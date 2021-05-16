Картофель - второй хлеб: подходит всем

12:38 16.05.2021

Сколько бы ни говорили диетологи о влиянии картофеля на стройность фигуры, этот корнеплод остается самым любимым кушаньем людей всего мира.

Из него можно приготовить много вкуснейших блюд, к тому же, картофель в чистом виде малокалориен и содержит в себе множество полезных микроэлементов, в том числе и калий, отвечающий за надежную работу сердца. В годы Великой Отечественной войны картофель в СССР называли вторым хлебом, так как он помог выжить множеству семей.

На вкус и разваристость картофеля влияет количество содержащегося в нем крахмала. Чем больше этого вещества, тем лучше эти показатели, но в то же время оно способствует набору излишнего веса. Специалисты выяснили, что в зрелых клубнях содержится до 24% крахмала, а в молодых – всего около 10%. Чтобы частично избавиться от этого ингредиента, перед тепловой обработкой нужно подержать некоторое время очищенный картофель в холодной воде.

История

Однако были времена, когда на Руси ничего не знали об этом овоще, а в качестве второго хлеба воспринимали репу. Впервые европейцы узнали вкус картофеля в 1565 году, когда испанские конквистадоры вернулись с награбленными богатствами из Центральной Америки. Вместе с золотом и драгоценностями они привезли семена экзотических растений, в том числе и клубни картофеля. Поначалу европейцы воспринимали эту культуру как цветок и высаживали на клумбах, а когда узнали, что оно съедобно, то стали пробовать ядовитые ягодки и от этого даже умирали. Лишь позднее люди узнали, что в пищу годятся не вершки, а корешки.

Как вырастить отменный картофель?

Чтобы получить богатый урожай здоровых клубней, следует позаботиться об этом заренее. Нужно отобрать доброкачественные клубни средней величины и разложить их в светлом помещении. Перед этим необходимо обработать посадочный материал обеззараживающим раствором. Его можно получить, смешав в ведре горячей воды две столовые ложки медного купороса и одну чайную ложку борной кислоты. В тепловатую жидкость опускают клубни на полчаса, после чего они промываются, сохнут, кладутся в деревянных ящики несколькими слоями, после чего стоят в месте, где температура воздуха около двадцати градусов. В солнечные дни можно картофель проращивать и вне дома. Так он даст более здоровые ростки.

Во время проращивания клубни следует время от времени переворачивать и опрыскивать водой. Когда ростки будут размером около двух сантиметров, картофель можно пересыпать торфом или опилками. В этих условиях через неделю на клубнях появятся корешки, а это значит, что корнеплод можно высаживать на огороде. Если для посадки выбраны крупные экземпляры, то их можно разрезать на доли так, чтобы на каждой были и корешки, и стебельки. Места разрезов надо присыпать печной золой.

Перед посадкой картофеля землю обычно удобряют коровьим навозом, птичьим пометом, перегноем или минеральными удобрениями. Высаживают клубни в бороздки глубиной в двадцать пять-тридцать сантиметров на расстоянии около сорока сантиметров друг от друга, чтобы корням и плодам было комфортно развиваться.

Некоторое время участок не требует ухода, кроме борьбы с сорняками. Лишь когда стебли картофеля достигнут высоты в 15-20 сантиметров, их следует окучить. Дополнительный слой плодородной почвы будет способствовать большему количеству образовавшихся клубней, а проникновение воздуха в глубь земли, и при этом избавление участка от сорняков будут залогом получения самых крупных картофелин. Время от времени и в дальнейшем придется несколько раз пройтись тяпкой по междурядьям.

Как правило, плантации картофеля не поливают, но в засуху необходимо это сделать, иначе ботва преждевременно завянет и высохнет, после чего и подземная часть растения перестанет развиваться. Особенно важно не допускать пересушивания почвы во время бутонизации и цветения. При недостатке влаги клубни плохо развиваются и даже могут засохнуть. Поэтому рекомендуется в зной обильно поливать картофельный участок хотя бы раз в неделю. А предохранить преждевременное его высыхание могут помочь торф, опилки, опавшие листья или перегной слоем около десяти сантиметров.

В течение лета картофель можно несколько раз подкормить, подсыпав под стебли по горсточке минеральных удобрений.

Особое внимание следует обратить на борьбу с вредителями. Больше всего досаждают колорадский жук, палочник, медведка и кроты. С каждым из них надо справляться своим способом. Для этого существуют ядовитые вещества и приспособления, о которых можно получить достоверные сведения у агрономов и в специализированных магазинах. Поэтому, чтобы не навредить, не будем давать своих советов.

Когда на стеблях картофеля появятся цветки, это будет означать, что его клубни начинают интенсивно развиваться. В это время надо еще раз прополоть и окучить культуру. Через неделю-другую можно будет полакомиться молодой картошечкой, однако настоящий сбор урожая следует отложить до полного созревания клубней. Уборку производят в зависимости от сорта с конца августа до середины сентября. Убедиться в готовности клубней к хранению можно по состоянию кожуры. Она должна быть плотной, без чешуек.

После уборки картофеля может выясниться, что самые крупные клубни не так хороши, как может показаться на первый взгляд. Разрезав клубень, хозяйки видят внутри него полость, похожую на дупло. Эта патология возникает оттого, что внутренние ткани плода развиваются медленнее наружных, в результате чего разрушаются их крахмалистые клетки. Зачастую такое явление возникает из-за перекормки почвы удобрениями. Поэтому надо соблюдать меру при их применении.

После уборки картофель следует просушить на открытом воздухе, но не очень долго, чтобы клубни не позеленели, так как образовавшийся при этом хлорофилл является ядовитым. Когда корнеплоды подсохнут, их отряхивают от земли и сортируют. Самые крупные из них откладывают на пищу, средние –на посадку, а самые мелкие идут на корм скоту. Если животных нет, то мелочь можно использовать и самим. «Малышей» не нужно чистить, их надо тщательно промывать, варить «в мундире», затем очистить и поджарить на растительном масле или добавить в салат.

После переборки ни в коем случае картофель не следует мыть. Просушенные клубни надо разложить в тару с доступом воздуха: в деревянные ящики, лари или мешки, которые помещаются в погреба или в специально приспособленных помещениях. В течение зимы картофель надо несколько раз перебирать, чтобы избавиться от преждевременных ростков и загнивших клубней. При соблюдении этих мер овощ сохранится до следующего урожая.

Несмотря на все меры по сохранению урожая, клубни картофеля может разрушать болезнь, которую называют сухой гнилью. Особенно подвержены ей поврежденные плоды. Развивается заболевание быстро, о его наличии говорят серовато- бурые пятна на кожуре. В этих местах клубни становятся мягкими и быстро разрушаются. Чтобы не заразился весь урожай, необходимо через две недели после закладки тщательно осмотреть его и перебрать. Хранилища надо будет обработать 2% формалином или 4% раствором хлорной извести. А лучше такую обработку произвести и перед закладкой овощей.