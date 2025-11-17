Стало известно имя чиновника, на которого планировалось покушение

Стоп-кадр из видеотрансляции

Российским высокопоставленным чиновником, в отношении которого диверсионная группа готовило покушение, является секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. Об этом сообщило издание «Московский Комсомолец»

«Имя его не раскрывалось. Как стало известно, покушение готовилось на секретаря Совета Безопасности РФ Сергея Кужугетовича Шойгу», — пишет МК.

13 ноября стало известно, что ФСБ РФ предотвратила теракт, планировавшийся спецслужбами Украины в отношении одного из высших должностных лиц РФ при посещении им захоронения на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщалось, для совершения покушения были привлечены за вознаграждение нелегальный мигрант и двое ранее судимых наркозависимых граждан. Последним вербовщик обещал вручить наркотики за выполнение задания. Всех троих диверсантов задержали, пишет Газета.RU.

  2. 18.11.2025, 09:03
    Гость: Эттот

    турок Шойгу-оглу как и грузин Хердоган и курд Алиев Ильхлам и турок Пашинян в чёрном списке Гааги как криминал с геноцидальными действиями, паталогически ненавидящие христианский народ и организовавшие убийство гражланского населения в Арцахе с последующей блокадой в течении 10 месяцев, подрывом дронами цистерн с бензином когда рядом было тысяча беженцев (убито 300 человек). Документы с подробностями о геноциде 200 тысяч кореннова христианского населения (армян, русских староверов, асирийцев и греков) этими подонками официально приняты секретариатом МУС в Гааге!

  3. 18.11.2025, 08:52
    Гость: Адинцов

    Шило, в России нет смертной казни, как ты думаешь почему? Что бы ворам, мошенникам, олигархам сохранить жизнь. Дать им спокойно слинять с деньгами в Израиле, Европе в штатах. Шойгу есть олигарх, сегодня пока сидит здесь, завтра ищи его в поле, как это случилось с чубасенком. По большому счету завалить его следовало бы, но ни хохлам а самим.

  4. 18.11.2025, 08:38
    Гость: 25 лет наглой и бесстыжей (правды)

    Он зелененькому столько пользы принес и столько вреда России, что точно уж не они. Скорей всего у царька опять дележка не срастается.

  5. 18.11.2025, 08:24
    Гость: Шило

    Ни какой логике, это покушение не поддаётся! Террористов надо расстреливать, на кого бы они не покушались!

