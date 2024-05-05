Юта рассказала, как отучилась выражаться матом

Концерт Юты состоялся в клубе «Союз композиторов» 27 апреля 2024 года

Несколько лет назад на излете пандемии коронавируса Юта (Анна Осипова) вернулась у активной концертной деятельности. Выступала она тогда преимущественно в акустическом формате, хотя и полным составом музыкантов. Но на этот раз в клубе «Союз композиторов» группа решила угостить зрителей электричеством. Команда грянула бронебойным звкеом с первой же песни «Моё поколение», позволив себе предельно драйвовую панковскую подачу.

Это было бесценно, но Юта с невероятной теплотой обратилась к зрителям по поводу дороговизны билетов в престижном заведении в самом центре Москвы. «Да, недешево, -признался певица», - и тут же пояснила, что собранные средства пойдут нашим защитникам на передовую и в тыл, а также детишкам из Лисичанска, оставшихся без школьных принадлежностей.

Самое пристальное внимание уделила Анна Осипова и малышам, оказавшимся в клубе. Растаяв от импровизации поклонников с зонтиком (отсылающим к антуражу одноименного клипа) Юта устроила основательный диалог с мальчиком лет пяти Димой Козловым. Как выяснилось, этот маленький герой впервые побывал на концерте артистки еще в двухмесячном возрасте. «Я твой великий фанат», - безапелляционно заявил он ей на этот раз, заверив, что прекрасно помнит и свое первое соприкосновение с ее творчеством. В знак признательности он подарил ей маленького динозаврика, чем растрогал всех донельзя.

Прямиком из 2014 года Юта исполнила песню «Любимый мой», заметив, что тогда никто ещё ни о чем не подозревал, беззаботно смотря сериалы о казаках. Но сейчас иная эпоха, а Анна Осипова держит руку на пульсе, поэтому сыграла песню «Струна», посвященную бойцу с соответствующим позывным. Когда парень потерял ногу, Юта приехала к нему в госпиталь, оба испытывали неловкость при встрече, но в момент, когда она искренне предложила приехать еще раз, наконец, установился контакт, и с этого началось их полноценное общение. Из этой же серии были и песни «За ленту», «Братишка» и «За жизнь».

Члены одного из фан-клубов передали через Юту подарки для передовой. С главой этого сообщества Марией Екимовой она спела дуэтом «Белую вьюгу», которой даже не было в сет-листе. Для пения со всем злом артистка припасла «Надежду» Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, скромно заметив, что она только мечтает написать песню такого уровня. Но Анна Осипова явно скромничала, ведь у неё самой как минимум не хуже прозвучавшие на концерте «Кстати», «О нем», «Жили-были», «Хмель и солод» и особенно — припаркованная «Настоящая любовь», которую группа исполнила при помощи представителя еще одного фанатского сообщества Сергея. К счастью, адекватно Юта оценила свои сочинительские способности перед песней «Я буду ждать тебя», назвав ее на данный момент своей самой-самой любимой.

В составе группы закрепился сын Юты Анатолий, играющий на гитаре. Певица призналась, что он изначально осваивал полтора года этот инструмент, но как-то не вдохновился. Потом еще полтора года Толя учился в Суворовском училище, но тоже понял, что это не его и все-таки избрал стезю гитариста. В этом качестве он дебютировал на концерте Юты в Мытищах 16 апреля 2022 года. Теперь же он вполне освоился , пройдя с мамой суровую школу игры в госпиталях, выдержав этот жизненный экзамен с честью.

В «Союзе композиторов» Юта охотно исполняла заказы, спев отсутствующую в сет-листе «Ждали» и некоторые другие песни. Прозвучала и премьера «Это все для нас». Всем пожелав беречь себя и близких, а также хорошенько высыпаться, Анна Осипова представила еще одну отсутствовавшую в сет-листе концерта «Имя». Но ее все равно не отпустили, пока она не повторила песню «Любимый мой».

Под занавес своего выступления Юта не без юмора заметила, что стал в последнее время «идеальной» - не пьет, не курит и не выражается матом. Раньше она была не прочь «задать нужную эмоцию инфернальной лексикой», особенно, когда дети по утрам плохо собирались в школу. Но в одной их статей она как-то прочла, что самых злых бесов звали матерными словами. В правдивости этой информации она сомневается до сих пор, но стоило ей представить, что инвективной лексикой она зовет бесов «иди, поработай», как дурная привычка сошла на нет.