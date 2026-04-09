ПИКА «Молчащая гора» (интернет-сингл)

Исполнитель: ПИКА, Название: «Молчащая гора», Стиль: хоррор-панк, Год: 2026

Группа «ПИКА» - это, как известно, хоррор-панк с женским вокалом. Так уж повелось, что пространства для маневров у представителей этого жанра не так уж много, поэтому большинство групп похожи друг на друга и на своих предтеч. Но женщины — существа непредсказуемые, поэтому могут время от времени выдать что-нибудь эдакое, чтобы многие ахнули. Именно такой и получилась песня «Молчащая гора».

Несмотря на обложку с зашитым ртом, напоминающим кадр из какого-то фильма ужасов, песня больше получилась иносказательной. В ее основе — конфликт между вершиной и подножием горы. Пока вулканический пик ярится, грозя извержением лавы и пепла, низ горы трясется от страха. Но все в одночасье меняется: слово «трясется» разворачивается в полную мощь, и все заканчивается землетрясением. Песню можно трактовать в социальном (верхи не могут, низы не хотят) или религиозном ключе (давление фарисеев). Но нам ближе анализ с точки зрения психология творчества: Катя Корочкина абстрагировалась, наконец, от нависающих над ней авторитетов и выдала нечто самобытное.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации