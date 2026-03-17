О распаде СССР сожалеют 57% опрошенных россиян

Чувство сожаления о том, что 35 лет назад распался СССР, испытывают 57% россиян, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные опроса Аналитического центра ВЦИОМ.

Респонденты старшего поколения чаще жалеют о распаде СССР: среди сограждан, представляющих так называемое "поколение оттепели", т. е. родившихся до 1947 года, удельный вес сожалеющих респондентов составляет 79%; среди представителей "поколения застоя" (родившихся в период 1948-1967 годов) - 78%, показывают результаты исследования. Среди респондентов, представляющих так называемое "реформенное поколение" (родившихся в период 1968-1981 годов), эта доля составляет 72%, среди сограждан 35-44 лет - 43%, среди опрошенных в возрасте до 24 лет и 25-34 лет - по 14% соответственно.

Каждый седьмой (14%) затрудняется что-либо сказать по данному поводу.

По данным ВЦИОМ, почти каждый третий (30%) уверен, что распад СССР был неизбежен, более половины респондентов (57%) считают, что распада можно было избежать, оставшиеся 13% опрошенных затрудняются определиться со своим мнением.

  2. 17.03.2026, 20:34
    Гость: Буратиносъ

    ...холодильники не у всех были,воры рулили , умники спивались на шабашке, ...ВО бредятина-то :)))
    спиваться на шабашке ?Да ты хоть знаешь - КАК пахали на шабашке ,по 16 часов,но и было за что.Про "холодильники" тоже очень смешно :)А воры,представь себе - сидели по тюрьмам,Милиция работала не так,как сейчас,а уж КГБ - тем более.

  5. 17.03.2026, 19:45
    Гость: Которого референдума ?

    Того, который был "всесоюзным" и в котором участвовало всего 9 республик из 15-ти ?

Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

