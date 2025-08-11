Андрей Князев рассчитал процент слушающих «Короля и Шута» женщин

Концерты группы «КняZz» памяти Михаила Горшенева состоялся в московском клубе VK Stadium 7 и 8 августа 2025 года

Каждый год Андрей Князев отдает большими концертами дань своей прежней группе и соратнику по ней. И если в прошлом году «КняZz» собрал гигантскую арену ВТБ, то на этот раз было решено провести выступления в клубном формате. Но на поверку они оказались не менее масштабными, ведь и клуб был выбран самый большой в Москве, и аншлаги в нем наблюдались оба дня подряд. Речь же сейчас пойдет о втором дне 8 августа.

Не менее важную роль, чем песни «Короля и Шута», играл видеоряд Андрея Князева к ним. С первых мгновений концерта поклонники смогли оценить одну из таких видеоработ: усталый путник Князь решил перевести дух в таверне, но вокруг нее ошивалась всяческая нечить и древний старик на последнем издыхании, который оказался ровесником пышущего здоровьем странника. Кронечно же, мультфильм предварял песню «Волосокрад».

«Рады сообщить тот факт, что мы открываем второй день концертов, который приурочен ко дню рождения Михаила Горшенева, который, как вы знаете, был вчера» - поприветствовал публику Андрей Князев и немедленно устроил скандирование: «Дайте людям рому!» Часть песен сопровождалась стихотворными интермедиями, и среди них были «Мастер приглашает в гости» («опять доверчивым гостям в вино подсыпан яд»), «Тайна хозяйки старинных часов» («часы стоят и жизнь графини медленно течет»), «Танец злобного гения» («был доминантой человеческий порок»), «Камнем по голове» («лишь проходимец был не рад. Он был в ужасном состоянии») и «Ели мясо мужики».

Единение музыкантов группы «КняZz» с залом было поразительным. Если перед «Охотником» Андрей Князев призывал зрителей кричать «хой», то ближе к финалу концерта такая инициатива уже исходила от них самих. «Что вы, сказали — хой? - уловил он их настрой перед «Жаль, нет ружья». - Вы ходите сыграть в эту игру?» Согласно правилам этой игры, зверь в этой сказке не выл, а выражал свои чувства с помощью традиционного панковского возгласа. И зрители настолько хорошо и дружно его воспроизвели, что гитарист Альберт Визенберг удовлетворенно оценил их порыв: «Стая!»

Общаясь со зрителями, Андрей Князев особое внимание уделил тому, что группа постяонно достает из старых архивов песни «Короля и Шута», которые либо исполнялись очень редко, либо не игрались вообще. «Всегда идёт пополнение из старенького!» - объяснил он. Так было и на этот раз. Программу украсили такие раритеты, как «Злодей и Шапка», «Пляски на могиле» и «Двое против всех». Последняя из них произвела особенно сильное впечатление — на счет неподражаемых танцев Андрея Князева и созданного им видеоряда о герое этой песне — романтических грабителях Бонни и Клайде, которые продолжали зажигать даже после своей гибели.

На включенном в программу памяти Михаила Горшенева несколько лет назад «Дагоне» произошел забавный казус. Альберт Визенберг начал играть песню довольно навороченно, но Андрей Князев ее остановил и предложил начать сначала. «Нельзя такую песню начинать со сложной блюзовой или джазовой ноты», - объяснил певец.

Перед «Гимном Шута» Андрей Князев сказал пару добрых слов по поводу графического символа «Короля и Шута». По его версии, старый добрый Шут никогда не даст в обиду всех добрых людей и 80 процентов женщин, которые действительно любят эту музыку, а остальные — под вопросом. Сказочным персонажем на этой песне и бисовом «Проклятом старом доме» зрители вдоволь налюбовались в показанных в качестве видеоряда фрагментах сериала «Король и Шут». «Главный герой этих концертов в наших сердцах и нашей памяти, - подытожил Андрей Князев перед прощальным «Лесником». - Как Миха и хотел, он продолжает жить в песнях книгах, а также на экранах».