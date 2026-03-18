Тегеран анонсировал применение нового оружия против США и Израиля

Иранские военные планируют применить новое вооружение против США и Израиля, заявил представитель армии страны Мохаммад Акраминия.

"В предстоящие дни будем использовать оружие, которое не использовали раньше", — приводит его слова РИА Новости.

Вечером во вторник офис секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил о его гибели. Чиновник отвечал за переговоры по ключевым вопросам, в том числе по ядерной программе. По данным Fars, секретарь погиб при атаке истребителей на Тегеран. Президент Масуд Пезешкиан пообещал суровую месть. В ночь на среду иранские военные нанесли мощный ракетный удар по Тель-Авиву.

Расскажите об этом:

Подписаться на KM.RU в Telegram

Сообщить об ошибке на km.ru_new@mail.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.03.2026, 12:29
    Гость: выводы простые

    жить на что будешь, если не продавать углеводороды?
    Чьто? Китаю за юани задёшево? А пенсии-пособия-бюджетникам платить надо.
    Воинственный вы наш.
    Возможно ты с огорода и/или собирания грибов, ягод и кореньев можешь жить, а то и ИЗ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ. Не все так могут.)))))))))))))))))
    И не МЫ-кай пожалуйста , ты лично кому НЕФТЬ продаешь.
    Или ТЫ УЖе У НАС ГОСУДАРСТВО.

  2. 18.03.2026, 12:29
    Гость: я знал тех

    стариков которых грохнули муллы.это были беглые из СССР махровые антисоветчики но с удовольствием получали
    и СОВЕТСКУЮ И ЕВРЕЙСКУЮ пенсии. но БОГ шеельму метит.
    но конечно маловато будет...работайте братья!

  3. 18.03.2026, 11:46
    Гость: да

    За смерть секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани Иран отомстил убив двух стариков, которые не успели доползти до убежища.Но время тегеранских мулл очень скоро закончится

  4. 18.03.2026, 11:42
    Гость: гость

    Как ведет себя Иран: Вы помогаете США? Значит, Вы - наша цель, мы будем по вам бить. Перекроем Вам нефть. Никаких сделок, только победа. Как ведет себя кремлевский обманули: Вы помогаете Киеву? Мы не только готовы и дальше продавать газ и нефть тем, кто убивает наших граждан, но и заключить новый Минск. В итоге. США ищут способы унести ноги. Европа готовиться к войне с обманули. Выводы делайте сами.

Все комментарии (5)
Выбор читателей
© KM.RU, Алексей Белкин
Присяжным не позволяют наблюдать за реальным состязанием сторон
Масуд Пезешкиан © Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Александр Кряжев
Президент Ирана потребовал репарации и гарантии для завершения конфликта
Дмитриев раскрыл подробности встречи с представителями США во Флориде
Зарубежные фильмы с негативным образом России могут запретить
Избранное
Топ-6 способов укрепления ногтей
Российские причины белорусской катастрофы
Олег Викторович Бойко: биография
Сочи «Директор» (интернет-сингл)
Типажи великой Бауманки. Часть пятая
Оружие будущего создается сегодня
Блеск и нищета «Москвабада»
Thundermother «Dirty & Divine»
Группа «Неизвестный Композитор»: «Инструментал – это и наша уникальность, и наш крест»
Последний ужин на «Титанике», 14 апреля, «Петрович»
Tattooin «Татуин 21»
официальный сайт © ООО «КМ онлайн», 1999-2026 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.

Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.

Карта сайта


Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе последних событий.



Организации, запрещенные на территории Российской Федерации