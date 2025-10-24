Кремль пояснил слова Путина об «ошеломляющем ответе» России
Россия готова дать "ошеломляющий ответ" на сами попытки нанесения ударов дальнобойным оружием вглубь ее территории. Это подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о соответствующем заявлении Владимира Путина.
"Вы неправильно сказали: [ошеломляющий ответ будет] не на поставки Tomahawk, а на попытки осуществления ударов вглубь территории РФ. Вот о чем говорил президент", - приводит слова представителя Кремля ТАСС.
Накануне глава государства, отвечая на вопросы журналистов о возможных поставках дальнобойного оружия Украине, назвал это попыткой эскалации. В случае же нанесения ударов вглубь России Tomahawk или другим дальнобойным оружием, будет дан ошеломляющий ответ, указал президент.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Сначала сам вводит страну в кризис, а потом - давай русский народ, вытаскивай на своём горбу
Пока что, несмотря на некоторые достаточно серьезные просчеты, Путин занимает достойное место после Сталина, ведя страну в период всеобщего кризиса. Да, он кажется нерешительным в ряде случаев, но, имея дело с западными идиотами, не понимающими, что такое война, он старается удержать страны от обмена ударами. По интеллекту и образованию ему нет равных в мире. Что бы ни вопили враги, включая сбежавших и внутренних эмигрантов, Путин - достояние России.
В июне 2023-го они разбегались, аки тараканы. Цирк, да и только.
лучше бы ничего не говорил Песков
он это сказал?