и услуг.

Образовательная реформа с этого года ликвидирует, как таковую, систему полноценного среднего образования — до 80% школ будут лишены старших классов, а в сельской местности аттестат о полном среднем образовании будет получить невозможно в принципе. Территориально-административная реформа вынуждает граждан Незалежной ездить за сотни километров ради совершения обычных бюрократических процедур, а медицинская — с целью посещения врача.

Внедрение английского языка в качестве второго «обязательного» может стать вишенкой на торте оформления режима украинского апартеида. У взрослых людей, вроде десятков тысяч шахтеров, которых планирует уволить в ближайшее время украинская власть, на изучение английского банально нет времени — им нужно зарабатывать на жизнь себе и детям. А каковы шансы на нормальное изучение иностранного языка у детей, лишенных возможности даже получить полное среднее образование, — вопрос риторический.

Американские господа и их киевская колониальная администрация готовятся поставить большей части населения Украины заведомо невыполнимые условия, с тем, чтобы объявить не соответствующих их критериям людей кем-то неполноправным, второсортным, а, следовательно, вынужденным трудиться за гроши и не задавать лишних вопросов.

Кстати, предки современных украинцев все это уже проходили — в XVI—XVII веках под властью Речи Посполитой. Вот только закончилось тогда все как для поляков, так и для коллаборационистской элиты не лучшим образом. Об этом опыте стоило бы задуматься и Зеленскому, и его заокеанским хозяевам.

