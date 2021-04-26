Родительский контроль за питанием в действии: столовые московских школ открыты для пап и мам учащихся

18:36 26.04.2021

Пока регионы только приступают к исполнению поручения президента России Владимира Путина по организации родительского контроля за школьным питанием, в Москве такая практика уже давно существует и с успехом применяется

Не так давно папы и мамы учащихся смогли своими глазами увидеть и даже попробовать, как кормят их детей в столичных школах № 508 и № 904.

Двери столовых школ Москвы открыты для пап и мам учащихся. Родительские инспекции здесь уже давно стали неотъемлемой частью многоступенчатой системы контроля за детским питанием. Крупные современные комбинаты на зависть регионам не только ведут просветительскую работу с семьями школьников, но и устраивают для них дегустации блюд из меню столовых. На днях сразу две школы, № 508 и № 904, распахнули свои двери для родительской инспекции.

В школе № 508 технологи комбината питания рассказали родителям о том, какое питание можно считать не только вкусным, но и полезным, сбалансированным. Папы и мамы смогли убедиться, что ассортимент современного школьного буфета не ограничен исключительно свежей выпечкой. Помимо сэндвичей и роллов, здесь есть все, что придется по душе любителям правильного питания: морковные палочки и яблочные снеки, овощное и фруктовое ассорти линейки «Здравушка». Родителям не возбранялось попробовать любое блюдо из детского меню.

Представители организатора питания отметили, что качество детской еды зависит не только от исходных продуктов. Оно складывается из таких составляющих, как соблюдение ГОСТов и других нормативов, быстрая доставка, а также сроки приготовления и хранения блюд. Поэтому многие школьные блюда готовят непосредственно перед подачей на стол. Например, не успевает заветриваться фруктовый микс, которым очень любят лакомиться школьники.

На встрече с представителями Комбината дошкольного питания, которая состоялась в школе № 904, родители также смогли продегустировать самые популярные блюда из меню учащихся. Ими оказались борщ, рыбный суп, куриные котлетки с макаронами и тефтели с рисом. Папы и мамы засыпали технологов комбината вопросами, которые касались сбалансированности и калорийности блюд, зависимости рациона учащихся от их возраста и особенностей технологического процесса приготовления пищи.

Открытый диалог между организаторами питания и родительской общественностью в школах закончился на позитивной ноте. Папы и мамы поблагодарили технологов и поваров за их нелегкий труд и выдвинули ряд предложений по улучшению системы организации питания. Так, в школе № 508 они попросили организовать предварительный заказ меню через сайт mos.ru и разрешить родителям определять предпочтения для поставки продукции. Еще одно пожелание касалось более детального информирования о составе продукции, которая представлена в школьном буфете.

По словам педагогов образовательных учреждений, подобные мероприятия помогают родителям убедиться в том, что их детей кормят действительно вкусной, разнообразной и безопасной пищей. После родительских инспекций еще больший поток школьников устремляется на перемене в столовую.

