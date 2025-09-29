Ориентир «Белый генерал»

Исполнитель: Ориентир, Название: «Белый генерал», Стиль: альт-рок; Год: 2025

Что умеем, не храним… Деятельность «белого генерала» Михаила Дмитриевич Скобелева катастрофически недооценивалась современыми рок-музыкантами. Дошло даже до того, что признанный иноагентом Минюстом РФ Борис Гребенщиков в туманной песне «Генерал Скобелев», по сути, девальвировал героический образ полководца, укрупнив в метафорическом мареве момент его смерти в объятьях проститутки.

Историческую справедливость восстановила череповецкая группа «Ориентир». В короткой, но тяжелой песне «Белый генерал» музыканты меньше, чем в три минуты, уложили все, что нам надо знать о герое: освобождение Болгарии, изнурительный туркестанский переход и его исключительная популярность от избавленных от иноземного гнета народов. Для юных слушателей предусмотрена даже рэповая вставка.

