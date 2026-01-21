Скоро во всех школах России: многофакторная оценка поведения школьников – предтеча социального рейтинга

14:33 21.01.2026

Это уже далеко не старая добрая советская система дисциплинирования с двойками за хулиганство на уроках в журнал/дневник, а готовый инструмент социальной сегрегации

С начала нынешнего учебного года в семи регионах России идет апробация оценивания поведения школьников. В пилотном проекте участвуют 89 школ. И вот 18 января в Минпросвете сообщили, что готовится к внедрению единая модель оценки поведения для всех школ – уже с 1 сентября 2026 г. Замминистра просвещения Ольга Колударова ранее заявила, что в будущем она появится и в аттестате выпускника. Соответствующие изменения прописаны в проекте приказа ведомства, выложенного на портале правительственных НПА 15 января. Фактическое появление в школах новой дисциплины «Поведение», которая оценивается по непрозрачным критериям и имеет непонятные пока последствия для «не успевающих» (включая влияние на их будущее) беспокоит родительское сообщество, педагогов, независимых экспертов. На примере того, как это было реализовано в одной из школ пилотного региона – Тульской области – можно сделать самые печальные выводы. Подтверждаются опасения тех, кто считает эту «инновацию» предтечей социального рейтинга. И новым поводом для органов опеки вмешаться в семью с целью якобы профилактирования вероятных девиаций ребенка.

Как рассказали в Минпросвете 18 января, каждая школа выбрала один из трех предлагаемых вариантов оценки поведения. Это система "зачет - незачет", пятибалльная шкала - отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно и совсем неудовлетворительно и трехбалльная оценка - неудовлетворительное, удовлетворительное и образцовое поведение.

По итогам эксперимента выберут одну модель для всех школ. Планируется, что оценки начнут ставить повсеместно уже с 1 сентября 2026 года. При этом в министерстве пояснили: оценивать поведение будут с 1 по 11-й класс, хотя эксперимент проходил только в 1-8-х классах.

Ранее замминистра просвещения Ольга Колударова отмечала: в будущем оценка за поведение найдет отражение в документах об окончании учебного заведения, то есть в аттестатах.

Причем на публичном обсуждении этой темы с президентом России в конце 2024 г. Владимир Путин дал понять, что поддерживает инициативу, и внедрение оценки поведения должно иметь серьезные последствия и закрепление:

«Сейчас я не готов формулировать окончательные решения, но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она должна быть равноценной с другими оценками», - отметил президент.

То есть намерения внедрителей единой системы оценки поведения очень серьезны, подкреплены позицией первого лица страны и вряд ли получится их отменить.

На портале правительственных нормативных актов 15 января с.г. был выложен проект приказа Минпросвета, вносящий изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвета РФ от 22 марта 2021 г. № 115.

Нас интересует одно положение из этого документа:

«4. Пункт 25 дополнить абзацем следующего содержания:

«Контроль за соблюдением правил внутреннего распорядка обучающихся, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в Организации, может предусматривать выставление оценок поведения обучающихся».

Заметим, что этот проект приказа не раскрывает конкретно критерии оценивания поведения школьников, никак не прописывает последствия такого оценивания. Основной груз оценивания ляжет на администрацию школы, классных руководителей, педагогов, соцпедагогов и других работников школы, что следует из ссылки в документе на п. 3.1 ст. 43 273-ФЗ «Об образовании», где прописано, кто контролирует «соблюдение правил внутреннего распорядка, включая соблюдение дисциплины на учебных занятиях и правил поведения в организации».

Также непонятно соотношение «оценки поведения» с мерами дисциплинарного взыскания, которые приводятся в той же статьи 43 273-ФЗ. Вроде как очевидно, что низкая оценка за поведение (особенно, стабильно неудовлетворительная) – это маркер несоблюдения школьником дисциплины на занятиях, правил поведения в школе и т.д. В то же время, в проекте приказа Минпросвета прямо не прописано, что при низкой оценке за поведение возможны какие-либо наказания/дисциплинарные взыскания. А по закону перечень взысканий серьезный: «замечание, выговор, отчисление из организации, осуществляющей образовательную деятельность». В общем, каковы последствия низкой оценки за поведение, из проекта НПА не понятно.

Входит ли в компетенцию школы право вводить оценку за поведение – вопрос юридически спорный. По 273-ФЗ, школа вправе «устанавливать правила внутреннего распорядка и меры по обеспечению дисциплины», а в документе Минпросвета сказано, что школа в рамках этой компетенции теперь «может предусматривать оценку поведения обучающихся». Фактически нормативным актом Минпросвет предлагает внедрить новый элемент внутришкольного контроля – в рамках тех компетенций школы, которыми она уже наделена по закону. И отбить такой подход будет очень трудно.

Теперь обратим внимание, как реализовывался эксперимент по внедрению оценки поведения обучающихся на практике – на примере Положения об оценке поведения обучающихся с 1 по 8 классы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Шелепинская средняя общеобразовательная школа №27» муниципального образования город Алексин Тульской области.

Выдержка из Положения:

«…система оценки поведения обучающихся включает 5 критериев и 11 показателей. Критерии:

- дисциплинированность (соблюдение правил внутреннего распорядка обучающихся, установленных в образовательной организации);

- соблюдение норм межличностного взаимодействия с обучающимися (неконфликтность, уважительное, доброе отношение к сверстникам);

- соблюдение норм межличностного взаимодействия со взрослыми (неконфликтность, уважительное отношение ко взрослым);

- социальная активность (участие в социально значимых проектах, программах, в том числе гражданско-патриотической направленности);

- правомерное поведение (отсутствие фактов антиобщественных действий и противоправного поведения)».

В критерий «социальная активность», в частности, включены следующие показатели:

«участвует в общественной жизни класса и школы, в значимых проектах, в том числе в деятельности и мероприятиях детских и программах, в том числе молодежных общественных объединений;

регулярно посещает внеурочные занятия направленности «Разговоры о важном» (не пропускает без уважительной причины)».

То есть обязательное посещение неоднократно (и обоснованно) раскритикованной родительским сообществом и педагогами «официозной» внеурочки, над разработкой которой трудятся, скажем прямо, сомнительные персонажи, в том числе, связанные с ООН, ЮНЕСКО, другими наднациональными структурами – руководители глобалистского по сути Института стратегии развития образования (ныне именуется - Институт содержания и методов обучения) и т.д., становится критерием хорошего поведения. И тут уже впору серьезно поднапрячься.

Далее нам рассказывают про особенности формирования поведенческого рейтинга школьников:

«Среди перечисленных показателей 8 – имеют положительную модальность (утверждают наличие значимой положительной характеристики поведения обучающегося), 3 показателя имеют отрицательную модальность (2.2, 5.1, 5.2, формулировка отражает отсутствие нежелательных характеристик поведения обучающегося).

Данный подход является обоснованным с точки зрения целостности характеристики поведения обучающихся с учётом показателей риска, которые могут свидетельствовать о наличии признаков девиантного поведения.

Перечисленные показатели являются обязательными для оценки поведения обучающихся всех возрастных групп. Содержание показателей просоциального поведения может уточняться образовательной организацией с учетом возрастных особенностей обучающихся и особенностей организации образовательной деятельности (участие в определенных видах деятельности, в мероприятиях, общественных объединениях).

Для оценки фактического поведения обучающихся по отдельным показателям используется двухуровневая система оценивания поведения обучающихся, включающая две содержательные оценки: «зачтено», «незачтено».

Шкала оценки показателей:

1 балл – поведение обучающегося соответствует показателю. Показатель проявляется в поведении обучающегося всегда или в большинстве ситуаций.

0 баллов – поведение обучающегося не соответствует показателю. Показатель не проявляется или отсутствует в поведении обучающегося. При наличии фактов нарушений по показателям с отрицательной модальностью (2.2, 5.1, 5.2), оценка показателя – «0».

Суммарно максимальное количество баллов при оценке всех показателей просоциального поведения обучающегося составляет 11 баллов.

Оценка «зачтено» выставляется обучающимся в результате суммирования баллов по критериям, получения суммы баллов в диапазоне 4-11 баллов.

Оценка «незачтено» выставляется обучающимся в результате суммирования баллов по критериям, получения суммы баллов в диапазоне 0-3 балла.

Учитывая социально-психологические особенности детей, преобладание визуальных способов восприятия информации, для фиксации результатов используется тепловая карта оценки поведения обучающихся 1 класса.

Тепловая карта предполагает использование цветового «светофора» с обозначением сигнальных (информационных) характеристик каждого цвета:

зеленый – поведение обучающегося соответствует показателю просоциального поведения (1 балл);

красный – поведение обучающегося не соответствует показателю просоциального поведения (0 баллов).

Общая оценка выставляется обучающимся в результате суммирования баллов по критериям суммы баллов в диапазоне 0-11 баллов. зеленый – сумма баллов в диапазоне 4-11 баллов; красный – 0-3 балла.

Тепловая карта является эффективным информационным средством, позволяющим провести анализ фактической поведенческой активности обучающихся и донести соответствующую информацию:

обучающимся для понимания проблем и точек роста, вариантов саморазвития;

родителям (законным представителям) обучающихся для понимания рисков, угроз поведенческой активности ребенка и понимания направлений изменения семейного воспитания, поддержки и помощи ребенку;

педагогическим работникам для понимания рисков, угроз поведенческой активности обучающегося и определения необходимых направлений воспитательных, коррекционно-развивающих мероприятий, определения направлений и содержания проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним».

Не случайно приведена большая цитата из алгоритмов расчета «тепловой карты» поведения школьников. Это в чистом виде рейтинговая, сегрегационная модель, причем нацеленная на предотвращение рисков, которые только «могут свидетельствовать» о наличии некого девиантного поведения. Эти критерии и способ оценки далеки от прозрачности и очень напоминают способ ранжирования семей по цветовой «шкале риска» в ювенальной системе ГИС «Профилактика» (от того же Минпросвета)/АИС «Траектория».

Есть здесь и ювенальные закладки, приведем финальную часть Положения об оценивании поведения от школы в Тульской области:

«Результаты оценивания поведения обучающихся могут быть использованы индивидуально для разработки системы:

- поощрений обучающих (подпункт 10.1, подпункт 11 пункта 3 статьи 28 «Компетенция, права, обязанности и ответственность образовательной организации» Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»);

- поддержки обучающихся, нуждающихся в стимулирующем, тьюторском сопровождении наставника;

- индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними (статья 5 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»)».

Фактически низкая оценка за поведение становится основанием для вмешательства органов опеки в семью такого обучающегося. Для навязывания ему (а значит, и всей семье) наставничества и т.д.

С уже озвученным Минпросветом намерением ставить оценки за поведение в итоговый аттестат, с предполагаемым наверняка их включением в цифровое портфолио и персональную образовательную траекторию обучающегося, риски печальных последствий при внедрении этой системы резко возрастают. Это уже далеко не старая добрая советская система дисциплинирования с двойками за хулиганство на уроках в журнал/дневник, а готовый инструмент социальной сегрегации и социальной инженерии.

Кроме того, риски утечки данных при формировании баз с личными сведениями о характеристиках, поведенческом рейтинге обучающихся очень велики, что может быть чревато новыми масштабными мошенничествами и злоупотреблениями. Уже молчим про коррупциогенный фактор в самой системе образования, если при выставлении обязательной оценки за поведение по вот таким критериям, на усмотрение классного руководителя/администрации школы появится какой-либо корыстный личный интерес родителей/работников школы. А он появится – это лишь вопрос времени.

И если внедрение оценки поведения уже одобрено на высшем уровне и будет внедрено в любом случае, значит, надо серьезно дорабатывать текст проекта приказа Минпросвета «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам…», утвержденный приказом Минпросвета РФ от 22.03.2021 № 115 (в части дополнения пункта 25 положением о возможности выставления оценок поведения обучающихся)».

Ключевая задача доработки – гарантии школьникам и их семьям, что их не будут рейтинговать, профилактировать, сегрегировать, вести цифровое досье, связанное с цифровым портфолио и персональной образовательной траектории, что нейросеть не будет автоматически получать доступ к сведениям об оценке их поведения, что эти данные будут не публичны и будут храниться на ресурсах соответствующей школы, а не в каких-либо ГИС. Чтобы не допустить дискриминацию и стигматизацию детей на основе многофакторной и непрозрачной оценки их поведения. А также исключить коррупциогенный фактор, который будет тем выше, чем значительнее оценка за поведение школьника будет влиять на его дальнейшую судьбу. По крайней мере, эти меры способны нивелировать внедрение новой огромной проблемы, которую нам всем подготовил Минпросвет.