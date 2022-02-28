Офицерская кузница: кадетским корпусам в России исполнилось 290 лет

19:12 28.02.2022

Первый кадетский корпус в России появился в 1732 году. Сегодня их уже почти три десятка. У кадетского движения были разные периоды: и расцвет, и закат, переименование и возрождение. Неизменным оставалось только одно: здесь всегда готовили патриотов своей страны и профессионалов своего дела

Создание кадетского корпуса инициировал генерал-фельдмаршал Христофор Миних. В 1721 году его пригласил русский посол в Варшаве Григорий Долгоруков, чтобы вести инженерные дела государя. Как только он представил царю чертёж нового укрепления Кронштадта, Пётр I обрадовался: «Спасибо Долгорукову, он доставил мне искусного инженера и генерала». Христофор занимался устройством судоходства на Неве, прокладкой дорог, строительством Балтийского порта, проводил первый обходной Ладожский канал. Уже после смерти царя, в 1732 году, он основал в Петербурге первый в России Шляхетский кадетский корпус, «дабы в нём от четырёх до пяти сот молодых дворян и офицерских детей воспитывать и обучать как телесным и военным упражнениям, так и чужестранным языкам, художествам и наукам».

Кадетский корпус — военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки молодежи к военной карьере. Учащиеся носили военную форму и жили в казармах, несмотря на юный возраст. Не все ученики находили себя в воинской службе по окончании заведения, зато каждый выпускник получал хорошее образование. Здесь преподавали иностранные языки, историю, географию, ораторское искусство, юриспруденцию, танцы, музыку и другие полезные науки. Неудивительно, что после сдачи экзаменов, те выпускники, что не строили офицерскую карьеру в армии, неплохо устраивались на гражданке.

Названия корпуса постоянно менялись: Рыцарская академия, Сухопутный кадетский корпус, наконец Императорский сухопутный шляхетный кадетский корпус. В нем появилось деление на специализации в образовании, а по принятой внутренней структуре стали делить кадетов по возрасту (прием велся с 5-6 лет). Будущие инженеры, моряки и артиллеристы воспитывались отдельно. Однако такие изменения не пошли корпусу на пользу: военным наукам уделялось всё меньше внимания, и квалификация выпускников как офицеров год от года падала.

Когда в 1794 году корпус возглавил Михаил Кутузов, всё изменилось. Он озаботился высоким качеством образования и дисциплины, и использовал свои связи при дворе, чтобы снабжать корпус всем самым лучшим. С этого момента в корпус вернулась военная структура, воспитанники составили пять рот, а преподавать доверили исключительно военными. Упор делался на изучение тактики и военной истории, проводились настоящие полевые маневры. Император Павел I проводил смотр кадетов лично и принимал их торжественный парад, позже это стало традицией для любого монарха.

После Октябрьской революции кадетские корпуса упразднили и забыли бы об этой кузнице офицерских кадров вовсе, если бы не Великая Отечественная война. К идее возрождения кадетского образования пришли в те страшные для страны годы. Инициатором возвращения в систему образования кадетских корпусов стал известный военный ученый, генерал-лейтенант Алексей Игнатьев. Он написал письмо Сталину с просьбой восстановить кадетский корпус в Москве. Главнокомандующему идея понравилась, правда, с важной поправкой. Своей рукой на проекте постановления СНК № 901 от 21 августа 1943 года он вывел: «назвать заведения Суворовскими училищами». И распорядился вместо одного открыть сразу девять. Так в СССР были восстановлены традиции отечественного кадетского образования. Всего до 1991 года в стране действовало 11 Суворовских училищ (одно из них – Нахимовское – военно-морское), которые считались образцовыми учебными заведениями. Многие из их выпускников добились высоких званий и постов в армии, на флоте и в государстве.

После распада СССР восстановили кадетские корпуса, а также классы, где ребятам не приходится жить в казармах. Они гармонично сосуществуют с Суворовскими училищами. По состоянию на 2021 год, в системе Минобороны России девять кадетских корпусов (в том числе и являющиеся кадетскими корпусами Пансион воспитанниц Минобороны и его филиал в городе Санкт-Петербурге), а также семь президентских кадетских училищ (и ещё два, являющихся филиалами Нахимовского военно-морского училища). Кроме того, работают кадетские корпуса при разных ведомствах, всего их почти три десятка по всей стране. Объединяет их то, что военно-учебные заведения являются синонимами высококлассного и всестороннего образования. И кормят здесь тоже по высшему классу. Во многих из них профессиональные комбинаты питания следят за тем, чтобы ребята не знали, что такое голодное урчание в животе.

Фото с сайта opku.mil.ru

- Питание в кадетских училищах сегодня отличается от армейского. Для кадетов действует норма №6, которая предусмотрена для всех довузовских учебных заведений Министерства обороны, - рассказывает технолог центра корпоративного обучения комбината питания Александр Москаленко. - У ребят предусмотрен улучшенный паек, шестиразовое питание. Дети получают повышенный ассортимент блюд, круглогодично им предоставляют фрукты, овощи, разнообразную выпечку, кисломолочные продукты. Еженедельно проводятся Дни национальной кухни, в каждом регионе они свои.

На этой неделе Россия отмечает Масленицу, так что 290-летие кадеты в выходные обязательно отметят блинами с джемом или сметаной.

