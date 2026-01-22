Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники

Межведомственная комиссия будет создана для повышения эффективности управления развитием российской электроники, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию интегральной электроники.

"В целом следует кардинально повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. Я знаю об идее создания соответствующей межведомственной комиссии. Здесь, безусловно, важно не просто сформировать такую структуру, а за счёт её возможностей реально обеспечить сверхоперативное рассмотрение всех вопросов и принятие решений в этой сфере", - приводит его слова "Интерфакс"

Он дал поручение правительству и администрации президента определить детали работы такой комиссии.

"Считаю необходимым, чтобы её возглавили первой заместитель председателя правительства РФ Мантуров Денис Валентинович и помощник президента РФ Андрей Александрович Фурсенко", - сказал Путин.

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 23.01.2026, 10:04
    Гость: ну

    так нужно же было интенсивно отправлять средства для развития на запад да и чубайсам и их потомкам закрома заполнить. И никуда некого не клюет. Все идет так как намечено "дорожными картами" , трендами, брэндами, драйверами...Необходимо только анонсировать и бесконечно создавать комиссии в итоги которые не за что не отвечают и не отчитываются как и слуги народа, как и божьи слуги, но живущие лучше всех богов .

  2. 23.01.2026, 09:53
    Гость: Ага

    Отечественная электроника, как отрасль, в России уничтожена уже лет 25 назад.
    Причем целиком и полностью на всех этапах производства - и промышленность по выпуску электронных компонентов,и по выпуску изделий и оборудования, и, в подавляющем количестве, на уровне конструирования и проектирования.Сферы электронной промышленности в России просто нет, от слова совсем.Остались только предприятия "отверточной" сборки из зарубежных комплектующих. Что Несменяемый собрался развивать?Остались только руины заводов с остатками недоразворованного оборудования, квалифицированных кадров нет. Тут не развивать, тут вопрос о возможности возрождения надо ставить.

  4. 23.01.2026, 09:50
    Гость: гость

    А помнишь как тебе Чубайс всё роснано (!!!) в детский планшетик превратил? Ускоренно так списал в утиль всю русскую нанореволюцию. Просто гениальное было решение его туда назначить. Я аплодирую стоя такому госуправлению. Это поистине гениально. Браво!

  5. 23.01.2026, 09:30
    Гость: Мезозой-2

    Вместо восстановления Госплана - бесконечные комиссии прозаседавшихся пильщиков бюджета.

