Путин предложил создать комиссию по ускоренному развитию электроники

23:04 22.01.2026

Межведомственная комиссия будет создана для повышения эффективности управления развитием российской электроники, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию интегральной электроники.

"В целом следует кардинально повысить эффективность управления развитием отечественной электроники. Я знаю об идее создания соответствующей межведомственной комиссии. Здесь, безусловно, важно не просто сформировать такую структуру, а за счёт её возможностей реально обеспечить сверхоперативное рассмотрение всех вопросов и принятие решений в этой сфере", - приводит его слова "Интерфакс".

Он дал поручение правительству и администрации президента определить детали работы такой комиссии.

"Считаю необходимым, чтобы её возглавили первой заместитель председателя правительства РФ Мантуров Денис Валентинович и помощник президента РФ Андрей Александрович Фурсенко", - сказал Путин.