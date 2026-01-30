Наркомат «Духовные ценности»

Исполнитель: Наркомат, Название: «Духовные ценности», Стиль: рок, Год: 2025

Константин Кудряшов — журналист «Аргументов и Фактов», писатель и лидер славной московской андеграундной группы «Наркомат». В своих едких песнях музыкант достаточно жестко бичует людей с претензией на интеллектуальность, замашками гуру и потугами на лидерство в общественном мнении. Цикл, изданный в 2020 году исполнялся Кудряшовым еще в начале нулевых. Но в «Наркомате появился профессиональный состав, и у лидера команды возникло закономерное желание переписать и обнародовать этот материал в пристойном виде.

Песня «Сомбреро» возникает из документальных речей латиноамериканских революционеров. Но эти идеалы 60-х были бездарно профуканы, и герой песни променял их на пиво и текилу в захудалом баре, да и еще и возмущается, что кто-то покусился на его «сокровища». Подобная метаморфоза происходит и в заглавной песне альбома «Духовные ценности» - этого самого «достояния» едва хватает на пару кружек пива, да такого отвратного, что они немедленно вызывают тошнотворный эффект.

Герои диска кичатся своей независимостью и причастностью в некоему прекрасному союзу. Но живут они по принципу кнута и пряника и страдают фатальной разобщенностью: в песне «Подпольное братство» все клянутся друг другу в верности, но на очередной концерт превозносимого ими кумира приходят полтора землекопа. А поездка на «Шашлыки» оборачивается для них фатальным похмельем и сплошным разочарованием. И диагноз здесь предельно прост и прозаичен: «Застряли между эпосом и анусом — сами виноваты».

Даже апелляция к великим не способствует в альбоме умножению этих самых духовных ценностей в падшем мире. Из «Аквариума» берется пессимистическая строчка «недолго это тело будет жить на земле», а Егор Летов оказывается «игрушечным» (скорее всего, речь идет о его слепых подражателях). Сам Константин Кудряшов оказывается в заведомо выгоной позиции именно из-за полного отсутствия у него мессианских претензий. На достойном уровне он продолжает традиции Майка Науменко, предпочитая при этом препарировать все же не быт, а идеи.