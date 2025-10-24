Кремль пояснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» России

14:47 24.10.2025

Россия готова дать "ошеломляющий ответ" на сами попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующем заявлении Владимира Путина.

"Вы неправильно сказали: [ошеломляющий ответ будет] не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Накануне глава государства, отвечая на вопросы журналистов о возможных поставках дальнобойного оружия Украине, назвал это попыткой эскалации. В случае же нанесения ударов вглубь России Tomahawk или другим дальнобойным оружием, будет дан ошеломляющий ответ, указал президент.