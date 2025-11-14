Лидер «Красных Звезд» рассказал о своем знакомстве с Егором Летовым

Акустический концерт лидера группы «Черная Ленточка» и «Красные Звезды» Владимира Селиванова состоялся в московском клубе «Алиби» 13 ноября 2025 года

Выступление формально было приурочено ко дню рождения певца — спустя два дня он отмечает свое 50-летие. Однако любой концерт Владимира Селиванова — намного шире каких-либо поводов и даже музыкальной составляющей. Его миссия — доносить до слушателей Правду, которая, как водится, страшна и нелицеприятна, но знать ее необходимо каждому.

Первые две песни - «Последнее детство Ивана-дурака» и «Последнее лето детства» хоть и имели отношение к возрастным изменениям, но главным в них было все же не это, а преодоление важных рубежей. Владимир Селиванов охотно контактировал со зрителями и даже предложил задавать ему вопросы. «Может быть кто-то не знает как ему жить?» - иронично уточнил он при этом, но тут же предупредил, что никаких психологических тренингов проводить не собирается.

Впервые в исполнении Владимира Селиванова посетители «Алиби» услышали песню «Гражданской обороны» «Насрать на мое лицо». На днях певец записал этот кавер с саксофонистом Егором Летовым. Естественно, зрители тут же заинтересовались историей знакомства Владимира Селиванова с Егором. Выяснилось, что лидеру «ГО» в 90-е во время гастролей в Воронеже включили песню «Красных Звезд» «Поезд», которая ему откровенно приглянулась. Узнав об этом, Владимир Селиванов позвонил ему и поблагодарил. Результатом этого знакомства стал конверт «Гражданской обороны» в Минске, где аккомпаниаторами выступили «Красные Звезды».

В исполнении Владимира Селиванова одинаково внушительным получается любой материал — тут, главное, своя манера и особенный подход. Грозно и величественно прозвучала «Ветер-бродяга» Алексея Глызина. Селиванов подробно объяснил, что любил ее еще со времен советской «Утренней почты» с ведущим Юрием Николаевым. Глызин, по его наблюдениям, и «Веселых ребятах» проявил себя ярко, и единственный из них сделал достойную сольную карьеру. Правда, вагиностарадательные его песни, вроде «Писем издалека» нравятся лидеру «КЗ» чуть меньше: «Я не могу себе представить, чтобы мужчина сжигал письма — если он только не редактор глянцевого журнала».

Некоторые речи Владимира Селиванова напоминали собой рассказы Даниила Хармса. Такой была история про географа из его школы, который «так» любил произносить, а ученики считали, сколько раз он это сделает: «Я насчитал максимум 111, но я был не сильно внимательный ученик. Некоторые досчитывали до 140, но это, наверное особый случай. Потом он эмигрировал в Израиль, и все закончилось. Я может и хотел бы продолжить, но не знаю, что сказать» .

На самом деле, ему было и что сказать, и — главное — спеть. С видимым удовольствием он исполнил свою любтиую песню «Родина-смерть», «Поезд», который так понравился Егору Летову и «Баррикадную», строчку из которой «последней умирает не надежда, последней умирает любовь» знали в начале 2000-х абсолютно все опрошенные им люди из самых разных городов. Все это привело на тот момент его даже к «звездной болезни». «Чуть на больничный не ушел!» - воскликнул по этому поводу Владимир Селиванов на концерте в «Алиби». По просьбе зрителей, он рассказал и историю «Баррикадной». Песня посвящена его тогдашней музе — журналистке Марине, мечтавшей познакомиться с Эдуардом Лимоновым, что и сбылось. Однажды вместе с Мариной Владимир Селиванов ехал на поезде в Москву, и их попутчиками оказались игроки КВНа, которые напоили его до полусмерти сначала шампанским, потом спиртом «Роял».

Завершился концерт двумя сильнейшими вещами Владимира Селиванова - «Песня берсерка» и «Откровение». На прощание он объяснил поклонникам, что позволял себе шутки только для того, чтобы им не снесла крышу серьезность его песен. «А так у меня чувство юмора, как у лопаты!» - самокритично, но несправедливо заключил он. Но данная реплика была нужна для того, чтобы публика действительно сумела разглядеть за его песнями нечто невообразимо большее!