«Не брат ты мне»: что не так с историей культового российского фильма на Netflix и бандеровцами

Немного не по себе становится от самого факта продажи прав на «Братьев» американцам. В картине оставили высказывания о «ниггерах», «фашистах» и большинство хлестких фраз, но особую истерику история с размещением «Брата» на Netflix вызвала в Киеве

Культовые фильмы российского режиссера Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» появились в июне на американском стриминговом сервисе Netflix. Соответствующие права американцы приобрели в мае у российской компании «СТВ».

История сделки быстро вызвала ажиотаж в сети и обросла многочисленными мемами. Американские переводчики оставили в картине высказывания о «ниггерах» и «фашистах», а также - большинство хлестких фраз, хорошо известных каждому фанату фильма. Переводчики не стали «жалеть» ни национальные, ни сексуальные меньшинства.

Особую же истерику история с размещением «Брата» на Netflix вызвала в Киеве. Многие помнят знаменитый диалог:

- Слышь, земляк, а где здесь русские живут?

- Москаль менi не земляк.

- Бандеровец?

Перевели его следующим образом:

- Listen, fellow countryman, where do the Russians live? (Слушай, земляк, где русские живут?)

- Muskovites aren't my countryman. (Московиты мне не земляки)

- Ukrainian Nazi collaborator? (Украинский нацистский коллаборант?)



Кадр из фильма «Брат 2»

Горестные вопли наследников гитлеровских полицаев облетели земной шар. Необандеровцы (включая депутатов Верховной рады и украинских гастарбайтеров в США) заспамили Netflix, и заставили заменить «ukrainian Nazi collaborator» на «banderite».

Однако даже украинскую Интернет-общественность эта новость расколола. Радикалы торжествовали, более адекватные пользователи — с грустью констатировали, что теперь в глазах западной общественности сцена потеряла всякий смысл.

Ведь когда любопытные зрители обратятся к англоязычной версии Википедии, то «зрады» будет не меньше, чем от «нацистского коллаборанта», а то и больше. Если в фильме – мы видим эмоции, то в Вики методично описаны этнические чистки, направленные против евреев, поляков и цыган.

«Объединение, известное как ОУН-Б, участвовало в различных злодеяниях, включая убийства мирных жителей, большинство из которых были этническими поляками. Среди жертв также были другие меньшинства, такие как евреи и ромы», — приводит выдержки из американской статьи издание Страна.UA.

Акцент в Википедии делается на том, что бандеровцы создавали эскадроны смерти, действовавшие как самостоятельно, так и вместе с немецкими нацистами. Упоминаются в статье и массовые убийства в ходе Волынской резни, и еврейские погромы в рамках деятельности гитлеровской айнзацгруппы С.

Причем, все это со ссылкой отнюдь не на российских или советских, а на американских историков — в частности, научных сотрудников Колумбийского университета. Поэтому негодование украинских «активистов» с точки зрения логики понять сложно. Факт работы бандеровцев и Бандеры лично на гитлеровцев никакой психически адекватный человек отрицать не сможет.

Подразделения «Роланд» и «Нахтигаль», сформированные при абвере в 1941 году, комплектовались именно членами Организации украинских националистов*, как и подразделения шуцманшафта (вспомогательной полиции), задействованные в карательных акциях против евреев, белорусов и поляков. Сам Степан Бандера, как явствует из показаний одного из руководителей гитлеровской разведки полковника Эрвина Штольце (входят в материалы Нюрнбергского трибунала), являлся осведомителем абвера. Характеризовался он как «энергичный агент», и в то же самое время демагог, карьерист и бандит, пренебрегавший всеми принципами человеческой морали. В общем, первоначальный перевод Netflix был ювелирно точен.

Тем не менее, нужно отдать должное энергичности и умению сторонников киевского режима добиваться своей цели. Данная ситуация в очередной раз продемонстрировала, что информационная деятельность сонмищ незалежных ботов бывает весьма эффективна, даже когда они заведомо врут или несут откровенный бред. В то же время российская сторона чаще ведет себя рафинированно сдержанно и толерантно, что зачастую трактуется как оппонентами, так и «третьими сторонами», как проявление слабости. И здесь есть над чем поразмыслить.

Немного не по себе становится и от самого факта продажи прав на «Братьев» американцам. Картина стала знаковым явлением в современной истории России, таким же символом радикального изменения социально-политической и культурной ситуации, как разворот самолета Евгения Примакова над Атлантикой. Наряду с понятными и привлекательными «широким народным массам» нотками, в фильме прослеживается глубокий цивилизационный смысл.

«Вот скажи мне, американец, в чём сила! Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот ты обманул кого-то, денег нажил, и чего — ты сильней стал? Нет, не стал, потому что правды за тобой нету! А тот, кого обманул, за ним правда! Значит, он сильней!», — это квинтэссенция одного из ключевых смыслов той цивилизации, которую называют православной, русской или евразийской.

Американцы этого все равно не поймут, и воспримут картину в лучшем случае, как экзотическое развлечение – этакое «Криминальное чтиво» с локальным колоритом. Так, может быть, стоило оставить культовую картину, как нечто рассчитанное сугубо на «своих», и не торговать ею? Но, как известно, после драки кулаками не машут…

*ОУН-УПА – экстремистская организация, запрещенная в РФ.