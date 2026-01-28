Сектор Газовой Атаки «Никогда не сдавайся»

Исполнитель: Сектор Газовой Атаки, Название: «Никогда не сдавайся», Стиль: панк-рок, Год: 2025

«Никогда не сдавайся» - это лейтмотив всех последних альбомов «Сектора Газовой Атаки», начиная, пожалуй, с диска «Округ — не Колумбия» 2017 года. Легко сказать, но трудно воплотить. Особенно — без специальной подготовки. Такой инструктаж осуществляет «СГА» в своем новом альбоме.

Песня «Суть» и впрямь является квинтэссенцией продуктивного отношения к жизни. Сводится она к золотому правилу этики: как ты относишься к окружающим, так и они будут поступать с тобой. Ну а если тебе кажется, что все вокруг гондоны, то, не обессудь — стало быть, и ты в точности такой же! Очень важно, что в этой песне автор и исполнитель материала Сергей Кимцов абстрагируется от всевозможных коучей, которые на словах могут учить схожим вещам, но на деле водят наивных клиентов за нос, вытягивают деньги и калtчат психику.

Урок закрепляется в песне «Друг», где «Сектора Газовой Атаки» идет от противного и дает отрицательную модель поведения с тем, чтобы другие поступали ровно наоборот. За основу текста взято знаменитое стихотворение Владимира Маяковского «Что такое хорошо и что такое плохо», но упор именно на «плохо» в его современном преломлении — наркомания, алкоголизм и попытка соблазнителя жены приятеля.

Песни «На передовой» и «Вопреки» показывают как можно поступать в пику этому мутному плаванью по течению, а «Счастье» учит наслаждаться такими непритязательными вещами, как Солнце за окном и возможность петь. Это действительно очень серьезная мотивация, особенно — с учетом того, что любовные отношения у героя альбома фатально не складываются. Отчасти в этом виноват он сам, поскольку в песне «Потерял» речь идет о спившемся парне, спасать которого у его спутницы уже давно нет сил. В продолжении «вампирской» песни «Выбор» благородный вурдалак тоскует по оставшейся в прошлом страсти.

Забавнее всего звучит в этой череде любовных песен «Повод» - дуэт с дочерью Юрия Хоя Ириной Клинских. Здесь мы имеем дело с пародийно переосмысленной песней «Милый мой дедочек». Пока зазноба упрекает рассказчика в постоянных кутежах, он небезосновательно обвиняет ее в расточительстве. От кредитов алчной барышни в ужас приходит не только он сам, но и даже знакромые нам «Бабка, Любка и сизая голубка», а слушателя от такого поворота сюжета разбирает гомерический хохот.

Совсем другие чувства вызывает дуэт с Денисом Михайловым из группы «Обе-Рек», где каждый день, как сказал бы Майк Науменко из группы «Зоопарк» - как меткий выстрел, а так называемые друзья так и норовят намалевать тебе мишень на спине. Подливают мала в огонь и власти, чья деятельность в песне «Сильная рука» сводится к лишь одному короткому слову - «бить». Не добавляют оптимизма и раздолбанные хрущевки и порушенные дворы в хитовой «Тени пятиэтажек». Единственное, за что остается цепляться герою этой песни — за панк-рок и за энергичные отрывистые партии скрипки Людмилы Маховой из группы «Дайте Два». Ну а для слушателя дополнительным стимулом радоваться жизни вопреки всему станет бодрый заряд от этих ладных песен и красивое CD-издание альбома «Никогда не сдавайся»!