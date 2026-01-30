Наркомат «Духовные ценности»

Наркомат «Духовные ценности»

Исполнитель: Наркомат, Название: «Духовные ценности», Стиль: рок, Год: 2025

Константин Кудряшов — журналист «Аргументов и Фактов», писатель и лидер славной московской андеграундной группы «Наркомат». В своих едких песнях музыкант достаточно жестко бичует людей с претензией на интеллектуальность, замашками гуру и потугами на лидерство в общественном мнении. Цикл, изданный в 2020 году исполнялся Кудряшовым еще в начале нулевых. Но в «Наркомате появился профессиональный состав, и у лидера команды возникло закономерное желание переписать и обнародовать этот материал в пристойном виде.

Песня «Сомбреро» возникает из документальных речей латиноамериканских революционеров. Но эти идеалы 60-х были бездарно профуканы, и герой песни променял их на пиво и текилу в захудалом баре, да и еще и возмущается, что кто-то покусился на его «сокровища». Подобная метаморфоза происходит и в заглавной песне альбома «Духовные ценности» - этого самого «достояния» едва хватает на пару кружек пива, да такого отвратного, что они немедленно вызывают тошнотворный эффект.

Герои диска кичатся своей независимостью и причастностью в некоему прекрасному союзу. Но живут они по принципу кнута и пряника и страдают фатальной разобщенностью: в песне «Подпольное братство» все клянутся друг другу в верности, но на очередной концерт превозносимого ими кумира приходят полтора землекопа. А поездка на «Шашлыки» оборачивается для них фатальным похмельем и сплошным разочарованием. И диагноз здесь предельно прост и прозаичен: «Застряли между эпосом и анусом — сами виноваты».

Даже апелляция к великим не способствует в альбоме умножению этих самых духовных ценностей в падшем мире. Из «Аквариума» берется пессимистическая строчка «недолго это тело будет жить на земле», а Егор Летов оказывается «игрушечным» (скорее всего, речь идет о его слепых подражателях). Сам Константин Кудряшов оказывается в заведомо выгоной позиции именно из-за полного отсутствия у него мессианских претензий. На достойном уровне он продолжает традиции Майка Науменко, предпочитая при этом препарировать все же не быт, а идеи.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Выбор читателей
Коллаж © KM.RU
СМИ: США и Украина обсуждали размещение нейтральных сил в Донбассе
Глава СПЧ предложил отчислять из школ за неисправленный «неуд» по поведению
Здание Минобороны РФ © KM.RU, Алексей Белкин
Минобороны затребовало доступ к банковским данным россиян
© KM.RU, Алексей Белкин
Госдума приняла в первом чтении проект о праве ФСБ отключать интернет
Избранное
«Ласточка-Fest», 25 июня, СК «Лужники»
FIEND «Мотылек» (интернет-релиз)
«Наша национальная забава – это десятилетиями «слезать» с нефтяной иглы и бесконечно рассуждать о величии, при этом практически полностью лишившись своего легкового автопрома»
Инженерные решения Германа Цоя: цифры вместо слов
Методы боевой спецпропаганды: сегодня они применяются против нас самих
Кинопремьера «Африка»: детям о блокаде Ленинграда
Гудтаймс feat. НАИВ «Я устал» (интернет-сингл)
Как обновить ванную комнату дешево, быстро и качественно? Советы от экспертов
«Ундервуд» сыграл песню из подслушанного разговора между господином и его дамой
Группа «Маша и Медведи» дала путевку в жизнь китаянке из шоу «Голос»
Леша Закон «По е...чку + Бухнуть и помахаться» (CD-R)
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.


Организации, запрещенные на территории Российской Федерации