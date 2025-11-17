Стало известно имя чиновника, на которого планировалось покушение

22:19 17.11.2025

Российским высокопоставленным чиновником, в отношении которого диверсионная группа готовило покушение, является секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщило издание «Московский Комсомолец».

«Имя его не раскрывалось. Как стало известно, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», — пишет МК.

13 ноября стало известно, что ФСБ РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщалось, для совершения покушения были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Последним вербовщик обещал вручить наркотики за выполнение задания. Всех троих диверсантов задержали, пишет Газета.RU.