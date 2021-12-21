«Опасные дураки» Кремля

Дмитрий Песков в очередной раз перешел невидимые «красные линии», умудрившись одной фразой оскорбить десятки миллионов россиян. При этом сами насельники российского политического Олимпа вакцинироваться что-то не шибко спешат

Пресс-секретарь Путина в очередной раз потряс общественность своей свежей очередной филиппикой, умудрившись одной фразой оскорбить и восстановить против себя десятки миллионов россиян. Мастерство, как говорится, не пропьешь. То, что Дмитрий Сергеевич периодически несет «пургу», мы несколько лет назад узнали из уст самого президента. Правда, это нисколько не мешает «волшебнику слова и гению риторики» регулярно потрясать воображение россиян своими экстравагантными сентенциями.

Вот и на этот раз он в очередной раз перешел невидимые «красные линии», которые жестко табуированы для человека его профессии.

В своем недавнем пассаже он назвал всех антипрививочников-россиян «опасными дураками». До него такое не позволял себе ни один сторонник прививок, окопавшийся во власти. Это при том, что сам он, как мы знаем, привился совсем недавно.

«У меня высокий титр антител», – еще только в октябре этого на голубом глазу заявлял пресс-секретарь общественности в ответ на вопрос, вакцинировался ли он. Но ровно то же самое могут сказать миллионы россиян, не желающих подставлять плечо под наспех сделанную вакцину, переживающую уже третью фазу модернизации…

Но Дмитрий Сергеевич, судя по всему, даже в мыслях не держит идею докопаться до сути этого явления – массового игнорирования вакцины. А мы попробуем.

Действительно, почему не прививается наш народ?

Потому что он не верит власти. А почему он ей не верит? Да потому что она всем своим поведением и поступками десятилетиями напролет расписывается если не в ненависти к нему, то в крайней степени неприязни.

«Русский вопрос», поднятый на щит в свое время статьями Владимира Ленина о великодержавном шовинизме, по-прежнему будоражит умы и души многонациональной кремлевской элиты и заставляет ее в своих действиях метаться от одной крайности к другой. Призрак русского бунта, бессмысленного, беспощадного и сметающего все на своем пути, до сих пор является болезненным фантомом «кремлевских многонационалов». И выбирая их двух зол – бунта и массового профилактического прессинга - они неизменно выбирают последний.

Перечень доковидных побед власти над собственным народом за последние четверть века просто потрясает воображение.

Развал Советского Союза, ваучерная приватизация, которую Лужков назвал «аферой тысячелетия», массовое обнищание народа на фоне горстки жируюших олигархов, наводнение страны полчищами мигрантов с целью демографического замещения населения, резкое (и, возможно, не последнее) повышение пенсионного возраста...

Список деяний, «наносящих пользу» и «причиняющих добро», можно продолжать.

К тому же народ убежден, что весь Кремль и вся его олигархическая гособслуга, имеющая счета, виллы и яхты за рубежом и в итоге всецело зависящая от воли Запада, давно является безропотным проводником в жизнь его воли. А сладкий сон коллективного Запада – исчезновение с лица земли русских как этноса. И именно для этого – рассуждает обыватель – и придуманы и ковид, и вакцина, и все остальные виды и подвиды этнобиологического оружия.

По мнению обывателя, Кремль, услышав или даже почувствовав спинномозговым чутьем волю Запада, направленную на массовое истребление россиян, мгновенно взял под козырек. И погнал всех на мины. В понимании обывателя – на массовый убой с отложенным эффектом. Если это не так – докажите. Желательно – личным примером.

Но сами насельники российского политического Олимпа вакцинироваться что-то не шибко спешат. Та же Госдума для себя, любимых, отменила куар-код. Это прямой признак корпоративной антиваксеровской политики думчан.

Иногда все-таки лучше жевать, чем говорить, Дмитрий Сергеевич. Когда вы входите в более сложные смысловые материи, начинается словесная пурга, которая может подтолкнуть общество к гражданской войне ваксеров и их идейных противников.

«Кровавый демон революции» и злой гений Гражданской войны Лейба Давидович Троцкий подтвердит вам это лучше всех.